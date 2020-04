Plusieurs entreprises interdisent l'utilisation de Zoom à leurs employés à cause des problèmes de sécurité

La popularité est restée malgré les multiples problèmes de sécurité

Zoom 5.0 un chiffrement plus fort et des mots de passe pour rejoindre les conversations

Zoom vient de dévoiler sa mise à jour 5.0, mettant en avant des améliorations de sécurité et a annoncé ce 22 avril avoir passé un nouveau seuil d’utilisateurs. 300 millions de personnes utilisent Zoom quotidiennement pour leurs réunions à distance. Les actions de Zoom, qui ont presque quintuplé depuis l'entrée en bourse de la société en mars 2020, ont augmenté de 12 % pour atteindre un record de 168,24 dollars jeudi dernier.L’annonce a été faite par Éric Yuan, le directeur de la firme sur le blog de l’entreprise, dans le cadre d’une mise à jour du plan de sécurité de 90 jours de la plateforme.Le constructeur automobile allemand Daimler est la dernière entreprise en date à déclarer qu'elle interdit l'utilisation de Zoom pour tout contenu d'entreprise jusqu'à nouvel ordre. « Il y a des rapports sur les lacunes de sécurité et les défis concernant la protection des données de Zoom. Cela ne répond pas aux exigences de sécurité de notre entreprise. Par conséquent, nous pouvons confirmer que Daimler interdit l'utilisation de Zoom pour le contenu de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre », a déclaré Christoph Sedlmayr, porte-parole de Mercedes-Benz Cars.Bloomberg News a également rapporté que la société de technologie sans fil NXP avait interdit l'utilisation de l'application avec des parties externes, et que les employés de la société suédoise Ericsson avaient été avertis de ne pas l'utiliser. « Nous n'avons pas interdit aux employés d'utiliser un outil de collaboration, mais nous leur conseillons d'être prudents avec les outils de collaboration non approuvés en raison des risques de sécurité », a déclaré un porte-parole de Ericsson.Zoom a été interdit par de nombreuses écoles du monde entier, par l'entreprise SpaceX de Elon Musk, par la banque asiatique Standard Chartered ainsi que par les gouvernements d'Allemagne, de Taïwan et de Singapour.Un porte-parole de Zoom a rappelé que des entreprises du monde entier ont procédé à des évaluations exhaustives de la sécurité de sa plateforme et qu'elles utilisent ses services. Le confinement de millions de personnes dans le monde, dû au covid-19, a entraîné une croissance énorme de l'utilisation des plateformes comme Zoom, Skype ou l'application Teams de Microsoft.La croissance de Zoom s'est accrue alors même qu'elle faisait face à des critiques de la part d'experts en cybersécurité et d'utilisateurs concernant des bogues dans ses codes et l'absence de chiffrement de bout en bout de ses sessions de chat. L'ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, et un certain nombre d'autres experts en sécurité ont été nommés pour s'attaquer à ces problèmes. Ils affirment que les incidents de zoombombing, où des personnes non invitées se sont introduites dans des réunions, ont été causés par des choix simples faits par certains des millions de nouveaux utilisateurs de l'application et que la société a pris des mesures raisonnables, notamment en donnant aux hôtes la possibilité de verrouiller les réunions et de restreindre ce que les participants peuvent faire.Pour les entreprises clientes, cependant, la question du chiffrement et de savoir qui conserve les enregistrements ou peut écouter les appels est plus importante, que ce soit pour protéger des informations précieuses de l'entreprise ou pour respecter les obligations de confidentialité envers les clients.Lea Kissner, l’ancienne responsable mondiale des technologies de protection de la vie privée chez Google, et aujourd'hui consultante en sécurité pour Zoom, a déclaré que le chiffrement GCM 256 bits qui sera introduit avec Zoom 5.0 la semaine prochaine est conforme à ce que d'autres entreprises du secteur utilisent. Tous les clients de Zoom passeront au nouveau mode cryptographique à partir du 30 mai, a déclaré Kissner.Pour tenir compte des critiques selon lesquelles la société a fait passer certaines données par des serveurs chinois , Zoom a également déclaré qu'un administrateur de compte peut désormais choisir les régions des centres de données pour ses réunions.Sources : Reuters Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de zoom 5.0 ?Selon vous, sont-elles des réponses fiables aux différents problèmes de sécurité de Zoom ?