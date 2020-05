Le travail à distance est-il productif ? Les heures supplémentaires passées devant les ordinateurs lors de la pandémie ne se sont pas traduites par une hausse de la productivité, Selon une étude 33PARTAGES 14 0 Le nombre de personnes travaillant à domicile a connu une augmentation alors que la pandémie du Covid-19 se propageait dans le monde entier. Selon des chiffres de plusieurs rapports, de plus en plus de travailleurs aimeraient continuer à exercer en télétravail même après la crise sanitaire. Et dans le monde des technologies de l’information, le nombre de personnes en faveur du télétravail même après la crise sanitaire en cours ne cesse d’augmenter. Mais les travailleurs seront-ils plus productifs en télétravail ?



Selon un nouveau rapport d’Aternity, une société de gestion de l'expérience numérique, bien que les travailleurs à domicile aient passé plus d'heures devant leur ordinateur qu'avant la pandémie, ces heures supplémentaires ne se sont pas traduites par une augmentation de la productivité. L’étude d’Aternity examine dans quelle mesure la productivité des employés à distance est affectée par les performances des applications. Il examine également quelles applications fonctionnent mieux à la maison qu'au bureau alors que la plupart des employés sont dispersés chez eux et travaillent à distance.





Selon le rapport d’étude, l'Amérique du Nord continue d'avoir la plus grande part de travail à distance, avec des niveaux qui se maintiennent à environ 85 %. En Europe, où l'assouplissement progressif des restrictions relatives au travail à domicile a commencé fin avril, le niveau de travail à distance est tombé à 76 %. La productivité globale (mesurée par les heures de travail à distance) en Europe a diminué de 8,2 %, tandis qu'elle a augmenté en Amérique du Nord de 23 %.





Selon le rapport, cette hausse de productivité globale des travailleurs en Amérique du Nord après la publication du décret d'autoconfinement des gouvernements en mars, est le fait du Canada en grande partie. Les États-Unis ont connu une baisse de 72 % du travail au bureau, baisse qui a été partiellement compensée par une augmentation de 125 % de l'utilisation du travail à distance, ce qui a entraîné une baisse globale de la productivité de 7,2 %, lit-on dans le rapport.



La tendance à la croissance dans l’utilisation des outils de collaboration



Pour comprendre la productivité des travailleurs à distance, Aternity a pris en compte la tendance dans l’utilisation des outils de collaboration en télétravail. Selon le rapport, l'utilisation accrue de la collaboration synchrone et des outils de conférence Web a été constatée dans toutes les applications dans la catégorie. « La plus forte croissance a été enregistrée par Zoom, qui a atteint un pic de 574 % de son utilisation de base pendant la semaine du 30 mars, suivi de Teams, qui a atteint un pic de 497 % de son utilisation de base au cours de la même semaine », d’après le rapport.





L’étude a aussi permis de savoir que Skype pour les entreprises est de loin le logiciel le plus utilisé, même si sa part diminue progressivement avec le passage au travail à distance. Malgré la croissance de Zoom pendant la pandémie, cette croissance ne s'est pas produite dans les plus grandes entreprises. Selon le rapport, cela est probablement dû au fait que les entreprises sont lentes à passer aux nouveaux outils de conférence Web et de collaboration synchrone, en particulier dans les entreprises à forte composante Microsoft.



La réactivité des applications utilisées en télétravail



Selon le rapport, le temps passé à travailler sur les ordinateurs portables et les PC des entreprises a globalement augmenté au cours des trois derniers mois. L'augmentation du temps passé devant l'ordinateur à la maison a dépassé la réduction des heures de travail au bureau. Cependant, le volume de la plupart des activités avec les applications est resté assez constant, à l'exception évidente de l'augmentation de 5 fois des conférences Web Zoom.



Une raison pour laquelle les heures de travail supplémentaires ne se sont pas traduites en productivité supplémentaire, selon le rapport, est que certaines applications fonctionnent différemment dans les environnements de travail à domicile. Pour mieux comprendre cela, l’étude s’est intéressée à la réactivité des différentes applications qui permettent aux employés de faire leur travail. C'est pourquoi le rapport examine la mesure standard du nombre de secondes d'attente pour l’application par minute d'utilisation pour différentes catégories d'applications.



Selon le temps nécessaire pour effectuer un échantillon de tâches au sein des applications, depuis le moment où l'utilisateur clique sur la touche de lancement jusqu'à celui où il obtient les résultats sur son écran, les applications SaaS et en nuage ont des performances similaires ou parfois meilleures pour les travailleurs à distance. Cependant, les applications client-serveur conçues pour une utilisation sur site ont des performances dégradées. Les tâches qui impliquent l'ouverture ou la sauvegarde de contenu distant (par exemple, la sauvegarde d'une feuille de calcul sur un disque partagé) sont plus lentes lorsqu'on travaille à domicile.



Par exemple, les temps d'attente pour les applications de CAO et d'analyse à forte intensité de calcul consomment environ 10 % de leur temps d'utilisation total, contre environ 0,2 % pour les applications de collaboration. Aternity a observé que le favori du verrouillage, Zoom, a des temps d'attente plus longs que Teams, Skype et Slack. Le ralentissement des performances des applications compense l'augmentation du nombre d'heures de travail passées devant l'ordinateur, d’après le rapport.





Si l'on considère l’activité des applications à l’échelle l'industrie, les secteurs de la santé et du droit sont en tête avec une forte réactivité des applications. « Cependant, les applications de productivité utilisées dans les secteurs de l'éducation et de la vente au détail sont les moins performantes, peut-être en raison d'un niveau d'investissement plus faible dans les nouvelles technologies pour les employés », lit-on. Sur le plan géographique, les employés d'Amérique du Sud, d'Afrique et de l'Inde sont les moins performants, avec des temps de réponse deux fois plus longs en moyenne qu'en Europe, selon l’étude.



Cependant, la productivité fait partie des avantages du télétravail, selon certains rapports



En 2017, Quartz, le média économique lancé par le groupe Atlantic, a analysé les données du recensement des États-Unis, l’American Community Survey et l’American Time Use Survey pour estimer combien de salariés à temps plein travaillent à la maison, quels emplois ils font et combien de temps ils passent dans leur « bureau » à la maison au lieu d’être sur place en entreprise.



Selon Quartz, de nombreux développeurs trouvent que le travail à domicile est beaucoup plus productif. Pour eux travail à domicile permet une meilleure concentration, ce qui indispensable pour pouvoir concevoir de bonnes solutions à des problèmes d’une certaine complexité, même si le télétravail demande de pouvoir maintenir une certaine discipline. Un autre avantage évoqué par les développeurs est de ne pas être interrompu pendant son travail par un collègue, que ce soit en rapport avec le problème sur lequel le développeur travaille ou non.



Selon une étude l'Université de Stanford et Ctrip réalisée en 2015, les employés d'un centre d'appel chinois qui ont eu la possibilité de travailler à domicile ont vu leurs performances augmenter de 13 %. Une étude publiée par flexjobs en 2018 a confirmé ces résultats, en citant les principales raisons pour lesquelles les employés sont plus productifs à la maison, dont voici quelques-unes : moins de distractions, moins d'interruptions de la part des collègues, réduction du stress dû à l'absence de déplacement, etc.



Par ailleurs, certains rapports publiés ces derniers mois font état que de nombreux travailleurs souhaiteraient même continuer le télétravail à la fin de la penderie. Selon le rapport d’un sondage de OnePoll en collaboration avec GoTo by LogMeIn,



Et vous ?



Que pensez-vous du rapport d’Aternity ? Que pensez-vous des chiffres du rapport ?

Selon vous, le travail à distance n’aide-t-il pas la productivité ?

Le travail au bureau est-il plus productif que le télétravail, selon vous ?



