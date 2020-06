Depuis le début de la crise du Covid-19, qui a entraîné la mise en place des mesures de confinement, les outils de messagerie instantanée tels que Zoom ou Microsoft Teams ont connu un succès au sein des entreprises. Microsoft a vu une hausse très importante de l’utilisation de Teams. En mars dernier, l’outil a compté plus de 44 millions d’utilisateurs quotidiens , générant plus de 900 millions de minutes de réunion et d’appel par jour en seulement une semaine. Un mois plus tard, le nombre d'utilisateurs quotidiens a dépassé les 75 millions , soit une hausse de 70 %.Cette croissance a incité la multinationale à étendre Teams au-delà des groupes de travail, dans le but de garder, voire d’augmenter le nombre d’utilisateurs. Pour l’instant, les nouvelles fonctionnalités sont disponibles en avant-première pour les appareils iOS et Android depuis le 22 juin. Mais Microsoft déclare qu’elles seront disponibles pour tous les supports dans les semaines à venir.« Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, nous espérons étendre la puissance de Teams au-delà des scénarios de travail à votre vie personnelle. (…) Elles sont conçues pour réduire le besoin d'outils disparates et offrir à la place une plate-forme centrale permettant aux individus, aux groupes et aux familles de collaborer et de rester connectés et organisés », explique Liat Ben-Zur, vice-présidente de Microsoft.Parmi les nouveautés, on peut citer la possibilité de partager les données de localisation ainsi que les documents Office 365. La nouvelle version est également livrée avec un « coffre-fort », qui permet à l’utilisateur de « stocker et de partager en toute sécurité » des informations telles que les mots de passe ou les informations de connexion.« Notre équipe est enthousiaste à l'idée de franchir cette nouvelle étape avec Teams et d'étendre la valeur de Teams au travail à toute votre vie », note la vice-présidente. « La disponibilité générale des nouvelles fonctionnalités, ainsi que l'extension des fonctionnalités aux versions desktop et web de Teams, sont attendues dans le courant de l'année », conclut-elle.Microsoft n’est pas la première entreprise qui a décidé de proposer la possibilité de communiquer par messagerie instantanée ou par appel vidéo dans le cadre d’un usage privé. Le 8 mai, Google avait notamment présenté un mode famille pour son outil Duo.Source : Microsoft D’après vous, est-ce que cette nouvelle version va vraiment séduire les utilisateurs ? Si oui, pourquoi ?