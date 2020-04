Publié le 21 août 2018 par le studio américain de développement de jeux vidéo Valve, Proton est un outil qui a été intégré avec Steam Play, permettant aux jeux conçus pour Microsoft Windows de fonctionner sous Linux. À cette date, Valve a annoncé que 27 jeux ont été testés et certifiés pour fonctionner sous le système d’exploitation sans nécessiter de modifications pour l’utilisateur.Proton semble avoir trouvé du succès puisque seulement deux mois après son lancement, le site a recensé plus de 2 600 jeux s’exécutant sans accroc sous Linux. Et actuellement, 6 502 jeux fonctionnent sur le système d’exploitation, d’après ProtonDB. Parmi ces jeux, on peut citer Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, Playerunknown's Battlegrounds, Grand Theft Auto V, ou Tom Clancy's Rainbow Six Siege, qui sont les plus populaires auprès des joueurs. En outre, la dernière version de Proton (5.0-6), vient de sortir il y a six jours. Celle-ci comprend des corrections de bugs ainsi que des améliorations graphiques pour quelques jeux.« L’expérience Linux s’est améliorée à grands pas au cours des deux dernières années. La plupart des choses auxquelles vous êtes peut-être habitué sous Windows ou macOS sont possibles sous Linux sans avoir à trop bricoler, et bricoler peut même s’avérer être amusant », note ProtonDB, un site Web communautaire qui collecte et affiche les données externalisées décrivant la compatibilité d’un jeu avec l’outil.« Pendant ce temps, de plus en plus de nos interactions quotidiennes avec un ordinateur se font en ligne, et les navigateurs se comportent sensiblement de la même manière sous Linux que sous d’autres systèmes d’exploitation. Proton et Steam Play éliminent un obstacle important à l’adoption : les jeux, où la compatibilité était jusqu’à récemment très limitée », ajoute le site.Par ailleurs, « Proton en est encore à ses balbutiements et la compatibilité est encore inconsistante, mais celle-ci s’améliore régulièrement », indique le site.Source : ProtonDB Qu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ? Si oui, sur quels jeux ?