Tout comme l'utilisation de la plateforme de collaboration du groupe Teams de Microsoft a explosé il y a quelques jours, Slack vient d’annoncer que sa plateforme a atteint de nouveaux records de fréquentation en simultané. Alors qu’une refonte de la messagerie instantanée professionnelle a été présentée il y a peu, Slack gagne, grâce à l'actuelle demande accrue de télétravail, de nouveaux utilisateurs et atteint les 12 millions d’utilisateurs actifs par jour.Jeudi 26 mars, dans une publication sur le site officiel de Slack, Stewart Butterfield, le PDG de Slack, s'exprime sur l’augmentation des quelques millions d’utilisateurs, en seulement une quinzaine de jours. Il révèle entre autres que grâce au confinement imposé pour lutter contre le coronavirus, le nombre de personnes en télétravail s’est multiplié et le téléchargement de son service également. Cela lui a permis d’atteindre de nouveaux seuils records d’utilisateurs connectés en même temps.Le tout premier record date du 10 mars, premier jour de confinement en France. Ce jour-là, 10 millions de personnes étaient connectées sur Slack, en simultanée. 6 jours plus tard, le 16 mars, 500 000 personnes de plus rejoignaient le clan des personnes connectées. Et le 25 mars, c’est 2 millions de personnes de plus qui étaient sur Slack, en même temps. 12,5 millions d’utilisateurs, c’est bien le nouveau record de la messagerie instantanée professionnelle. C’est presque le même nombre d’utilisateurs qu’a gagné Microsoft Teams.Slack a déjà révélé qu'elle avait 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en octobre, mais la société n'a pas publiquement mis à jour ce chiffre depuis. L'utilisation de Microsoft Teams a grimpé en flèche au cours de l'année dernière, atteignant 44 millions d'utilisateurs actifs quotidiens lors d'une forte augmentation de la demande au début de ce mois. Slack a plutôt essayé d'orienter la conversation sur son nombre d'actions entreprises par rapport à ses concurrents et sur le nombre de personnes qui aiment utiliser son application. Comme l’illustre la révélation faite par Slack le mois dernier, IBM l'a choisi au détriment de Microsoft Teams pour alimenter les communications par chat pour ses 330 000 employés.Pour se différencier, l’entreprise de Stewart Butterfield mise sur ses nouveaux outils. Slack est donc également en train de revoir sa conception pour le plus grand remaniement de son histoire. Le nouveau design, qui met l'accent sur la simplification et la personnalisation, sera présenté aux clients dans les semaines à venir. Mais dans une note d'honnêteté rafraîchissante, Stewart Butterfield, admet qu'il reste encore beaucoup à faire. «Si vous debutez sur Slack, je suis désolé : il y a encore quelques points difficiles », admet-il. « Il n'est pas aussi facile de s'y habituer que nous le souhaiterions. Mais nous travaillons dur pour simplifier et guider les utilisateurs vers une utilisation efficace. Cela en vaut la peine. Quand ça marchera, vous ne retournerez plus jamais au courrier électronique ». La promesse est faite !Sources : Slack Que pensez-vous de ce nouveau record de Slack ?Quelle est votre préférence entre Slack et Microsoft Teams ? Pourquoi ?