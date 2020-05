Lors d'une conférence téléphonique du 29 avril dernier portant sur les résultats de Microsoft pour le compte du troisième trimestre de l'année fiscale 2020, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que Microsoft Teams a franchi un nouveau cap. Après avoir annoncé 44 millions d'utilisateurs actifs quotidiens pour Teams le mois dernier , l'application de collaboration d'équipe a vu son nombre d’utilisateurs augmenter de plus de 30 millions en un mois pour atteindre plus de 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, soit un bond de 70 %.Satya Nadella a également fourni de nouvelles statistiques sur l'utilisation de Teams en déclarant qu'il est de plus en plus utilisé dans le secteur des soins de santé, avec 34 millions de réunions Teams le mois dernier. Et le secteur de l'éducation a également adopté Teams, avec plus de 183 000 institutions qui l'utilisent dans le monde entier. « Nous accélérons en matière d'innovation au sein de Teams, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités chaque semaine et nous soutenons désormais des réunions de toutes tailles. Des réunions qui vont de 250 participants actifs à des événements en direct pour 100 000 participants, en passant par des diffusions en continu ».« Nous avons vu plus de 200 millions de participants aux réunions en une seule journée ce mois-ci, générant plus de 4,1 milliards de minutes de réunion. Teams compte maintenant plus de 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, qui s'engagent dans de riches formes de communication et de collaboration », a déclaré Nadella.Microsoft a vu 200 millions de participants aux réunions en une seule journée ce mois-ci. Zoom a utilisé le même type de statistique pour détailler sa propre croissance fulgurante il y a peu : il a mentionné avoir 300 millions de participants aux réunions au début du mois dernier. Zoom a déclaré à l'origine qu'il avait « plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens » et que « plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent Zoom en cette période difficile ». Plus tard, Zoom a discrètement supprimé ces références de son blog, et ne revendique plus que « 300 millions de participants quotidiens aux réunions Zoom ».Il faut noter que les participations aux réunions quotidiennes comptent plusieurs réunions, donc si vous avez participé à cinq réunions Zoom ou Teams dans une journée, alors vous êtes compté cinq fois. Zoom n'a pas encore révélé le nombre exact d'utilisateurs actifs par jour, et il semble que Microsoft puisse être beaucoup plus proche de l'utilisation de Zoom que beaucoup ne l'avaient supposé.Nadella a également noté que deux tiers des utilisateurs de Teams interagissent ou collaborent avec des fichiers à l'intérieur de l'application et que Microsoft a vu tripler le nombre d'organisations intégrant des applications avec Teams.Microsoft dispose également de 258 millions de places payantes pour Office 365, ce qui inclut l'accès à Microsoft Teams. La société a encore du chemin à parcourir pour convaincre sa base d'utilisateurs Office existante de passer à Teams. Néanmoins, il est possible que près de 30 % de ses postes payants Office 365 utilisent déjà Teams. Tout dépend du nombre de personnes qui utilisent la version gratuite de Microsoft Teams en ce moment, mais Microsoft ne ventile pas encore ces chiffres.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que Microsoft Teams reprendra la tête en termes de nombre d’utilisateurs pendant cette période ?