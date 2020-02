Il n'était pas possible de se connecter à Microsoft Teams pendant près de trois heures après que Microsoft ait oublié de renouveler un certificat de sécurité critique. Les utilisateurs du concurrent Slack de Microsoft ont reçu des messages d'erreur tentant de se connecter au service lundi, l'application notant qu'elle n'avait pas réussi à établir une connexion HTTPS avec les serveurs de Microsoft.Microsoft a confirmé que le service Teams était en panne juste après 9 h 00 Heure de l'Est, puis a révélé plus tard la source du problème. « Nous avons déterminé qu'un certificat d'authentification a expiré, ce qui a causé des problèmes aux utilisateurs lors de l'utilisation du service», explique la notification de panne de Microsoft. Microsoft a ensuite commencé à déployer le correctif et près de 40 minutes plus tard, le service a été restauré pour la plupart des utilisateurs concernés. Microsoft a confirmé que le correctif avait été déployé avec succès à 16h27 Heure de l'Est.Il est surprenant de voir Microsoft oublier de renouveler un certificat clé pour les équipes, en particulier lorsque la société développe des logiciels comme System Center Operations Manager pour surveiller des choses comme l'expiration des certificats. Ce fut également une erreur embarrassante que Microsoft a faite sur son logiciel phare « Office hub », d'autant plus que la société a récemment lancé ses propres publicités télévisées pour Teams. Baptisée « The Power of Teams », la publicité commence par montrer des réunions en entreprises ennuyeuses, des tableaux de conférence, d'anciens téléphones à haut-parleur et des diapositives imprimées sur papier avant de passer rapidement à Teams.Cette publicité télévisée, qui comprend également le dernier matériel Surface de Microsoft, a été lancée pour tacler Slack sur les marchés qui pourraient envisager de se tourner vers le logiciel de discussion de groupe rival par rapport à l'alternative de Microsoft.En juillet 2019, nous apprenions que Microsoft Teams dépassait Slack en nombre d’utilisateurs. Il faut bien avouer que les deux entreprises ne sont pas à armes égales. Microsoft inclut sa messagerie dans les abonnements Office 365 très appréciés par les entreprises, alors que l’offre de Slack est totalement indépendante. L'éditeur a indiqué que 20 millions d’individus se connectent sur sa plateforme quotidiennement (contre 12 millions pour Slack), et qu’ils sont plus de 28 millions à se connecter au moins une fois par semaine. 500 000 entreprises auraient utilisé son logiciel en mars 2019.Malgré l'intensification de la concurrence entre les deux sociétés, il y a probablement de la place pour Slack et Microsoft Teams sur le marché. Un grand nombre de petites entreprises s'appuient sur une combinaison de Zoom, Slack, Google et Dropbox au lieu d'un abonnement Office 365. Alors que Microsoft gagne confortablement le côté des grandes entreprises du marché des applications de chat, avec 91 entreprises du Fortune 100 utilisant déjà Microsoft Teams.Source : Microsoft Utilisez-vous Microsoft Teams ou une alternative dans votre entreprise ?Si vous utilisez Teams, qu'en pensez-vous ?Si vous utilisez une alternative, laquelle est-ce ?Vous servez-vous plus d'une combinaison d'outils pour vos communications en entreprise ?Préféreriez-vous une seule solution au lieu de plusieurs ? Pourquoi ?Que pensez-vous de ce genre d'erreur (oublier de renouveler un certificat de sécurité critique) pour une grande enseigne technologique ?