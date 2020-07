Pour la première fois, Tesla réalise des bénéfices sur quatre trimestres d'affilée Et choisit la capitale du Texas, Austin, comme site pour sa prochaine giga usine 30PARTAGES 3 0 Tesla a réalisé un bénéfice de 104 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, malgré la fermeture de son usine de véhicules électriques à Fremont, en Californie, pendant environ sept semaines en raison de la pandémie de COVID-19. Mais plus important encore, c'est que Tesla affirme avoir un "site sélectionné" pour sa prochaine giga usine aux États-Unis. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que l'usine serait située à Austin, au Texas.





Tesla a déclaré avoir réalisé un revenu net de 104 millions de dollars d'avril à juin 2020, soit 0,50 dollar par action, ce qui marque la première fois que la société a enregistré un bénéfice pendant quatre trimestres consécutifs, condition pour qu'elle soit prise en compte dans l'indice boursier des plus grandes sociétés américaines. Cette performance est une réalisation majeure pour le directeur général Elon Musk, dont la mission de mener l'industrie automobile mondiale vers un avenir électrique a souvent été remise en question par des investisseurs qui doutaient de la viabilité de Tesla. Ses actions ont gagné plus de 500 % au cours de l'année dernière. De nombreux analystes pensent que la reprise a été alimentée en partie par les attentes relatives à l'inclusion imminente de Tesla dans l'indice boursier, ce qui déclencherait un afflux de demandes d'actions.



Lors d'une conférence téléphonique mercredi, Musk a déclaré que Tesla donnerait la priorité à la croissance plutôt qu'au profit à l'avenir et se concentrerait sur le fait de rendre ses véhicules plus abordables. « La chose qui me dérange le plus en ce moment est que nos voitures ne sont pas assez abordables, nous devons y remédier. Je pense que nous voulons juste être un peu plus rentables, maximiser la croissance et rendre les voitures aussi abordables que possible », a-t-il déclaré. Le prix d'une berline modèle 3, son véhicule le plus populaire, est à partir de 37 990 dollars aux États-Unis.



Musk a également annoncé que Tesla va construire sa toute nouvelle usine près de Austin dans le comté de Travis, au Texas. La région était en concurrence avec Tulsa, en Oklahoma, pour la construction de la nouvelle usine. La zone couvre environ 2000 hectares et sera située à environ 15 minutes du centre-ville de Austin, a déclaré Musk. Il a également ajouté qu'elle sera ouverte au public : « Nous allons en faire une usine qui va être époustouflante : elle se trouve en plein sur le fleuve Colorado. Il faudra donc prévoir une promenade au-dessus de l'usine, des randonnées pédestres et des pistes cyclables. Ce sera un paradis écologique ». Le site, qui promet de créer au moins 5 000 emplois, sera utilisé pour construire le Cybertruck de la compagnie, son Semi et le Modèle 3 et le Modèle Y pour la moitié est de l'Amérique du Nord, a précisé Musk.



Tesla a affirmé mercredi son objectif de livrer au moins un demi-million de véhicules d'ici la fin 2020 malgré les interruptions de production, notamment la fermeture de son usine californienne pendant près de six semaines du trimestre sur ordre des autorités locales. L'entreprise a livré plus de 90 000 véhicules au cours du deuxième trimestre, dépassant ainsi les attentes des analystes. Tesla dit qu'elle installe « des machines supplémentaires à l'usine de Fremont, ce qui devrait augmenter la capacité totale du modèle 3 et du modèle Y de 400 000 à 500 000 unités par an ».



Les recettes et les bénéfices/pertes trimestriels de Tesla (milliards en USD ; le vert indique un trimestre rentable)



Musk a déclaré lors de l'appel de mercredi que la véritable limite à la croissance de Tesla est la production de cellules de batterie à un prix abordable, et a indiqué que la société développerait ses activités avec Panasonic et la société chinoise Contemporary Amperex Technology. Tesla introduira de nouvelles batteries à faible coût et longue durée de vie dans sa berline Modèle 3 en Chine plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.



Les revenus de Tesla pour le deuxième trimestre sont tombés à 6,04 milliards de dollars, contre 6,35 milliards de dollars l'année précédente, mais ont dépassé les attentes des analystes pour des revenus de 5,37 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.



Tesla a déclaré des revenus de 5,18 milliards de dollars pour le secteur automobile au deuxième trimestre, mais sa part des revenus provenant des crédits réglementaires, paiements que la société reçoit d'autres constructeurs automobiles pour compenser les émissions, est passée de 354 millions de dollars au premier trimestre à 428 millions de dollars. Ces revenus pourraient s’amenuiser à mesure que de plus en plus de constructeurs développent et vendent des voitures électriques, mais de nombreux concurrents s'efforcent toujours de tirer profit des marges bénéficiaires élevées des camions et des SUV (sport utility vehicle) gourmands en carburant.



« En ce moment, sur le marché des voitures électriques, c'est le monde de Tesla et tout le monde paie un loyer, une dynamique montrée en avant et au centre ce trimestre », a déclaré Dan Ives, un analyste de Wedbush.



L'ascension rapide de Tesla, qui est devenu le constructeur automobile avec la plus grande capitalisation boursière du monde, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile mondiale, définie par une approche de la Silicon Valley en matière de logiciels qui dépasse le savoir-faire de la fabrication à l'ancienne.



La société a déclaré que les revenus plus élevés de ces crédits réglementaires, combinés aux réductions de salaire temporaires des employés pendant la pandémie et aux 48 millions de dollars de revenus différés de son dispositif d'autotraction, qui n'est pas encore disponible, compensent le coût des arrêts d'usine.



Sources : CNBC



