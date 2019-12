Facebook vient de congédier l’un de ses employés travaillant dans le bureau d’Austin. Il est reproché à cet employé d’avoir accepté des milliers de dollars de pots-de-vin en échange de la réactivation des comptes publicitaires qui avaient été bloqués pour violation des politiques de l’entreprise. En effet, en octobre dernier, il a été révélé qu’ Ads Inc, une agence de marketing basée à San Diego, payait des milliers d’utilisateurs pour placer des publicités trompeuses sur leurs comptes Facebook personnels.En payant les utilisateurs de Facebook pour publier des annonces sur leurs pages personnelles, Ads Inc. tentait de contourner les politiques de Facebook en matière de publicités payantes. Cela leur revenait moins cher puisque chaque utilisateur ne recevait que 15 à 30 dollars par mois pour permettre l’accès à son compte. L’entreprise revendait ensuite cet accès à d'autres agents marketing pour 800 dollars le compte. De plus, les publicités qui étaient partagées à travers ces comptes étaient trompeuses, elles faisaient partie d'un système qui a incité les utilisateurs à s'inscrire à un abonnement mensuel coûteux pour un produit initialement commercialisé en tant qu'essai gratuit.L’ayant découvert, Facebook a bloqué ces comptes publicitaires, mais il semble que cet employé de Facebook dont l’identité n’a pas été dévoilée, ait accepté de débloquer ces comptes en échange de fortes sommes d’argent. Il aurait initialement été payé 5000 dollars puis 3000 dollars chaque mois pour commettre ce forfait. Ce qu’a qualifié d’inacceptable un porte-parole de Facebook : « Ce comportement est absolument interdit par nos politiques et l'individu ne travaille plus avec Facebook. Nous continuons d'enquêter et prendrons toute autre mesure nécessaire ».Un ancien employé d’Ads Inc a déclaré que son ancien employeur avait soudoyé non pas un, mais plusieurs employés de Facebook afin que ceux-ci puissent restaurer les comptes publicitaires bloqués par l’entreprise. Cette information n’est pas confirmée puisque Facebook ne s’est pas étendu là-dessus, mais toujours est-il que la possibilité que plusieurs autres employés soient impliqués, reste envisageable.Source : Business Insider Qu’en pensez-vous ?