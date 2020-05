Covid-19 : Tesla et les autorités du comté d'Alameda parviennent à un accord Pour la réouverture de l'usine de Fremont la semaine prochaine 0PARTAGES 3 0 Le Week-end dernier, Elon Musk, PDG de Tesla a menacé de déplacer le quartier général de l’usine de la Californie pour le Texas ou le Nevada après la pandémie et a porté plainte contre le comté d'Almeda pour avoir maintenu ses usines fermées. Mais la situation semble s’être apaisée mercredi, a rapporté Reuters. Tesla et les autorités californiennes ont résolu leur conflit acrimonieux sur les procédures de sécurité de l'unique usine d'assemblage du constructeur automobile aux États-Unis par un accord qui permet à la production de reprendre dès lundi prochain, ont déclaré les responsables du comté.



L'impasse dans laquelle se trouve Tesla avec les autorités du comté en Californie au sujet de la réouverture de son usine de Fremont semble avoir pris fin. Les responsables du comté d'Alameda, où l'usine est située, ont donné à Tesla le feu vert pour reprendre la production dès la semaine prochaine. Cependant, le PDG Elon Musk a clairement indiqué sur Twitter lundi que l'usine a rouvert et qu'il n'a pas l'intention de continuer à respecter une interdiction locale d'activités non essentielles, qui, selon les autorités du comté, inclut l'usine de Tesla à Fremont, en Californie.





Le comté a déclaré mercredi que Tesla pourrait rouvrir l’usine de montage la semaine prochaine sans pourtant reconnaître qu'elle fonctionne déjà depuis plusieurs jours, ce qui ne permet pas de savoir avec certitude si l'entreprise viole actuellement les mesures d'arrêt locales. Selon Bloomberg, les employés de l'usine, qui ont refusé d'être identifiés en invoquant la politique de l'entreprise, disent avoir été rappelés au travail et avoir repris les opérations d'assemblage des véhicules.



Les responsables de la santé du comté d'Alameda ont déclaré que les autorisations étaient soumises à la mise en place de mesures de sécurité pour le personnel et à l'amélioration des données sur le virus.



« Nous... avons eu des discussions productives aujourd'hui avec les représentants de Tesla au sujet de leurs plans de sécurité et de prévention, y compris certaines recommandations de sécurité supplémentaires », a déclaré le ministère de la Santé dans un post sur Twitter dans la nuit de mercredi. « Si le plan de prévention et de contrôle de Tesla inclut ces mises à jour, et si les indicateurs de santé publique restent stables ou s'améliorent, nous avons convenu que Tesla peut commencer à augmenter ses opérations commerciales minimales cette semaine en vue d'une éventuelle réouverture dès la semaine prochaine ».





L'accord met fin à une bataille tendue entre les fonctionnaires du comté et le PDG milliardaire de Tesla. Selon Reuters, Tesla n'a pas immédiatement commenté la nouvelle mercredi, mais à peu près au même moment où le comté a publié sa déclaration, Musk a tweeté : « La vie doit être vécue ».



Après avoir annoncé la reprise du travail dans l’usine à Fremont dans un Tweet lundi, défiant un ordre de rester chez soi et disant que si quelqu'un devait être arrêté, ce serait lui, Elon Musk a obtenu le soutien du président Donald Trump mardi. « La Californie devrait laisser Tesla & @elonmusk ouvrir l'usine, MAINTENANT. Cela peut être fait rapidement et en toute sécurité ! », a écrit Trump sur Twitter. Mais la Maison-Blanche n'a pas immédiatement commenté l'autorisation de reprise.



Le comté et six municipalités de la région densément peuplée ont décidé fin avril de prolonger leurs restrictions sur les entreprises jusqu'à la fin mai. Alors que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé la semaine dernière qu'il laisserait certains fabricants dans certaines parties de l'État rouvrir à partir du 8 mai, il a également déclaré que les autorités locales avaient la possibilité de maintenir des mesures plus strictes.



Samedi dernier, Musk a déclaré que l'entreprise poursuivait le comté d'Alameda pour sa décision de fermer l'usine, située à Fremont. Musk, qui avait précédemment qualifié les ordres de fermeture de « fascistes », a également juré de déplacer le siège de la firme hors de Californie si l'usine n'était pas autorisée à rouvrir. Les actions de Tesla ont chuté de 3,3 % mercredi dans l'après-midi, à 782,43 dollars, selon Reuters.



Tesla doit prendre des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs



Le conflit concernant l'usine Tesla s'inscrit dans le cadre du débat plus large qui se déroule aux États-Unis et dans le reste du monde sur la manière de rouvrir l'économie sans risque d’entraîner une nouvelle vague de contamination au nouveau coronavirus. Selon Bloomberg, le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a déclaré dans une interview sur CNBC mercredi que l'Etat est prêt à appliquer ses règles de confinement à domicile si nécessaire pour prévenir la propagation du coronavirus.



Les fonctionnaires du comté ont déclaré que Tesla peut se préparer à une éventuelle réouverture dès la semaine prochaine si elle suit quelques recommandations de sécurité supplémentaires. Ils se sont également engagés à travailler avec la police locale « pour vérifier que Tesla respecte l'éloignement physique, et que les mesures de santé et de sécurité convenues sont en place pour la sécurité de leurs travailleurs alors qu'ils se préparent à la pleine production ».



Mercredi, le gouverneur a également commenté la fin des tensions entre les responsables du comté et Tesla concernant le calendrier de réouverture : « Ils ont annoncé publiquement qu'ils ont travaillé avec Tesla et qu'ils ont mis en place un processus de réouverture », a déclaré M. Newsom lors d'un point de presse. « Donc, des progrès sont réalisés dans ce domaine. Chaque fois qu'il y a des frictions, nous espérons faire des progrès », a-t-il ajouté.



Réouverture de l’usine avant l’autorisation des autorités



Selon Reuters, les parkings des employés de l'usine Tesla à Fremont étaient remplis de voitures mardi. On pouvait voir des camions entrer et sortir du terrain de l'usine. Sur le parking de la logistique de sortie de l'usine de Fremont, où seulement une douzaine de voitures Tesla étaient garées la semaine dernière, des centaines de véhicules Tesla ont été vus mardi.





Dans un courriel interne envoyé mercredi et vu par Bloomberg, la responsable des ressources humaines de Tesla pour l'Amérique du Nord, Valerie Capers Workman, a déclaré que l'entreprise accélère ses activités cette semaine et se prépare à une production complète. Dans un autre courriel envoyé aux employés tôt mardi et vu par Bloomberg, Musk a écrit : « Je voulais juste vous envoyer une note de remerciement pour avoir travaillé dur pour faire de Tesla un succès. C'est tellement cool de voir l'usine revenir à la vie et vous faites en sorte que cela se produise ! ».



« Si les rapports que nous avons reçus sont vrais, Tesla s'engage dans des travaux au-delà des opérations de base minimum, et est en violation de l'ordre de l'officier de santé », a déclaré Colleen Chawla, la directrice de l'Agence des services de santé du comté, dans une lettre lundi, a rapporté Bloomberg. « Nous espérons que Tesla - comme d'autres entreprises qui ont été notifiées de la non-conformité - se conformera à l'ordre sans avoir besoin de mesures d'exécution supplémentaires ».



Selon Bloomberg, deux travailleurs qui sont retournés à l'usine ont déclaré qu'ils étaient tenus de regarder une vidéo de formation à la sécurité. L'un d'eux a déclaré que la société avait distribué des masques et installé des postes en plexiglas dans la salle de repos. Un autre a déclaré que des rideaux en plastique étaient suspendus au plafond pour séparer les travailleurs les uns des autres, et que le constructeur automobile prenait la température des employés à l'aide de scanners thermiques.



Depuis que le désaccord entre Tesla et le comté d'Alameda a attiré l'attention nationale, des fonctionnaires d'États tels que le Texas, le Nevada, la Géorgie, l'Utah et l'Oklahoma ont proposé à Musk de considérer leur État, selon Reuters. Mais les analystes estiment qu'il faudrait à Tesla 12 à 18 mois pour déplacer la production. L'impasse dans laquelle se trouve Tesla avec la Californie en est venue à représenter le débat tendu qui se déroule dans les États et les comtés américains sur la vitesse à laquelle les entreprises devraient être autorisées à rouvrir.



