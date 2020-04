En mars dernier, des experts ont estimé que les hôpitaux américains pourraient manquer de respirateurs nécessaires pour traiter les patients atteints de Covid-19 en raison de la recrudescence de l'épidémie du virus. Mais d’après une publication en mars de Businness Insider, l’Etat de la Californie devait être à l’abri de cette pénurie. En effet, le site Web d'information américain a rapporté le 24 mars qu’Elon Musk a livré 1 000 respirateurs pour aider les hôpitaux de Californie à traiter les patients atteints de Covid-19, selon une annonce faite un jour plus tôt par le gouverneur Gavin Newsom.Ceci semblait être une excellente nouvelle à moment où les gouvernements cherchent désespérément à fournir les respirateurs et des EPI au personnel soignant pour les aider à sauver des patients qui souffrent du nouveau coronavirus. Cependant, les 1000 respirateurs annoncés par le gouverneur Newsom ne sont jamais arrivés. Selon le quotidien américain le Sacramento Bee, le bureau du gouverneur dit maintenant que Musk était censé livrer les respirateurs directement aux hôpitaux, et jusqu’au mardi, aucun hôpital de Californie ne les a reçus, d’après le bureau.Au lieu des respirateurs de type "invasif" pour les hôpitaux de la Californie, le Financial Times Alphaville a révélé que le PDG de Tesla et de SpaceX avait plutôt acheté des appareils de type bi-niveau aussi souvent appelé BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), sur lesquels il a collé des autocollants Tesla et expédiés à New York.Mais, selon un article de Yahoo! News publié en début avril, les appareils BIPAP, qui sont utilisés pour traiter l'apnée du sommeil, ne sont pas le type de respirateur "invasif" nécessaire pour aider les patients souffrant du Covid-19, d’après les responsables de la santé. Pire encore, le FT a rapporté que « The American Society of Anesthesiologists a publié le 23 février des directives avertissant que les appareils CPAP (pour Continuous Positive Airway Pressure) et BIPAP "peuvent augmenter le risque de transmission infectieuse" », a rapporté le Sacramento Bee.Bien qu’il ait minimisé la pandémie du Covid-19 à plusieurs reprises, M. Musk a déclaré en mars que ses usines produiraient des respirateurs en cas de pénurie . Alors que le nouveau coronavirus se propage rapidement à travers le monde, et que les plateformes numériques comme Facebook, Google et Twitter s’efforcent de supprimer les informations erronées sur le coronavirus aussi rapidement qu'ils pouvaient le trouver, Elon Musk a tweeté en mars en disant que la panique autour du Coronavirus est stupide « La viralité du coronavirus est surestimée en raison de la confusion entre la date de diagnostic, la date de contraction et de la sur-extrapolation de la croissance exponentielle du virus, ce qui n'est jamais ce qui se passe dans la réalité », s'est-il exprimé dans un tweet. Mais dans le courant du mois de mars, Elon Musk a dit envisager de mettre les ressources de ses usines de production de véhicule à contribution pour fabriquer des respirateurs. Tesla a ensuite dévoilé en urgence un prototype de dispositif d’aide à la respiration de type CPAP , en justifiant son choix par : s’appuyer sur des éléments connus pour pouvoir aller vite pour une production en masse.Les millions de Californiens ont entendu le gouverneur Newsom annoncer le don héroïque de "respirateurs" par Musk. Pourtant les hôpitaux de la Californie n’en ont pas reçu. Par ailleurs, il n'est pas non plus certain que Musk ait réellement de vrais respirateurs, dont les hôpitaux ont besoin. Le 7 avril, cependant, le FT a écrit que Musk semble maintenant avoir livré au moins un respirateur "invasif" à New York.Le gouverneur Newsom a annoncé un nouveau plan pour acheter 400 millions de masques et autres équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour ralentir la propagation du coronavirus dans l'émission The Rachel Maddow Show la semaine dernière. Selon le Sacramento Bee, l’annonce a surpris ses homologues de l'Assemblée législative, dont la plupart ont appris l'existence de l'accord par MSNBC. Mais à cause du précédent échec, certains ont voulu en savoir plus.Le membre de l’Assemblée d’Etat de la Californie Phil Ting qui préside la commission du budget de l'Assemblée à déclaré à Politico : « Ce serait formidable de recevoir un avis directement du bureau du gouverneur plutôt que de le regarder à la télévision nationale ». La sénatrice Holly Mitchell a écrit au directeur financier de Newsom une lettre demandant tous les détails sur l'affaire du masque. Dans sa lettre, Mme Mitchell a voulu savoir, par exemple, les normes de performance exigées du vendeur et du fabricant ; les normes de qualité que les masques devront respecter et les délais de production et de livraison.Mme Mitchell, qui copréside le comité législatif conjoint sur le budget, a également demandé des mises à jour régulières sur la livraison des fournitures et a exhorté le bureau du gouverneur à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la transparence.« Compte tenu des engagements de dépenses massives pris pour les EPI et autres équipements médicaux, je demande que l'administration lance, au plus tard au début de la semaine prochaine, une page Web régulièrement mise à jour qui décrit l'inventaire de l'État pour chaque grand type d'équipement et les destinations de chaque envoi, y compris les quantités expédiées par comté, ville et catégories d'utilisateurs, notamment les établissements de santé et autres travailleurs essentiels », a écrit Mme Mitchell.Selon le Sacramento Bee, personne ne peut reprocher à M. Newsom de faire tout son possible pour sécuriser l'équipement dont la Californie a besoin pour réduire le nombre de morts de Covid-19. Mais son incapacité à mettre les choses au clair sur la promesse apparemment vide de respirateur de Musk - après l'avoir annoncé en grande pompe - érode la confiance.La pénurie des respirateurs et autres EPI aux Etats-Unis et dans les autres pays frappés par le Covid-19 a suscité des initiatives individuelles et de groupes pour contribuer aux efforts de lutte contre le Covid-19. Les imprimantes 3D et autres technologies ont été mobilisées par les volontaires pour la fabrication des composants des respirateurs et du matériel de protection pour les personnes au premier contre le virus.Un couple de Liverpool dans le comté d'Onondaga, dans l'État de New York, aux États-Unis, Isaac Budmen et Stephanie Keefe, a accepté de fabriquer 300 écrans faciaux à l'aide d'imprimantes 3D depuis chez eux, pour aider les travailleurs d'un centre de dépistage du coronavirus à se protéger, a rapporté en mars Syracuse.com, un site Web de nouvelles.Un hôpital en Italie, a émis un appel de détresse, alors qu’il était dans l’incapacité de renflouer son stock de valves nécessaires au fonctionnement des appareils respiratoires utilisés pour le maintien en vie des patients atteints du coronavirus. Isinnova, une startup dotée d’une imprimante 3D, a en 6 heures après la prise de contact avec l’hôpital, conçu des répliques 3D des modèles du fournisseur de l’hôpital, qui lui était à court de stock en ce moment. La manœuvre a permis de sauver une dizaine de vies, d’après des retours de médias locaux et internationaux.Sources : The Sacramento Bee Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que c’est Musk qui n’a pas honoré ses engagements où c’est plutôt le gouverneur qui est allé vite en besogne ?