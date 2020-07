Slack porte plainte contre Microsoft auprès de Bruxelles pour pratiques anticoncurrentielles L'accusant d'avoir illégalement lié son produit Teams à sa suite Office pour éliminer ses concurrents 0PARTAGES 3 0 En mai 2020, le PDG de Slack, Stewart Butterfield,



Pourtant, ce mercredi, son entreprise a annoncé qu'elle avait porté plainte contre Microsoft devant la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Dans un communiqué de presse, la messagerie assure que sa plainte apporte des détails sur les pratiques illégales et anticoncurrentielles de Microsoft consistant à abuser de sa position dominante sur le marché pour éteindre la concurrence en violation du droit de la concurrence de l’Union européenne. Elle reproche à Microsoft de profiter de sa position de force sur le segment professionnel pour imposer son service rival Teams et écraser toute concurrence. Elle indique notamment que Microsoft a illégalement lié son produit Teams à sa suite de productivité Office dominante sur le marché, obligeant son installation auprès de millions d'utilisateurs, bloquant sa suppression et cachant le coût réel pour les entreprises clientes. Après examen de la plainte, l'Union européenne décidera d'ouvrir ou non une enquête sur les pratiques de Microsoft.



« Nous sommes convaincus que nous gagnons sur les mérites de notre produit, mais nous ne pouvons ignorer les comportements illégaux qui privent les clients de l’accès aux outils et aux solutions qu’ils souhaitent », a déclaré Jonathan Prince, vice-président des communications et des politiques chez Slack. « Slack menace la mainmise de Microsoft sur la messagerie professionnelle, la pierre angulaire d’Office, ce qui signifie que Slack menace le verrouillage de Microsoft sur les logiciels d’entreprise. »



« Mais il s'agit d'un problème beaucoup plus important qu'un différend Slack contre Microsoft - il s'agit ici d'un proxy pour deux philosophies très différentes pour l'avenir des écosystèmes numériques, les passerelles contre les gardiens », a déclaré Prince. « Slack propose une approche ouverte et flexible qui aggrave la menace pour Microsoft car il s'agit d'une passerelle vers une technologie innovante et de premier ordre qui rivalise avec le reste de la pile de Microsoft et donne aux clients la liberté de créer des solutions qui répondent à leurs besoins. Nous voulons être les 2% de votre budget logiciel qui rendent les 98% restants plus précieux; ils veulent à chaque fois les 100% de votre budget. »





« Slack veut simplement une concurrence loyale et des règles du jeu équitables. Une concurrence saine stimule l'innovation et crée les meilleurs produits et le plus grand choix pour les clients. Les lois sur la concurrence et les lois antitrust sont conçues pour garantir que les entreprises dominantes ne soient pas autorisées à interdire illégalement la concurrence. Nous demandons à l’UE d’être un arbitre neutre, d’examiner les faits et d’appliquer la loi », a déclaré David Schellhase, avocat général chez Slack. « Microsoft revient à son comportement passé. Ils ont créé un produit faible et copié et l'ont lié à leur produit Office dominant, l'ont forcé à être installé et ont bloqué sa suppression, une copie conforme de leur comportement illégal pendant la "guerre des navigateurs". Slack demande à la Commission européenne de prendre des mesures rapides pour garantir que Microsoft ne puisse pas continuer à exploiter illégalement sa puissance d'un marché à un autre en regroupant ou en liant des produits. »



Lancé en 2014, Slack a très vite été adopté par de nombreuses start-up de la Silicon Valley. Avant de conquérir au fil des ans d'autres secteurs et d'autres territoires. Après avoir un temps considéré une acquisition début 2016, Microsoft a, lui, finalement pris le parti de lancer un service concurrent quelques mois plus tard avec Teams.



Malgré son retard, Microsoft a vite pris ses marques. Comme Slack, elle propose également une version gratuite de son logiciel de collaboration de groupe. Le confinement a propulsé les deux structures : en avril 2020, Microsoft évoquait les



Dans les résultats trimestriels les plus récents de Microsoft, le PDG Satya Nadella a déclaré que la société avait 258 millions d’abonnés payants d'Office 365, ce qui inclut l'accès à Teams. Cela signifie que moins de 30% des utilisateurs professionnels d'Office 365 utilisent Teams chaque jour (pourcentage qui pourrait être revu à la baisse dès lors que nous prenons en compte le nombre d'utilisateurs de la version gratuite de Teams).



L'éditeur attend de la Commission qu'elle force Microsoft à vendre Teams séparément. Actuellement, Teams est proposé gratuitement sur toutes les plateformes, avec l'essentiel de ses fonctions opérationnelles (toutes assez similaires à ce qu'offre Slack). Lorsqu'on prend un abonnement Office 365, Teams est inclus avec quelques services en plus mais principalement liés à l'administration et à l'assistance technique.



Slack a également une formule payante mais avec quelques limitations qui peuvent devenir contraignantes en entreprise : un moteur de recherche limité aux 10 000 premiers messages publiés dans l'app et pas de partage d'écran ni de visioconférence de groupe, uniquement en 1:1.



Source :



Et vous ?



Quels outils de collaboration utilisez-vous en entreprise ?

Avez-vous déjà utilisé Slack ? Microsoft Teams ? Qu'en pensez-vous ?

Vers laquelle des deux plateformes va votre préférence ? Pourquoi ?

Slack a également une formule payante mais avec quelques limitations qui peuvent devenir contraignantes en entreprise : un moteur de recherche limité aux 10 000 premiers messages publiés dans l'app et pas de partage d'écran ni de visioconférence de groupe, uniquement en 1:1.