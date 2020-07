pas de coût de transport, une sacrée économie ;

pas besoin de dépenser une fortune pour le déjeuner ;

pas besoin de porter un costume, un tee-shirt fait l'affaire ;

pas besoin de perdre des minutes devant le miroir à essayer d’ajuster sa cravate ;

possibilité de mettre les mêmes vêtements trois jours de suite ;

pas besoin de prendre un bain avant de commencer à bosser le matin ;

possibilité de faire plusieurs boulots à la fois ;

on est maître de la gestion de son temps, l'essentiel est de satisfaire le client ;

jamais en retard au boulot, peu importe l'heure à laquelle on commence à bosser ;

super relaxe puisqu’il est possible de regarder son émission préférée pendant qu’on travaille.

L’idée que le télétravail n’a que des avantages pour les travailleurs est renforcée par la disponibilité de résultats de sondages qui révèlent que la majorité des travailleurs de divers pays exprime sa faveur à rester en mode télétravail après la pandémie. C’est plus de la moitié des participants à une enquête de Zippia aux USA qui affiche ce positionnement. Pareil pour la France où presque deux travailleurs sur trois souhaitent davantage travailler à distance après la crise.Sur les 500 Américains qui ont pris part à l’enquête de Zippia, plus de 51 % préfèrent demeurer en télétravail plutôt que de se rendre dans un bureau. Dans le dernier sondage de Deskeo qui prend en compte les retours de 2915 professionnels, 62 % des sondés expriment clairement leur envie de poursuivre avec le travail à distance après la pandémie. En fait, la dernière publication de Deskeo révèle comme un changement de mentalité. En effet, elle fait suite à un précédent sondage (réalisé sur le même panel) qui avait mis en avant le fait que 76 % des participants regrettaient leur bureau une semaine après le lancement du confinement en France.Seuls 12 % des sondés dans la dernière enquête de Deskeo ne souhaitent pas changer leurs habitudes et attendent de retrouver leur ancien rythme de travail. L’enquête Zippia pour sa part a révélé que 32 % des participants US souhaitent retrouver le bureau.Qu’on soit aux USA ou en France, les arguments mis en avant (par les travailleurs) en faveur du télétravail par les tiers en confinement sont : les gains de productivité et de temps, ainsi que le calme. En effet, d’après Zippia, plus de 44 % des sondés disent être plus productif en mode travail à distance. Si Deskeo ne fait pas dans le détail avec un chiffre lié à la productivité, l’opérateur de bureau flexible présente un autre susceptible de justifier le lien entre productivité et télétravail. D’après l’entreprise française en effet, 27 % des participants à sa dernière enquête valorisent le fait de pouvoir travailler au calme pour plus de concentration. Quant à ce qui est du dernier avantage, 38 % des participants au sondage Deskeo apprécient plus le télétravail pour ceci qu’il évite de perdre du temps dans les transports.Le travail à distance offre des avantages additionnels au travailleur de la filière informatique :Avec l’avantage évident de pouvoir travailler de n’importe où, vient le premier inconvénient pour le travailleur informatique mis par son entreprise en télétravail :En début de carrière en tant que travailleur de la filière informatique, il semble que les retours qu’on est susceptible d’avoir de ses pairs (plus expérimentés) sur le lieu de service font partie des ingrédients clés pour assurer la montée en grade. Le travail à distance est, semble-t-il un frein à cet apprentissage via l’osmose entre débutants et travailleurs de la filière informatique expérimentés.Quelle est votre expérience du télétravail ? Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique ?Quel est selon vous le niveau d’expérience requis pour que le télétravail ne soit pas fatal à la carrière d’un travailleur de la filière informatique ?