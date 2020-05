Le nombre de personnes travaillant à domicile a augmenté depuis le début de la pandémie du Covid-19 en décembre dernier. Selon des chiffres de plusieurs rapports, de plus en plus de travailleurs aimeraient continuer à exercer en télétravail même après la crise sanitaire. Un nouveau sondage de OnePoll en collaboration avec GoTo by LogMeIn, 48 % des travailleurs accepteraient une baisse de salaire pour demeurer en télétravail après le passage de la pandémie. Environ 77 % des répondants ont déclaré que c’est le meilleur moyen d’aider l’environnement. Dans le monde IT, le nombre de personnes en faveur du télétravail même après la crise sanitaire en cours ne cesse d’augmenter.Un sondage sur développez.com a révélé que la majorité, soit 56,57 %, des votants sont pour rester en télétravail de façon permanente après la crise. Par ailleurs, la majorité des travailleurs dans d’autres pays veulent aussi rester en mode télétravail après la pandémie. C’est plus de la moitié des participants à une enquête de Zippia aux USA qui affiche ce positionnement. En France, deux travailleurs sur trois veulent davantage travailler à distance après la crise.Selon le nouveau rapport de OnePoll en collaboration avec GoTo by LogMeIn, certains parmi eux sont prêts à faire quelques sacrifices pour le rester. L’enquête visait à découvrir ce que les employés de bureau pensent du travail à domicile et de son impact sur l'environnement. Le sondage a été réalisé auprès de 1000 employés de bureau aux USA, 250 employés de bureau en Inde, au Royaume-Uni, au Brésil et en Allemagne, 125 employés de bureau en Australie et 125 employés de bureau en Nouvelle-Zélande. Au total, environ 2250 employés de bureau ont participé au sondage.L’enquête a été réalisée en l’honneur de la journée de la Terre. Il a révélé que bon nombre d'entre eux sont en fait beaucoup plus heureux de travailler à domicile. Plus de 75 % des répondants à l’étude ont déclaré que leur trajet domicile-travail est une chose dont elles se sentent coupables en raison de l'impact quotidien qu'il a sur l'environnement. De cette façon, ils estiment que le travail à domicile est l'un des moyens les plus efficaces pour aider l'environnement. Cela a poussé certains à déclarer qu’ils sont prêts à faire certaines concessions pour le bien de l’environnement.Environ 48 % des participants accepteraient volontiers une baisse de salaire si cela signifiait qu'ils pouvaient travailler à domicile indéfiniment. Certains ont aussi évoqué les avantages en gain de temps. Un employé de bureau moyen a expliqué qu'il passait près d'une heure par jour à faire la navette entre sa maison et son lieu de travail, soit cinq heures par semaine que les employés de bureau pouvaient récupérer en travaillant à domicile. En plus du temps, la qualité de l'air s'est considérablement améliorée dans les grandes villes du monde entier.La pollution et les émissions de gaz à effet de serre ont globalement baissé. « Nous avons longtemps vu les avantages du travail à distance pour permettre aux employés d'avoir des horaires plus flexibles, mais comme la plupart du monde s'est tourné vers le travail à distance à temps plein au milieu de la pandémie Covid-19, l’un des avantages inattendus est l'impact que cela a déjà sur l'environnement », a déclaré Mark Strassman, directeur général et vice-président sénior pour les communications unifiées et la collaboration chez LogMeIn.En plus de ces avantages, d’autres ont évoqué les économies qu’ils ont réalisées depuis qu’ils sont en télétravail. Environ 66 % des employés de bureau interrogés ont déclaré que les économies d'argent constituent un avantage énorme du travail à domicile. Parmi les autres avantages associés au travail à distance, on peut citer la possibilité de passer plus de temps avec sa famille et ses amis (56 %), de se sentir plus heureux (45 %) et d'être réellement plus productif (37 %). Près de 57 % des personnes interrogées ont déclaré que le télétravail permet d'adopter un horaire plus souple.En outre, 48 % ont déclaré qu'elles pouvaient économiser de l'argent sur certaines choses comme le trajet domicile-travail ou la garde de leurs enfants lorsqu'elles travaillent à distance. Interrogés sur d’autres avantages moins considérables, environ 56 % parmi eux ont déclaré qu'ils apprécient simplement d’être libres de porter ce qu'ils veulent lorsqu'ils travaillent à la maison. Par ailleurs, 46 % des personnes interrogées déclarent que l'un des avantages du travail à distance est la proximité de leur cuisine, tandis que 44 % peuvent se décharger de certaines de leurs tâches du week-end.« Il ressort clairement de notre enquête que les employés de bureau sont préoccupés par l'impact de leur comportement sur l'environnement », a déclaré Strassman. « Et leur permettre de travailler à temps plein ou même à temps partiel à distance peut contribuer à atténuer les émissions de carbone, à faire gagner du temps aux employés et, en fin de compte, à donner lieu à une culture du travail où les employés sont plus heureux et plus productifs », a-t-il conclu.Source : GoTo Que pensez-vous de cette étude ?Êtes-vous actuellement en télétravail ?Accepteriez-vous y rester pour une diminution de salaire ?