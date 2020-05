Le 15 mai, Facebook a annoncé avoir racheté Giphy, l’un des plus gros distributeurs de GIF d’Internet. Créée en 2013, la plateforme compte actuellement plusieurs milliards d’images animées qui sont utilisées pour les messageries et les réseaux sociaux. Désormais, Giphy va donc cesser d’opérer sous son nom propre et sera intégré progressivement à Instagram.« Beaucoup de gens dans notre communauté connaissent et aiment déjà Giphy. En fait, 50 % du trafic de Giphyprovient de la famille d'applications Facebook, dont la moitié provient d'Instagram. En réunissant Instagram et Giphy, nous pouvons aider les gens à trouver plus facilement les GIF et les autocollants parfaits dans « Stories » et « Live ». Nos deux services sont de grands soutiens pour la communauté des créateurs et des artistes, et cela continuera », explique Facebook dans un communiqué.D’ailleurs, ce rachat pourrait également permettre à Facebook de ne plus utiliser le concurrent de Giphy, Tenor, dans l’application WhatsApp. En effet, Tenor a été racheté par Google en 2018.« Nous utilisons l'API de Giphy depuis des années, non seulement dans Instagram, mais aussi dans les applications Facebook, Messenger et WhatsApp. Giphy continuera d'exploiter sa bibliothèque (y compris sa collection de contenus mondiaux), et nous sommes impatients d'investir davantage dans sa technologie et ses relations avec ses partenaires de contenus et d'API », ajoute Facebook.De nombreux utilisateurs de la plateforme ont fait savoir leur mécontentement suite à l’annonce de l’acquisition de Giphy par Facebook. Et certains menacent même de ne plus utiliser Giphy. Ceux-ci craignent notamment Facebook puisse s’accaparer les données collectées par les outils d’intégration de Giphy, utilisés actuellement dans de nombreuses applications. Ils redoutent également que Giphy ne soit disponible que sur les applications de Facebook.« Pour nos partenaires et développeurs API/SDK : les GIF, les autocollants, les émojis, etc. de Giphy ne vont nulle part. Nous continuerons à mettre Giphy à la disposition de l’ensemble de l’écosystème », tient à rassurer Giphy.Sources : Facebook Que pensez-vous de cette acquisition ?Partagez-vous l'inquiétude des utilisateurs ? Si oui, pourquoi ?