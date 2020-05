Avec le ralentissement de la propagation du nouveau coronavirus au Canada, la province occidentale de l'Alberta a mis en place un outil de traçage numérique pour surveiller les épidémies au fur et à mesure que les restrictions de quarantaine s'assouplissent. Le plus difficile est de convaincre les gens de la télécharger.Le 1er mai, l'Alberta a lancé la première application pour smartphone au Canada permettant de retrouver et d'appeler les personnes qui ont été en contact avec un individu infecté par le COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et prévenir toute nouvelle propagation.Mais à ce jour, seuls 165 000 Albertains environ, soit moins de 4 % de la population, ont téléchargé l’application. En revanche, l'application de Singapour qui est le modèle pour celle de l'Alberta compte 1,4 million d'utilisateurs, soit près de 25 % de la population de l'île du Sud-Est asiatique.« Nous savons tous que nous devons accroître le nombre d'utilisateurs », a déclaré Jia Hu, le médecin conseillé des services de santé de l'Alberta qui dirige le déploiement de l'application. « La population a peur que le gouvernement ait leurs données. C'est pourquoi nous avons rendu l’application aussi légère que possible ».L'application volontaire de l'Alberta, appelée ABTraceTogether, n'a pas fonctionné correctement sur les iPhone. Bien que Hu ait déclaré qu'une solution est en cours d'élaboration. Cette dernière pourrait ne pas voir le jour avant que Apple et Google ne fournissent une nouvelle technologie un peu plus tard dans le mois.Mais le vrai défi a été la crainte que « Big Brother soit en train de surveiller au travers de l'application », a déclaré Hu.Brenda McPhail, de l'Association canadienne des libertés civiles, se demande si « un système de surveillance des données » est nécessaire ou même utile. « Il y a beaucoup de battage médiatique et de pression autour de cette idée », a-t-elle déclaré à propos des applications de traçage. « Nous examinons rapidement un large éventail de mesures qui portent atteinte aux droits durant cette pandémie ».L'application albertaine recueille les numéros de téléphone et le temps total passé avec des personnes qui se sont approchées à moins de deux mètres les unes des autres pendant un total de 15 minutes sur une période de 24 heures, mais elle ne recueille aucune donnée de localisation.L'Alberta mène actuellement une campagne publicitaire incitant les gens à télécharger le logiciel.« Ça ne veut pas dire que si nous avons 10 % d'absorption ce soit inutile, et qu’avec 80 % ce soit utile. C'est juste que plus nous en avons, mieux c'est », a déclaré Hu à Reuters.L'Alberta redémarre progressivement son économie, notamment en ouvrant des terrains de golf et certains services. Hu, qui a déjà participé aux activités de recherche traditionnelles de l'Alberta Health Services, n'a aucun doute sur l'application.« Cette application va littéralement sauver des vies », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y a « un lien direct entre le téléchargement de l'application et le fait de retourner au restaurant, de revoir ses amis et sa famille et de pouvoir voyager à nouveau ».Source: Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous aussi que les mesures prises pour faire face à l’actuelle crise finiront par devenir permanentes ? Pourquoi ?Êtes-vous en accord avec l’idée selon laquelle les situations de crise sont d’excellents moyens pour les gouvernements de voler chaque fois un peu plus des libertés au peuple ?