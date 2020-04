Bill Gates est désormais la principale cible des mensonges sur le coronavirus, Surpassant même la conspiration sur le lien entre le coronavirus et la 5G, selon un rapport 33PARTAGES 4 0 Bill Gates, cofondateur de Microsoft devenu philanthrope, est l’une des personnalités qui interviennent régulièrement sur la pandémie du coronavirus depuis que les Etats-Unis sont parmi les pays touchés par le virus. M. Gates est régulièrement présent dans les interviews télévisées et podcasts où il donne son avis sur la promesse de la Fondation Bill & Melinda Gates de mettre les moyens à la disposition des efforts visant à aider le monde à mettre au point un vaccin efficace contre les coronavirus. Il a également parfois critiqué le calendrier de la réponse du gouvernement américain à la pandémie mondiale. Mais M. Gates est également devenu une cible de choix pour les diverses conspirations qui se sont développées autour de la propagation de Covid-19.



Selon un rapport du New York Times, le philanthrope est devenu l'une des principales cibles des théories de conspiration sur le coronavirus et de la désinformation en ligne. Une série de mensonges visant le milliardaire se répand sur YouTube, Facebook et Twitter à une vitesse alarmante, avec des théories de conspiration prétendant que Gates a créé Covid-19 comme un moyen de tirer profit d'un vaccin contre le virus, ou comme un moyen de mettre en place un système de surveillance mondial, selon le Times.





Les théories de conspiration associant Gates au virus ont été mentionnées 1,2 million de fois à la télévision et dans les médias sociaux entre février et avril, soit 33 % de plus que la deuxième théorie de conspiration la plus populaire associant la 5G au Covid-19, selon Zignal Labs, une société d'analyse des médias, avec un pic de 18 000 mentions par jour en avril. Les canulars dirigés contre le cofondateur de Microsoft, sont partout sur les médias sociaux, et le New York Times a trouvé 16 000 messages sur Facebook cette année, qui ont été "likés" et commentés près de 900 000 fois. Les dix vidéos les plus populaires de Youtube diffusant des informations erronées sur Gates et le virus ont été visionnées près de cinq millions de fois en mars et avril, selon le journal.



Bill Gates présenté faussement comme le créateur de Covid-19 afin de mettre en place un système de surveillance mondial



Bill Gates est, depuis le mois d’avril, devenu la vedette d'une explosion de théories du complot sur l'épidémie de coronavirus. Les théories diffusées varient, mais vont de la création de Covid-19 par Gates pour profiter d'un vaccin, à l'appartenance de Gates à un complot visant à éliminer l'humanité et/ou à mettre en place un système de surveillance mondial. Certaines prétendent même que M. Gates savait d'avance qu'il y aurait une pandémie de coronavirus. Les théoriciens de la conspiration ont également saisi le fait que M. Gates s'est exprimé ouvertement sur la menace plus large qu'une pandémie mondiale pourrait représenter pendant plusieurs années, certains affirmant que ce fait était la preuve que le milliardaire connaissait, en particulier, le coronavirus à l'avance.



Par exemple, Bill Gates a prononcé un discours en 2015, avertissant les gens qu'un virus infectieux représentait un risque plus important pour l'humanité qu'une guerre nucléaire. Ce discours a été visionné 25 millions de fois sur YouTube ces dernières semaines, selon le New York Times. Selon le journal, les anti-vaxxers, les experts de droite et les membres du groupe de conspiration QAnon affirment que la vidéo est la preuve du plan de Gates d'utiliser une pandémie pour son profit personnel.



Les théoriciens de la conspiration ont également déformé les récents commentaires de M. Gates en mars dernier, suggérant que des "certificats numériques" pourraient être utilisés pour suivre les personnes infectées par le virus, affirmant que M. Gates veut mettre des puces électroniques dans le corps des gens. Cette affirmation a été reprise par l'ancien conseiller de campagne de Trump, Roger Stone, dans une récente interview à la radio, selon le New York Post.



Selon le News York Times, ces fausses affirmations ont gagné en popularité auprès des experts conservateurs comme Laura Ingraham et des anti-vaccins comme Robert F. Kennedy Jr car M. Gates est devenu le contrepoids vocal du président Trump sur le coronavirus.



Au cours de ces dernières, M. Gates est apparu à la télévision, sur des pages d'opinion et dans des forums pour réclamer des politiques de maintien à domicile, l'extension des tests et le développement de vaccins. Il a longtemps critiqué ouvertement la façon dont l'administration Trump a géré la pandémie, même s'il ne s'est pas adressé au président Trump par son nom. Mercredi, suite à la décision du président Trump de mettre fin au financement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), M. Gates a posté un tweet, qualifiant cette décision d’ « aussi dangereuse qu'elle en a l'air ».





Il a également critiqué l'administration dans un éditorial du Washington Post en déclarant qu'il ne faisait « aucun doute que les États-Unis ont manqué l'occasion de prendre de l'avance sur le nouveau coronavirus ». Il s’est aussi exprimé à l’occasion d'une



M. Gates n’a pas commenté la question, mais Mark Suzman, directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates, a déclaré au Times qu'il était « affligeant de constater que des gens diffusent des informations erronées alors que nous devrions tous chercher des moyens de collaborer et de sauver des vies ».



D’autres fausses théories ont attribué l’origine du nouveau coronavirus à la 5G



Dès début février, l’OMS expliquait que la lutte contre la maladie devait être menée de front avec une guerre aux Fake News. Sylvie Briand, directrice de l’OMS pour la préparation aux risques infectieux mondiaux expliquait, « En plus d’une épidémie de maladies, il y a ce que nous appelons une "infodémie" : la circulation de rumeurs et de fausses informations ». L’organisation s’est rapidement attelée à la tâche de contenir autant que possible cette épidémie de fausses nouvelles. Une page a été créée sur le site de l’organisation pour « En finir avec les idées reçues », battant en brèche les principales rumeurs autour de la pandémie.



En mars, CNBC a fait état des efforts de Facebook pour supprimer « les fausses allégations et les théories de conspiration qui ont été signalées par les principales organisations mondiales de santé ». Facebook a également déclaré à l'époque que le géant des réseaux sociaux donnerait un espace publicitaire gratuit à l'OMS pour partager des informations provenant d'experts de la santé sur le virus.



Malgré tous ces efforts, en début avril, les médias se sont fait l’écho de la destruction d’antennes 5G au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ces destructions seraient liées à plusieurs théories du complot circulant sur les réseaux sociaux associant à divers degrés la 5G et la pandémie de coronavirus. Selon des rapports, l’origine de la conspiration coronavirus-5G remonterait au 22 janvier, dans l’édition régionale d’un journal belge, Het Laatste Nieuws, alors que le coronavirus était encore cloisonné à Wuhan, où 9 morts et 440 infectés étaient recensés à l’époque.



Lors d’une interview pour alerter sur les dangers pour la santé de la 5G – non étayés à l’heure actuelle –, Kris Van Kerckhoven, un médecin généraliste, en répondant à une question sur un possible lien entre coronavirus et 5G, a dit avec prudence que « Je n’ai pas fait de vérification des faits » tout en ajoutant « Il peut y avoir un lien avec l’actualité ». L’article a été retiré, après quelques heures en ligne, mais ceci n’a pas empêché les théories du complot de fleurir sur internet. Plusieurs groupes anti-5G néerlandophones, puis des groupes similaires anglophones, se sont emparés de l’article pour soupçonner un lien de cause à effet entre la 5G et le coronavirus.



Entre autres groupes associés à ces théories, HelloHelloInfo un groupe en France, se définissant sur sa page Facebook comme non « rattaché à aucun groupe industriel, à aucun lobby particulier, qu’il soit financier ou politique » a publié le 5 mars une vidéo faisant entre autres, le lien entre la 5G et un faux virus. La vidéo a dépassé à l’heure actuelle 54 000 vues. La vidéo qui a été reprise par une autre chaîne a atteint maintenant plus de 670 000 vues.





YouTube et Facebook ont répondu au rapport du Times en notant que les sociétés s'efforcent de mettre fin à la désinformation sur les coronavirus sur leurs plateformes. Suite aux nouvelles de la destruction des tours 5G, YouTube a annoncé de nouvelles



Malgré l'ampleur des fausses théories concernant Bill Gates et le virus, un commentaire trouve que « C'est presque rien ». Pour lui, une nouvelle trouvée dans 16 000 messages sur Facebook seulement cette année, et "liké" et commentés près de 900 000 fois n'est pas « une nouvelle digne d'intérêt, car Facebook compte près de 2,5 milliards d'utilisateurs et chaque minute 500 000 commentaires sont postés. C'est comme si 10 personnes aux Etats-Unis échangeaient des théories de conspiration sur Gates », a-t-il écrit.



