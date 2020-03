COVID-19 : la France n'est pas contre un traçage des smartphones Pour déterminer si des personnes a priori saines ont été en contact avec des individus contaminés 6PARTAGES 6 0 Depuis que Singapour a confirmé son premier patient le 23 janvier, le pays a eu 385 cas de COVID-19 et 131 se sont complètement rétablis. Singapour a fait état de deux décès au cours du week-end dernier. Les personnes susceptibles d'avoir été exposées au nouveau coronavirus (en particulier celles qui revenaient de l'étranger) ont été soumises à des périodes d'isolement à domicile de 14 jours. Les patients confirmés pour leur part ont été hospitalisés. Pour faire respecter les périodes d'isolement à domicile, les fonctionnaires demandaient aux citoyens d'activer les services de géolocalisation sur leurs smartphones et de cliquer de façon périodique sur un lien envoyé par SMS.



Ce lien signalait leur position, confirmant qu'ils restaient effectivement chez eux. Ces derniers devaient répondre aux messages dans un court laps de temps pour empêcher que des tiers ne trichent en laissant leurs téléphones pendant qu’ils s’aventurent à l’extérieur. En sus, les autorités ont procédé à des descentes sur le terrain pour confirmer la localisation des personnes placées en quarantaine. La dernière innovation technologique des autorités de Singapour pour le suivi des mouvements est l’introduction d’une application dénommée TraceTogether. Elle utilise la technologie Bluetooth pour noter les contacts étroits des citoyens – les personnes dont ils se sont approchés à moins de 2 mètres et avec lesquelles ils ont passé au moins 30 minutes. L’application de ces mesures de suivi combinées à d’autres recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permettent aujourd’hui au pays de 5,7 millions d’habitants d’être parmi ceux qui contrôlent le mieux la propagation de l’infection. À date, Singapour a l’un des taux d’infection les plus lents.



La France envisage-t-elle de suivre cet exemple ?



Le gouvernement français va-t-il envisager le pistage numérique de la population pour vérifier qu’elle respecte bien les règles du confinement et pour déterminer si des personnes a priori saines ont été en contact avec des individus contaminés par le coronavirus ? La France a annoncé mardi la mise en place d’un comité de chercheurs et de médecins qui sera notamment chargé de conseiller l’exécutif sur les pratiques de backtracking qui permettent d’identifier les personnes en contact avec celles infectées par le coronavirus.



Composé de douze chercheurs et médecins, le comité analyse recherche et expertise (CARE) sera installé à 17h00 ce mardi à l’Elysée par Emmanuel Macron en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal.



Présidé par Francoise Barré-Sanoussi, virologiste à l’Institut Pasteur/Inserm, prix Nobel et découvreuse du virus du SIDA, le comité assurera « le suivi des études thérapeutiques autorisés en France et les essais engagés sur des traitements à l’étranger ».



Selon un communiqué de la présidence de la République, repris par Reuters, le comité CARE doit accompagner la réflexion des autorités accompagnera « la réflexion des autorités sur la doctrine et la capacité à réaliser des tests ainsi que sur l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées ». Celle-ci pourrait s’appuyer sur la géolocalisation des smartphones.



Les contours de cette « stratégie numérique d’identification des personnes » demeurent flous à ce stade, à supposer qu’elle soit effectivement exécutée. Les avis du CARE sont a priori de nature consultative, de sorte qu’ils n’obligent pas le gouvernement. Cela étant, celui-ci assure fonder son action en prenant l’avis de la communauté scientifique.





Une stratégie déjà étudiée ou exploitée par d'autres pays



Cette stratégie, qui vise à utiliser les données de géolocalisation pour tenter d’enrayer la progression de l’épidémie, est déjà en œuvre ou en passe de l’être en Corée du Sud, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Chine, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, en Israël, en Pologne, en Russie, ou encore à Taïwan.



En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a, la semaine dernière, autorisé l'agence de sécurité intérieure du pays à puiser dans une vaste banque de données de téléphones portables (GPS), jusqu'alors non divulguée, pour retracer les mouvements des personnes qui ont contracté le coronavirus et identifier d'autres personnes qui devraient être mises en quarantaine parce que leurs chemins se sont croisés. L'idée est de passer au crible les données de géolocalisation collectées de façon régulière par les fournisseurs de téléphonie mobile israéliens sur des millions de leurs clients en Israël, de trouver les personnes qui ont été en contact étroit avec des porteurs de virus connus et de leur envoyer des SMS leur enjoignant de s'isoler immédiatement.



Depuis le début du mois dernier, Taïwan a bloqué l’accès à son territoire aux citoyens chinois, puis a mis en place un système de quarantaine ciblant ceux et celles qui s’étaient rendus dans les provinces chinoises touchées. À Taïwan, les porteurs potentiels du virus sont dotés d'un smartphone équipé d'un GPS et d’une application de pistage. Ces dispositifs font office de « barrière électronique » et permettent de garantir que les personnes en quarantaine restent chez elles en prévenant les forces de l’ordre si ces dernières sortent de quarantaine, s’éloignent de leur domicile ou éteignent leur téléphone. La police locale appelle jusqu’à deux fois par jour pour s’assurer que les personnes en isolement se trouvent là où ils devraient être.



À Hong Kong, les citoyens de retour au pays sont accueillis par des fonctionnaires de police qui leur posent des bracelets électroniques au poignet. Ces derniers sont liés à une application que les concernés téléchargent avant d’entrer en quarantaine pendant 14 jours. Ainsi, les autorités ont en temps réel la maîtrise de leur situation géographique.



En France, des voix se sont aussi élevées pour suggérer l’exploitation des données, mais pas forcément pour pister les individus : plutôt pour modéliser la propagation du Covid-19, ce qui pourrait servir aux épidémiologistes à l’avenir en cas de nouvelle crise sanitaire. C’est ce que ce défend par exemple Stéphane Richard, le PDG d’Orange, le plus important des opérateurs en France, dans les colonnes du Figaro :



« Nous travaillons avec l’Inserm pour voir comment les données peuvent être utiles pour gérer la propagation de l’épidémie. Un des chantiers du futur avec Inserm est de permettre aux épidémiologistes de modéliser la propagation de la maladie. Dans un tel usage, les données de géolocalisation sont anonymisées. Mais malgré ça, cela demanderait des ajustements réglementaires et un accord de la CNIL. Ainsi, il faudrait pouvoir garder des données sur une durée de temps longue, or actuellement nous devons les supprimer au bout d’un an, nous voudrions les garder deux ans. Ce sont des travaux tout à fait essentiels.



« Les données pourraient aussi être utilisées pour mesurer l’efficacité des mesures de confinement, comme en Italie. Je le répète nous parlons de données anonymisées et agrégées. Leur utilisation est indispensable pour mesure le confinement et pour ajuster les dispositions en fonction des comportements. Il ne s’agit pas de traquer les gens individuellement. Il faut au moins savoir si les gens respectent les périmètres de confinement, ou s’ils se déplacent, sans pour autant savoir qui va où ».



Source : Le Figaro



Et vous ?



Pour ou contre le traçage des smartphones pour déterminer si des personnes a priori saines ont été en contact avec des individus contaminés ?

21 commentaires

Puis ce n'est pas comparable a du tracking ou de la mise sur écoute non plus.

Derrière les informations envoyées peuvent être très minimale, comme un booléen (chez lui/pas chez lui).



Sachant que techniquement cela ne demande pas des dispositions difficiles à mettre en place, donc difficile d'affirmer que de mettre cela en place dans le cadre d'une situation très particulière de confinement, facilitera une surveillance future. Sachant derrière que tricher n'est pas très difficile non plus.



C'est comme dire que les bracelets électroniques qu'on met aux personnes assignées à résidence facilitera le contrôle de la population.



Envoyé par onilink_ Envoyé par Tu es crédule si tu penses que cela peut être une solution efficace.

Il y aura juste rapidement des applications qui permettront de cliquer à ta place, tu laisseras le tel chez toi et basta.

L'autre téléphone tu désactives la géolocalisation et t'es tranquille.



Sachant derrière que c'est un jeu du chat et de la souris, à chaque contre-mesure, tu pourras avoir des contre-contre-mesures. Et derrière, tout le monde n'a pas forcément les compétences techniques pour cela. Le but, c'est juste d'en chopper, de faire de la communication dessus, pour dissuader au maximum les personnes de sortir.



Voire même, sanctionner plus sévèrement les personnes arrêtée en pleine rue alors que l'application affirmait qu'ils étaient chez eux.



Envoyé par onilink_ Envoyé par A ton avis pourquoi il faut maintenant une attestation au format papier alors qu'on pouvait utiliser un PDF avant? Car des petits malins avaient fait des applis pour en générer a la volée.

A ton avis pourquoi maintenant ils demandent de justifier l'heure et le jour? Car des petits malins en photocopiaient par dizaines et même en revendaient dans la rue...



Et en prime, les attacher dans des hôpitaux pour qu'ils servent de puching ball aux infirmiers/docteurs pour qu'ils puissent se détendre un peu.



Et puis mettre la vidéo sur Youtube pour que je puisse calmer mes pulsions meurtrières. 0 0 Ben le tracking est assez limité vu qu'on est de toute manière pas censé sortir, sauf pour aller faire des courses.Derrière les informations envoyées peuvent être très minimale, comme un booléen (chez lui/pas chez lui).Sachant que techniquement cela ne demande pas des dispositions difficiles à mettre en place, donc difficile d'affirmer que de mettre cela en place dans le cadre d'une situation très particulière de confinement, facilitera une surveillance future. Sachant derrière que tricher n'est pas très difficile non plus.C'est comme dire que les bracelets électroniques qu'on met aux personnes assignées à résidence facilitera le contrôle de la population.Le but n'est pas d'avoir une efficacité parfaite, mais d'empêcher le plus grand nombre possible de sortir pendant cette période de confinement.Sachant derrière que c'est un jeu du chat et de la souris, à chaque contre-mesure, tu pourras avoir des contre-contre-mesures. Et derrière, tout le monde n'a pas forcément les compétences techniques pour cela. Le but, c'est juste d'en chopper, de faire de la communication dessus, pour dissuader au maximum les personnes de sortir.Voire même, sanctionner plus sévèrement les personnes arrêtée en pleine rue alors que l'application affirmait qu'ils étaient chez eux.Je propose qu'on requalifie ces comportements d'homicides involontaires, et vu qu'on est en guerre, qu'on les fasse passer par une cours martiale pour sabotage Et en prime, les attacher dans des hôpitaux pour qu'ils servent de puching ball aux infirmiers/docteurs pour qu'ils puissent se détendre un peu.Et puis mettre la vidéo sur Youtube pour que je puisse calmer mes pulsions meurtrières. Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par Ben le tracking est assez limité vu qu'on est de toute manière pas censé sortir, sauf pour aller faire des courses.

Derrière les informations envoyées peuvent être très minimale, comme un booléen (chez lui/pas chez lui).



Sachant que techniquement cela ne demande pas des dispositions difficiles à mettre en place, donc difficile d'affirmer que de mettre cela en place dans le cadre d'une situation très particulière de confinement, facilitera une surveillance future. Sachant derrière que tricher n'est pas très difficile non plus.



C'est comme dire que les bracelets électroniques qu'on met aux personnes assignées à résidence facilitera le contrôle de la population.

La on parle de faire cela pour tout français (qui a un téléphone tout du moins).



Et il y a vite plusieurs soucis:

- il faudrait que l'application soit open source pour limiter l'opacité côté client, mais du coup il serait encore plus facile de tricher

- comment faire pour gérer la transparence sur les données?

Tu me diras que le gouvernement à déjà notre adresse, soit, mais on ne sait pas par ou vont transiter les données, ni si elles vont être stockées, et si cela restera confiné de manière sécurisée.

- ça rend légitime le tracking au niveau de la population par le gouvernement. Aujourd'hui pour un cas concret ou ça serait utile, certes, mais demain...

- que va faire l'application une fois le confinement finis pour les personnes qui ne l'auront pas désinstallé?

- toutes les bidouilles qui rendent l'application caduque ...

- les risques de sécurité (j'imagine bien des fausses applications se faire passer par l'application du gouvernement?)



Sans parler de comment gérer ceux qui n'ont pas un smartphone, ou pas un téléphone "standard" (perso je me trimballe un vieux nokia qui a ~10 ans )



Envoyé par Neckara Envoyé par Le but n'est pas d'avoir une efficacité parfaite, mais d'empêcher le plus grand nombre possible de sortir pendant cette période de confinement.



Sachant derrière que c'est un jeu du chat et de la souris, à chaque contre-mesure, tu pourras avoir des contre-contre-mesures. Et derrière, tout le monde n'a pas forcément les compétences techniques pour cela. Le but, c'est juste d'en chopper, de faire de la communication dessus, pour dissuader au maximum les personnes de sortir.



Voire même, sanctionner plus sévèrement les personnes arrêtée en pleine rue alors que l'application affirmait qu'ils étaient chez eux.

Soit tu fais une application complexe et la transparence devient difficile à maintenir...



En plus, rien ne dit que ce genre de chose ne va justement pas inciter les gens à essayer de le contourner...



Envoyé par Neckara Envoyé par



Et en prime, les attacher dans des hôpitaux pour qu'ils servent de puching ball aux infirmiers/docteurs pour qu'ils puissent se détendre un peu.



Et puis mettre la vidéo sur Youtube pour que je puisse calmer mes pulsions meurtrières. Je propose qu'on requalifie ces comportements d'homicides involontaires, et vu qu'on est en guerre, qu'on les fasse passer par une cours martiale pour sabotage Et en prime, les attacher dans des hôpitaux pour qu'ils servent de puching ball aux infirmiers/docteurs pour qu'ils puissent se détendre un peu.Et puis mettre la vidéo sur Youtube pour que je puisse calmer mes pulsions meurtrières. 0 0 Oui mais les bracelets électroniques ne sont placés que sur un très petit ensemble de personnes, ce n'est pas un bon exemple.La on parle de faire cela pour tout français (qui a un téléphone tout du moins).Et il y a vite plusieurs soucis:- il faudrait que l'application soit open source pour limiter l'opacité côté client, mais du coup il serait encore plus facile de tricher- comment faire pour gérer la transparence sur les données?Tu me diras que le gouvernement à déjà notre adresse, soit, mais on ne sait pas par ou vont transiter les données, ni si elles vont être stockées, et si cela restera confiné de manière sécurisée.- ça rend légitime le tracking au niveau de la population par le gouvernement. Aujourd'hui pour un cas concret ou ça serait utile, certes, mais demain...- que va faire l'application une fois le confinement finis pour les personnes qui ne l'auront pas désinstallé?- toutes les bidouilles qui rendent l'application caduque ...- les risques de sécurité (j'imagine bien des fausses applications se faire passer par l'application du gouvernement?)Sans parler de comment gérer ceux qui n'ont pas un smartphone, ou pas un téléphone "standard" (perso je me trimballe un vieux nokia qui a ~10 ansSoit tu fais une application simple, qui est alors simple à contourner (genre via un client alternatif), et très vite beaucoup de gens le feront (il n'y a rien de technique a télécharger une application, surtout quand le gouvernement te le fait faire juste avant).Soit tu fais une application complexe et la transparence devient difficile à maintenir...En plus, rien ne dit que ce genre de chose ne va justement pas inciter les gens à essayer de le contourner...

