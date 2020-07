Gmail intègre Google Chat, Rooms et Meet pour affronter Microsoft Teams et Slack. Des changements qui seront bientôt disponibles pour les utilisateurs G Suite 0PARTAGES 4 0 Il a souvent été reproché à Google de proposer plusieurs services de communication et de messagerie en même temps. L'entreprise entend donc désormais les regrouper afin que Gmail devienne « votre nouveau foyer pour le travail », du moins pour ses clients G Suite, suite d'outils et de logiciels de productivité de type Cloud computing et de groupware destinée aux professionnels, proposée par Google sous la forme d'un abonnement.



Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Javier Soltero, Vice President & GM, G Suite explique :



« Réunions virtuelles, collaboration à distance, horaires flexibles: il devient clair que ces nouvelles façons de travailler ne sont pas près de disparaître. Dans mes conversations avec les clients et les chefs d'entreprise depuis le début de COVID-19, j'ai vu la transformation du lieu de travail passer d'un objectif à long terme presque théorique à une priorité urgente. Les employeurs et les travailleurs veulent des méthodes de travail plus flexibles, et pour y parvenir, il faut la bonne technologie.



« Mais la flexibilité n'est pas la seule chose que les travailleurs souhaitent. Le travail à distance a considérablement augmenté les demandes que nous recevons dans de nombreuses directions, tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Les gens nous disent qu'ils se sentent surchargés avec trop d'informations et trop de tâches sur trop d'outils différents. Au lieu d'apprendre un autre outil, nous avons besoin que les outils que nous utilisons déjà soient encore plus utiles et travaillent ensemble, de manière intégrée et intuitive.



« C'est pourquoi aujourd'hui, nous introduisons un meilleur foyer pour le travail. G Suite rassemble désormais intelligemment les personnes, le contenu et les tâches dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre temps. Nous intégrons des outils de base tels que la vidéo, le chat, le courrier électronique, les fichiers et les tâches, et les améliorons ensemble, afin que vous puissiez plus facilement rester au courant des choses, où que vous soyez ».





Tout regrouper



En examinant les moyens d'approfondir l'intégration entre le courrier électronique, le chat et la vidéo, trois piliers de la communication, Google a commencé là où la plupart d'entre nous commencent notre journée de travail : la boîte de réception. Pour rejoindre facilement des visioconférences directement depuis votre boîte de réception, l'éditeur a intégré Meet dans Gmail sur le Web, Android et iOS, et l'a rendu gratuit pour tout le monde. Et le mois dernier, l'éditeur a introduit Google Chat dans Gmail sur le Web pour vous aider à communiquer de manière plus transparente, sans perturber la commutation des onglets. Bientôt, Chat rejoindra Gmail sur Android et iOS, ce qui rendra encore plus facile de faire plus depuis un seul endroit, où que vous soyez.





Google a également amélioré les fonctionnalités de collaboration dans les salons de discussions en ajoutant des fichiers et des tâches partagés, ce qui fait des salons de discussion une solution encore meilleure pour les projets à plus long terme. Avec un accès rapide au chat partagé, aux documents importants et aux tâches en un seul endroit, il est plus facile pour tous les membres d'un groupe de rester sur la même page. De plus, le chat vous permet de créer des salons qui incluent des personnes extérieures à votre entreprise, comme des entrepreneurs ou des consultants, afin que votre groupe puisse être non seulement interfonctionnel, mais également interorganisationnel.





Pour rendre les salons encore plus utiles, Google a amélioré la collaboration en temps réel en ajoutant la possibilité d'ouvrir et de co-modifier un document avec votre équipe sans quitter Gmail. Cela vous permet de collaborer plus facilement directement dans le contexte de votre travail actuel. Par exemple, vous pouvez discuter des modifications que vous apportez à un document en temps réel ou attribuer une nouvelle tâche (ou marquez-en une terminée!), sans basculer entre les écrans.



Ce nouvel espace de travail intégré facilite également l'accès à vos applications tierces préférées, y compris DocuSign, Salesforce et Trello, afin que vous puissiez obtenir des mises à jour et prendre des mesures dans tout type de conversation, à travers Gmail, le chat et les salons de discussions.



Faire de l'union une force



Google indique avoir entendu à maintes reprises des utilisateurs parler de la façon dont le basculement entre les applications interrompt leur flux et leur concentration. C’est pourquoi, dans cette nouvelle expérience intégrée, l'éditeur a réfléchi à la façon d'améliorer la fluidité.



Voici quelques exemples du fruit des efforts de ses ingénieurs : vous pouvez rejoindre rapidement un appel vidéo à partir d'un chat, transférer un message de chat vers votre boîte de réception, créer une tâche à partir d'un message de chat - tout se connecte de manière à vous permettre de gérer facilement le flux de votre travail et en faire plus.



Image trois



Ensuite, parce que trouver rapidement ce dont vous avez besoin est primordial pour la productivité, Google a également étendu la fonction de recherche de Gmail pour inclure le chat, ce qui facilite la recherche de tout au même endroit.



Enfin, Google a présenté plusieurs outils pour vous aider à établir des priorités et à rester concentré. Vous pouvez désormais :

Épingler les pièces importantes afin qu'il soit plus facile pour vous de les trouver et d'y avoir accès

Régler votre disponibilité sur « Ne pas déranger »

Mieux protéger votre temps avec des notifications de statut comme « Absent du bureau »

Sécurité renforcée pour Meet et Chat



Google en a profité pour annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Meet and Chat. Au cours des prochaines semaines, l'éditeur a l'intention de les déployer sur Google Meet afin de donner aux hôtes encore plus de contrôle sur les réunions, leur donnant par exemple la possibilité de choisir les personnes qui peuvent y participer ou y collaborer. À commencer par les clients grand public et G Suite pour l'éducation, ces fonctionnalités comprendront:

Les contrôles des frappes (knocking) : une fois qu'un participant est éjecté, il ne pourra plus tenter de rejoindre la même réunion en frappant (knocking), à moins que l'hôte ne le réinvite.

Verrous de sécurité: les hôtes peuvent désormais décider quels participants peuvent discuter ou présenter à la réunion.

De plus, Google étend les protections antihameçonnage qu'il a intégrées dans Gmail à Google Chat. Par exemple, si un utilisateur clique sur un lien dans Chat, il sera analysé en temps réel et signalé s'il contient du contenu malveillant.











