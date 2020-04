C’est en mars dernier, qu’un ingénieur en robotique californien, Marco Mascorro, a mis en ligne la conception et le code informatique d’un respirateur basé sur un Raspberry Pi. Mascorro qui n'a aucune expérience préalable dans la création d'équipements médicaux a déclaré avoir construit ce prototype théorique afin de faire face au besoin immédiat de respirateurs lié à la pandémie de Covid-19.Le concept est d’utiliser des composants faciles à réunir et de les piloter avec une solution logicielle contrôlée par un Raspberry Pi. Une solution perçue comme une aubaine avec cette absence criante de respirateurs face à la détresse des patients.La publication de l’ingénieur en robotique a suscité de nombreuses réactions de la part du personnel de la santé. Ceux-ci se sont promptement manifestés avec des e-mails d’informations, des conseils et des remarques. Mascorro s’en est servi pour apporter des améliorations à son prototype : « je crois sincèrement que la technologie peut résoudre beaucoup de problèmes que nous avons actuellement, en particulier dans le cadre de cette pandémie », a-t-il déclaré.L’équipe colombienne, chargée de réaliser les tests sur les prototypes, a déclaré que l’architecture est appropriée pour les pays d'Amérique du Sud, car les pièces pour les modèles traditionnels peuvent être difficiles à obtenir. Le modèle de Mascorro n'emploie que des pièces faciles à trouver à l’instar des valves qu'il utilise et qui peuvent être trouvées dans les magasins de fournitures de voitures et de plomberie.Le docteur Omar Ramirez qui dirige l’équipe de recherche s’est exprimé en ces termes : « la lutte contre Covid-19 est comme une course. Le monde entier est en compétition contre ce virus, mais sur des voies différentes et ce qui détermine ces différentes voies est l'accès aux ressources et à l'expérience ».Dans le but d’évaluer leur fonctionnement dans la gestion de l’oxygène délivré aux patients, ces respirateurs vont être soumis à une série de tests accélérés dans deux institutions de Bogota à savoir : l'hôpital universitaire de l'Université pontificale Xavierian et l'Université de Los Andes. Et le rôle du système piloté par Raspberry Pi est ici fondamental. C’est lui qui détermine la pression de l’air, décide de l’ouverture et de la fermeture des valves. Il peut même déterminer si le patient a un besoin complet ou partiel d’un respirateur.L’équipement va être mis en phase de test en tournant 24H/24 pendant 5 jours pour alimenter des poumons artificiels dans une première phase de test. Si tout se passe comme espéré, il sera possible d’enchaîner des tests sur des animaux. Enfin, si tout marche correctement de premiers tests sur des humains auront lieu au début du mois de mai. Un plan beaucoup plus rapide que d’habitude puisque des matériels de ce type demandent en général une année et demie avant d’être autorisés sur le marché.Si à l’issue de tests sur des patients atteints du COVID-19, ces derniers sont concluants, une production plus importante de ce type d’appareils et surtout une mise à disposition des plans et du code sera alors disponible pour tout le monde.De nombreux médecins restent néanmoins dubitatifs face à ce genre d’expérimentations, car pour eux, les phases de tests des appareils médicaux ne sont pas là pour rien. Ce type de développement a cependant beaucoup de sens dans une situation d’urgence puisque dans beaucoup de pays, l’accès à des respirateurs classiques et dûment homologués ne sera pas possible.Source : BBC Que pensez-vous de ce projet ?Selon vous, des solutions alternatives comme celle-ci devraient-elle être encouragées ?