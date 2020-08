0 1

Bonjour à tous,Dans 30 ans, on multiplie la consommation par 1000 pour regarder, sur Yout..., des vidéos de chats ou de la b*** de nos politiciens, dans 40 on sort le SUV du satellite de communication ( qui aura le plus gros ?) et dans 60, on crée des pistes cyclables géostationnaires pour limiter la pollution de l'espace !Comme l'Europe préfère fermer les usines Nokia, plutôt que de présenter une alternative au dollar et au Yen, je propose d'investir directement dans la R&D du Spacecycle...Cela pourrait-être un nouveau slogan :"SpaceCycle contre SpaceX...et et jolies amazones contre Amazon !"La taille des géants industriels se rapproche de plus en plus de l'infini... de l'espace...ou de la bêtise humaine...Belle journée à tous...