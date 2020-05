Les membres

Premières décisions attendues cet été

Le 6 mai, Facebook a présenté la liste des premiers membres de son Conseil de surveillance, chargés de traiter les recours envoyés par les utilisateurs qui contestent les décisions prises par les modérateurs de la société. Ils se pencheront sur les cas les plus problématiques et seront même en mesure d’annuler les décisions déjà actées par les modérateurs Facebook ou le PDG de l’entreprise, Mark Zuckerberg. « Le Conseil est désormais opérationnel et peut commencer à travailler », explique Nick Clegg, vice-président en charge des affaires mondiales et des communications chez Facebook.L’idée de créer cette instance est née en 2018. « Depuis lors, nous avons consulté des milliers d'universitaires, d'ONG et d'autres experts dans le monde entier. Nous avons publié une charte qui souligne notre engagement à ancrer le Conseil dans un ensemble de valeurs - authenticité, sécurité, vie privée, dignité et, surtout, liberté d'expression - guidées par les normes internationales en matière de droits de l'homme. Il en résulte un organisme indépendant, composé de personnes aux parcours et aux expériences professionnelles variés, qui défendra les intérêts de notre communauté », déclare de son côté Mark Zuckerberg.Facebook a longtemps été la cible de critiques sur la façon dont elle autorise ou des contenus très médiatisés, comme celui montrant une jeune fille nue fuyant une attaque au napalm pendant la guerre du Viêt Nam.Le Conseil est actuellement composé de 20 membres, venant du monde entier et étant connus pour être des défenseurs de la liberté d’expression. « Les membres contractent directement avec le Conseil de surveillance, ne sont pas des employés de Facebook et ne peuvent pas être supprimés par Facebook », précise Nick Clegg.Parmi ces membres, ont peut citer Tawakkol Abdel-Salam Karman, journaliste et lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark, ou Julie Owono, directrice de l’ONG française Internet sans frontières.En outre, d’autres personnes vont rejoindre ce Conseil. Facebook poursuit ainsi son processus de sélection jusqu’à ce qu’il compte 40 membres.Le Conseil est basé à Londres et dispose d’un budget de 130 millions de dollars pour six ans. Cinq membres seront chargés d’examiner un dossier et l’un d’entre eux viendra du même continent que le plaignant.Pour l’instant, seuls les écrits, photos et vidéos supprimés par Facebook et Instagram seront examinés par le Conseil. Mais à terme, ce dernier pourra traiter les refus de retrait des contenus sensibles.Les premières décisions sont attendues cet été, sachant que l’examen des dossiers peut prendre environ 90 jours après que l’internaute ait fait appel de la décision des modérateurs.De leur côté, certains internautes doutent déjà que cette instance soit « impartiale » et « diversifiée », en affirmant qu’un bon nombre des membres partagent les mêmes opinions politiques. Ils estiment ainsi que le Conseil de surveillance pourrait prendre des décisions inadéquates.Source : Facebook Qu'en pensez-vous ?Partagez-vous l'avis des internautes ?