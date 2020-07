72 % des adultes estiment que les plateformes de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence lorsqu'il s'agit de la politique D'après une nouvelle enquête du Pew Research Center 0PARTAGES 3 0 Une majorité d'Américains pense que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence en politique, et environ la moitié pense que les grandes entreprises technologiques devraient être davantage réglementées qu'elles ne le sont actuellement, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center qui intervient alors que quatre grands dirigeants technologiques se préparent à témoigner devant le Congrès sur le rôle de leurs entreprises dans l'économie et la société.



Dans l'ensemble, 72 % des adultes américains affirment que les entreprises de médias sociaux ont trop de pouvoir et d'influence en politique aujourd'hui, selon l'enquête réalisée du 16 au 22 juin. Beaucoup moins d'Américains pensent que le pouvoir politique de ces entreprises est à peu près correct (21 %) ou insuffisant (6 %).





Des majorités de républicains et de démocrates estiment que les entreprises de médias sociaux exercent trop de pouvoir, mais les républicains sont particulièrement susceptibles d'exprimer ce point de vue. Environ huit républicains et indépendants sur dix (82 %) pensent que ces entreprises ont trop de pouvoir et d'influence en politique, contre 63 % des démocrates et des indépendants à tendance républicaine. Les démocrates, d'autre part, sont plus susceptibles que les républicains de dire que ces entreprises ont à peu près la bonne quantité de pouvoir et d'influence en politique (28 % contre 13 %). Une faible proportion des deux partis estime que ces entreprises n'ont pas assez de pouvoir.



La nouvelle enquête révèle également des différences idéologiques au sein des partis. Environ neuf républicains conservateurs sur dix (89 %) pensent que ces entreprises ont trop de pouvoir, contre 74 % des républicains modérés ou libéraux. Et les démocrates libéraux sont un peu plus susceptibles que les démocrates modérés ou conservateurs de partager cette évaluation (68 % contre 60 %).



Alors que la Silicon Valley est devenue un puissant centre d'innovation technologique et un acteur clé sur le marché mondial au cours des deux dernières décennies, les critiques ont mis en cause certaines entreprises pour ce qu'elles perçoivent comme des pratiques déloyales. Le 27 juillet prochain, les PDG de Amazon, Apple, Facebook et Google se présenteront ensemble pour la première fois devant le Congrès, témoignant devant la sous-commission antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants dans le cadre de son enquête d'un an sur la concurrence dans l'industrie technologique.



Au-delà des débats sur les pratiques commerciales équitables, l'industrie technologique a également été la cible de nombreuses critiques ces derniers mois, du président Donald Trump aux défenseurs des droits civils et même aux employés des entreprises technologiques.



Au milieu de ces préoccupations, les Américains sont favorables à plus, et non moins, de réglementation des grandes entreprises technologiques, selon la récente enquête du Centre. Quelque 47 % du public pensent que le gouvernement devrait réglementer les grandes entreprises technologiques plus qu'elles ne le font actuellement, alors que seulement 11 % pensent qu'elles devraient être moins réglementées. Environ quatre personnes sur dix (39 %) pensent que la réglementation devrait rester à son niveau actuel.



Les républicains et les démocrates sont aujourd'hui aussi nombreux à penser que le gouvernement devrait réglementer les grandes entreprises technologiques davantage qu'il ne le fait actuellement. L'idéologie est également un facteur. Environ la moitié des républicains conservateurs et des démocrates libéraux sont aujourd'hui favorables à une réglementation accrue. La part des républicains conservateurs qui estiment que ces entreprises devraient être soumises à une réglementation plus stricte est de 53 %. Dans le même temps, la part des démocrates libéraux qui soutiennent une réglementation accrue des grandes entreprises technologiques est de 52 %. Les républicains modérés ou libéraux et les démocrates modérés ou conservateurs ont tendance à avoir des vues similaires sur la réglementation de l'industrie technologique. Aujourd'hui, 42 % de chaque groupe estime qu'il faudrait davantage réglementer les grandes entreprises technologiques.



