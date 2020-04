Microsoft Teams cartonne : le nombre d'appels vidéo bondit de 1000 % Et 2,7 milliards de minutes d'appels enregistrés au 31 mars 34PARTAGES 3 0 Le mois dernier, la demande pour l'application Microsoft Teams a fait un bond dans le monde entier, passant de



Ce rapport, rendu public le 9 avril, mentionne que de plus en plus de personnes utilisent les fonctionnalités de vidéo et de réunions de Teams et que Microsoft enregistre un nouveau record de 2,7 milliards de minutes de réunion par jour. C'est une augmentation de 200 % par rapport aux 900 millions de minutes de la mi-mars, période à laquelle de nombreuses entreprises se sont mises à travailler à distance. L'utilisation des appels vidéo dans Teams connaît donc une croissance de plus de 1000 % en mars 2020.



Microsoft, selon le rapport, a également constaté une forte augmentation de la demande du service de streaming vidéo pour entreprise due au fait que les entreprises ont transféré leurs hôtels de ville, leurs appels et leurs réunions de clients en ligne. Microsoft a donc dû augmenter la limite de 10 000 participants à 100 000, car de plus en plus d'entreprises se tournent vers lui pour les aider à organiser des réunions et des événements importants.



Toute cette demande a également modifié la façon dont Microsoft donne la priorité aux fonctionnalités pour les équipes. Les arrière-plans personnalisés sont enfin disponibles pour tous les membres des équipes, un an après l'annonce initiale de la fonctionnalité. Cette fonctionnalité, qui permet de cacher des arrière-plans désordonnés dans des bureaux, est devenue récemment une fonctionnalité de zoom très populaire. La fonctionnalité « levez la main » que la société a dévoilée le mois dernier sera disponible au courant du mois. Les organisateurs de réunions pourront également mettre fin à la réunion pour tout le monde d'un simple clic et télécharger un rapport de chacun des participants qui comprendra les heures d'arrivée et de départ de ces derniers.





Cependant, Microsoft n'est pas la seule entreprise à essayer de tirer parti du travail à distance. Ses concurrents tels que Slack, Google et Zoom ont également connu une forte hausse de la demande, Zoom faisant la une des journaux non seulement pour cette hausse, mais également en raison de ses problèmes de sécurité et de protection de la vie privée de ses utilisateurs. Jared Spataro, responsable de Microsoft 365 ne semble pas s'inquiéter de l'énorme croissance de Zoom : « chez Microsoft, la protection de la vie privée et la sécurité ne sont jamais une pensée après coup, elles sont profondément ancrées dans notre identité, dans ce que nous construisons et dans la manière dont nous le construisons. Chez d'autres concurrents, on s'efforce plutôt de permettre aux gens de participer rapidement à une réunion. Malheureusement, comme la sécurité et la protection de la vie privée ne sont prises en compte qu'après coup, dans le monde dans lequel nous vivons, on n'a pas cette vision simpliste du consommateur et on n'en fait pas un succès du jour au lendemain. Vous vous retrouvez avec des problèmes et des problèmes réels ».



Selon Spataro, après l’actuelle crise sanitaire mondiale, il y aura une nouvelle norme qui nous obligera à continuer à utiliser ces nouveaux outils pendant longtemps. « Il est clair pour moi qu'il y aura une nouvelle normalité. Si vous regardez ce qui se passe en Chine et ce qui se passe à Singapour, vous êtes essentiellement dans une machine à remonter le temps. On ne voit pas les gens retourner au travail et que tout soit pareil. Il y a différentes restrictions dans la société, il y a de nouveaux modèles dans la façon dont les gens travaillent. Il y a des sociétés qui pensent aux jours A et B de qui peut aller au bureau et qui travaille à distance ».



Il est mentionné en effet dans le rapport qu’après la levée des restrictions sur le covid-19 en Chine, Microsoft voit toujours deux fois plus de nouveaux utilisateurs de Teams chaque jour dans le pays, par rapport à la fin du mois de janvier. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidien de Teams continue également d'augmenter d'une semaine à l'autre en Chine. C'est un indicateur précoce de la manière dont le reste du monde pourrait s'adapter aux nouvelles réalités de la société post-pandémique. Singapour a également mis en place un modèle de coupe-circuit qui permet de renvoyer les travailleurs et les étudiants chez eux en cas d'épidémie dans un certain quartier de la ville.



Microsoft voit la pandémie changer les choses pour toujours. « Je pense vraiment que ce sera un tournant dans notre façon de travailler et d'apprendre, parce qu'il y a des choses très concrètes qui se passent et qui feront que nous ne reviendrons jamais à l'ancienne manière de faire », prédit Spataro.



