Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour Teams, son application de communication collaborative, dont l'utilisation augmente de 40 % en une semaine à cause du coronavirus 16PARTAGES 3 0 Au cours des sept derniers jours, l'utilisation de la plateforme de collaboration de groupe Teams de Microsoft a explosé, ceci en grande partie à cause du coronavirus (COVID-19) qui force les entreprises à adopter le travail et l'apprentissage à distance.



« Au 11 mars 2020, nous comptions 32 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur cette application, ce qui était conforme à la croissance habituelle. Au 18 mars 2020, ce nombre avait augmenté de 12 millions pour atteindre 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens à travers le monde », explique Jared Spataro, vice président corporate de Microsoft 365. « Nous comptons en outre 20 clients avec plus de 100 000 utilisateurs, contre 14 précédemment », précise-t-il. Microsoft a annoncé ses derniers chiffres d'utilisation, ainsi qu'une poignée de nouvelles fonctionnalités Teams à venir ce jeudi 19 mars, à l'occasion du troisième anniversaire de la mise à disposition publique de Teams.





L’annonce de Microsoft relative aux nouvelles fonctionnalités et au nombre d’utilisateurs actifs quotidiens arrive juste un jour après la plus grande refonte à ce jour de son application par le concurrent Slack. Ce dernier améliore l'interface utilisateur de son application de chat, en mettant l'accent sur une personnalisation et une simplification accrues. Slack n'a pas fourni un nombre d'utilisateurs quotidiens actualisé depuis octobre 2019, date à laquelle il a révélé avoir 12 millions d'utilisateurs actifs par jour.



Parmi les nouvelles fonctionnalités qui seront mises en place par Teams avant la fin de l'année civile 2020, on peut citer :



un support hors ligne et à faible bande passante pour lire les messages et écrire des réponses même hors ligne ;

la possibilité d'ouvrir les chats dans une fenêtre séparée ;

suppression du bruit en temps réel pour réduire le bruit de fond ;

une fonction "main levée" pour envoyer des signaux visuels pendant une réunion ;

une nouvelle intégration entre Teams et RealWear : les dispositifs industriels montés en tête ;

une inclusion de l'application Microsoft Bookings dans les équipes pour la planification, la gestion et la conduite de rendez-vous virtuels.

« Alors que les organisations du monde entier changent leur façon de travailler en réponse à l’actuelle situation mondiale (coronavirus), nous allons apprendre énormément », a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, lors d'une conférence de presse virtuelle. Microsoft a donc déployé des fonctionnalités non seulement pour le travail à domicile, mais en a également conçu pour faciliter la télémédecine.



Par exemple, une application de réservation pour Teams afin d'aider les hôpitaux à gérer les rendez-vous virtuels fait son entrée. Microsoft a déclaré jeudi dernier que les médecins du réseau de santé de l'université St. Luke en Pennsylvanie, qui utilisaient déjà l'application Teams, commenceront à l'exploiter pour des vidéoconférences avec des patients, y compris ceux qui sont vulnérables au nouveau coronavirus, afin de protéger les patients et l'hôpital.



Microsoft a également annoncé le lancement de Microsoft 365 Business Voice aux États-Unis. L'automne dernier, Microsoft a annoncé Business Voice, une plateforme permettant de transformer les équipes en un système téléphonique complet, pour certains autres marchés. La plateforme Business Voice s'adresse aux petites et moyennes entreprises.



La croissance fulgurante du taux d’utilisateurs de Team est étroitement liée à la pandémie du covid-19 , travailler chez soi est devenu vital. D’après un communiqué de presse publié mercredi dernier, par Gartner un cabinet en ressources humaines américain: un sondage effectué auprès de 800 cadres mondiaux des ressources humaines a révélé que 88 % des organisations ont encouragé ou exigé de leurs employés qu'ils travaillent à domicile, qu'ils présentent ou non des symptômes liés au coronavirus.



Source :



Et vous ?



Votre entreprise est-elle aussi passée en mode télétravail ?

A-t-elle opté pour l’application Microsoft Team ? Si oui, comment l'avez-vous intégrée à votre flux de travail ?



Voir aussi

