Trump demande aux entreprises de médias sociaux de développer des algorithmes pour détecter les tireurs de masse avant qu'ils ne frappent Comme dans Minority Report 63PARTAGES 5 0 Les fusillades de ce week-end, qui ont fait 22 morts et 24 blessés le samedi 3 août à El Paso et au moins 10 morts le dimanche à Dayton, dans l'Ohio, ont jeté le discrédit sur les plateformes de discussion en ligne à cause du rapport entre les tireurs et le forum 8chan. Cela a suscité des inquiétudes majeures au niveau des autorités américaines sur l'influence des grandes communautés en ligne sur leurs utilisateurs. Cette semaine, lors de son discours sur ces récentes violences, Donald Trump a souhaité qu’à l’avenir, les médias sociaux et les communautés en ligne mettent en place des algorithmes pour détecter les tireurs de masse.



Aux États-Unis, les villes d’El Paso au Texas et de Dayton dans l’Ohio



Ce n’est pas la première fois que le forum 8chan est relié à une tuerie de masse et celles de ce week-end étaient la troisième fois en six mois. Cela





De son côté, lors de son discours sur ces récentes violences cette semaine, le président américain Donald Trump a souhaité que les entreprises de médias sociaux comme Facebook développent des outils permettant de détecter les tireurs de masse avant qu'ils ne frappent. Plus précisément, Trump a demandé au ministère de la Justice de travailler avec les agences locales, nationales et fédérales afin de collaborer efficacement pour trouver des attaquants potentiels. Il a également appelé les entreprises de médias sociaux à « développer des outils pour détecter les tireurs de masse avant qu'ils ne frappent ».



« Nous devons identifier et agir plus efficacement sur les signes avant-coureurs. Je demande au ministère de la Justice de travailler en partenariat avec les agences étatiques et fédérales locales, ainsi que les sociétés de médias sociaux, pour développer des outils qui vont permettre de détecter les tireurs de masse avant qu'ils ne frappent », a déclaré le président Donald Trump dans son discours. Plus encore, Donald Trump a aussi condamné ce que lui et d’autres personnes appellent « l’influence négative grandissante des jeux vidéo sur les joueurs, en particulier les adolescents ».



En effet, plus tard dans son discours, le président a parlé de la « glorification de la violence », en se concentrant sur l'industrie du jeu vidéo. Il a déclaré que les lois sur la santé mentale devaient être réformées. Trump a indiqué qu'il demanderait au ministère de la Justice de proposer un projet de loi visant à traiter les crimes motivés par la haine et les fusillades à grande échelle comme des crimes passibles de la peine capitale et pouvant entraîner la peine de mort. Trump a aussi demandé au FBI d'identifier les ressources dont l'agence a besoin pour enquêter et perturber les crimes de haine et le terrorisme domestique.



« Les dangers d'Internet et des médias sociaux ne peuvent être ignorés et ne seront pas ignorés », a-t-il déclaré. « La haine n'a pas sa place en Amérique ». Bien que le président n'ait pas précisé à quoi pourraient ressembler ces « outils », Trump semblait suggérer que les entreprises pourraient utiliser un logiciel de prévision pour identifier les tireurs potentiels en fonction de leur activité sur une plateforme. De manière cruciale, cela impliquerait de prendre des mesures avant qu'une personne ne commette des crimes violents.



Le système fonctionnera peut-être à l’image du film américain de science fiction Minority Report réalisé en 2002 et qui se déroule principalement à Washington DC et dans le nord de la Virginie en 2054 où un service de police spécialisé nommé PreCrime, appréhende des criminels en se fondant sur la connaissance anticipée fournie par trois voyants appelés « précogs ». Plusieurs meurtriers ont été arrêtés réduisant le taux de meurtres à zéro, en 2054.





Cependant, la création d'un système de détection de la violence soulèverait inévitablement une foule de problèmes de confidentialité et de responsabilité. Pour l’heure, Donald Trump semble bien décidé à lutter contre ce phénomène qui prend de plus de l’ampleur aux États-Unis. « Nous devons reconnaître que l'Internet a fourni une avenue dangereuse pour radicaliser les esprits perturbés et effectuer des actes déments. Nous devons faire la lumière sur les ténèbres de l'Internet et mettre un terme aux meurtres de masse avant qu'ils ne commencent », a déclaré Trump lors de son discours diffusé sur CBS News.



Source : Business Insider



