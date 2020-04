Dans sa documentation, Zoom prétend utiliser un chiffrement, mais les chercheurs pensent le contraire

Zoom admet que sa plateforme n'implémente pas actuellement le chiffrement de bout en bout

Zoom envoie certaines clés de chiffrement via des serveurs en Chine



Le logo de Zoom au-dessus du nom de l'une des entreprises de développement chinoises de Zoom, « Ruanshi Software Ltd.»

Le procureur général de New York envoie une demande d'explication à Zoom

Zoom est une application de téléconférence dont la popularité a considérablement augmenté, étant donné qu'une grande partie du monde est soumise au travail à domicile. L'objectif global de conception de l'application semble être de réduire les frictions lors de la vidéoconférence et de faire en sorte que les choses fonctionnent « simplement ». La popularité de Zoom est montée en flèche depuis le début de la pandémie du Covid-19, mais beaucoup de choses semblent le rattraper à présent.Les découvertes de failles de sécurité graves se multiplient et Zoom commence par être déprécié par certains patrons de la Tech et d’autres interdisent déjà son utilisation au sein de leurs organisations. Un ex-hacker de la NSA découvre une nouvelle faille de sécurité dans Zoom servant à prendre le contrôle des Mac, en particulier la webcam, le micro et l'accès "root". Selon des chercheurs de l'Université de Toronto, les réunions sur Zoom sont cryptées à l'aide d'un algorithme présentant des failles de sécurité graves et bien connues, et parfois à l'aide de clés émises par des serveurs en Chine, même lorsque les participants aux réunions se trouvent tous en Amérique du Nord.La documentation de Zoom prétend que l'application utilise le chiffrement AES-256 pour les réunions. Cependant, les chercheurs ont constaté que dans chaque réunion sur Zoom, une seule clé AES-128 est utilisée en mode ECB par tous les participants pour chiffrer et déchiffrer l'audio et la vidéo. L'utilisation du mode ECB n'est pas recommandée, car les modèles présents dans le texte en clair sont préservés pendant le chiffrement.Selon les chercheurs, la documentation de Zoom contient un certain nombre d'affirmations peu claires sur le chiffrement proposé par la plateforme. Certaines documentations de Zoom (ainsi que l'application Zoom elle-même) affirment que Zoom offre une fonctionnalité de chiffrement de bout en bout pour les réunions. Toutefois, pour les chercheurs, le terme « chiffré de bout en bout » signifie que seules les parties à la communication peuvent y accéder (et pas les intermédiaires qui relaient la communication). Une autre documentation de Zoom indique que le logiciel de réunion de Zoom pour Windows, MacOS et Linux utilise par défaut le schéma standard TLS 1.2 pour le chiffrement du transport, bien qu'il semblerait que la plateforme n'utilise pas TLS.En réponse à cette confusion, dans un billet de blog a publié le premier avril dernier, Zoom apporte des explications sur son schéma de chiffrement. En gros, le billet de blog précise que Zoom n'implémente pas actuellement le chiffrement « de bout en bout », car pour la plupart des gens, le terme "chiffrement de bout en bout" décrit une situation dans laquelle tous les participants à la conférence (à l'exception de ceux qui se connectent via le réseau téléphonique public commuté) sont tenus d'utiliser le chiffrement de transport entre leurs appareils et les serveurs Zoom.Pour les chercheurs, la définition de "chiffrement de bout en bout" de Zoom ne semble pas être une définition standard, même dans le domaine des solutions de vidéoconférence d'entreprise parce que Zoom n'implémente pas un véritable chiffrement de bout en bout, ils ont la capacité théorique de déchiffrer et de surveiller les appels Zoom. Néanmoins, Zoom mentionne qu'ils n'ont pas construit de mécanisme pour intercepter les réunions de leurs clients.Les clés AES-128, dont les chercheurs disent avoir vérifié qu'elles sont suffisantes pour déchiffrer les paquets Zoom interceptés dans le trafic Internet, semblent être générées par les serveurs Zoom et, dans certains cas, sont remises aux participants d'une réunion Zoom via des serveurs en Chine, même lorsque les participants des réunions sont en dehors de la Chine.« Lors d'un test d'une réunion Zoom avec deux utilisateurs, l'un aux États-Unis et l'autre au Canada, nous avons constaté que la clé AES-128 pour le chiffrement et le déchiffrement de la conférence avait été envoyée à l'un des participants via TLS à partir d'un serveur Zoom apparemment situé à Pékin. Une analyse montre un total de cinq serveurs en Chine et 68 aux États-Unis qui exécutent apparemment le même logiciel de serveur Zoom. Nous pensons que les clés peuvent être distribuées via ces serveurs », selon les chercheurs.Cependant, le PDG de Zoom, Eric S Yuan, a déclaré que le routage des appels US via des serveurs chinois n'est pas la norme et ne s'est produit qu'en raison du trafic élevé. « Pendant les opérations normales, les clients Zoom tentent de se connecter à une série de centres de données principaux dans ou à proximité de la région d'un utilisateur, et si ces multiples tentatives de connexion échouent en raison d'une congestion du réseau ou d'autres problèmes, les clients atteindront deux centres de données secondaires à partir d'une liste de plusieurs centres de données secondaires comme pont de sauvegarde potentiel vers la plate-forme Zoom. Dans tous les cas, les clients Zoom reçoivent une liste de centres de données appropriés à leur région. Ce système est essentiel à la fiabilité des marques de Zoom, en particulier en cette période ».Zoom, une société basée dans la Silicon Valley, semble détenir trois sociétés en Chine par le biais desquelles au moins 700 employés sont payés pour développer le logiciel Zoom. Ce serait apparemment un effort de Zoom pour éviter de payer des salaires aux Américains lors de la vente à des clients américains, augmentant ainsi leur marge bénéficiaire. Cependant, cela peut rendre Zoom sensible aux pressions des autorités chinoises.Lundi, le procureur général de New York, Letitia James, a envoyé une lettre à la société lui demandant de décrire les mesures qu'elle avait prises pour répondre aux problèmes de sécurité et s'adapter à l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Dans la lettre, James a déclaré que Zoom avait été lent à traiter les failles de sécurité « qui pourraient permettre à des personnes malveillantes, entre autres, d'accéder subrepticement aux webcams ».Un porte-parole de Zoom a déclaré qu'il prévoyait d'envoyer à James les informations demandées et de se conformer à la demande. « Zoom prend la confidentialité, la sécurité et la confiance de ses utilisateurs très au sérieux. Pendant la pandémie de Covid-19, nous travaillons sans relâche pour garantir que les hôpitaux, les universités, les écoles et les autres entreprises du monde entier puissent rester connectées et opérationnelles », a déclaré le porte-parole.