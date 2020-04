Jack Dorsey, PDG de Twitter / Square, fait don d'un milliard de dollars pour financer l'aide Covid-19, Et d'autres organisations caritatives une fois que la pandémie sera terminée 18PARTAGES 3 0 Alors que les États-Unis ont enregistré plus de 380 000 cas de coronavirus, avec le nombre total de décès s'élevant à environ 12 300, selon Reuters, les initiatives se sont multipliées dans la Silicon Valley pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les derniers efforts dans le milieu des patrons des grandes entreprises de technologie pour lutter contre le coronavirus viennent de Jack Dorsey. Jack Dorsey est un informaticien et entrepreneur américain de 43 ans. Il est cofondateur et PDG du site de microblogging Twitter. Il est également cofondateur et PDG de la plateforme de paiement électronique Square.



Dans une série de posts publiés sur son compte Twitter le mardi dernier, Dorsey a déclaré qu'il ferait don d'un milliard de dollars de capitaux propres à son fonds de bienfaisance Start Small LLC pour financer l'aide Covid-19 dans le monde entier. Il a aussi indiqué dans un tweet que cet effort personnel équivaut à environ 28 % de sa valeur nette actuelle, soit environ 3,6 milliards de dollars. Cette annonce marque l'effort philanthropique le plus important de la carrière de ce cadre technique, et représente le plus important don en numéraire fait depuis que les initiatives se multiplient dans le cadre du nouveau coronavirus.



Jack Dorsey, PDG Twitter/Square

Les fonds promis par le PDG de Twitter proviendront de la vente de sa participation dans Square Inc, qu'il dirige lui-même. Dorsey n’est pas le plus riche à côté des magnats de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et Jeff Bezos, PDG d'Amazon. Pourtant, grâce à la performance des actions qu'il possède à la fois sur Square et Twitter, il est toujours milliardaire. Il a également déclaré qu'il accélérerait la vente des actions gagnées au fil du temps afin de mettre son plan à exécution.



Dorsey a pendant des années gardé le secret sur les détails de ses efforts caritatifs, mais il semble vouloir changer cela alors que les efforts de lutte contre le coronavirus requièrent davantage de moyens. Il a même affirmé dans son fil de tweets que le milliard de dollars investi dans Start Small fera l'objet d'un suivi public, et il a même tweeté la feuille de calcul publique Google Sheets qui permettra de suivre les dépenses. Dorsey inclut un don existant de 100 000 dollars qu’il a fait au Fonds alimentaire américain.





Pourquoi le fonds vient exclusivement de Square et non de Twitter ?



A cette question, Dorsey a répondu, dans un autre tweet, en déclarant : « Simplement : je possède beaucoup plus dans Square. Et je vais devoir faire évoluer les ventes au fil du temps. L'impact de cet argent devrait profiter aux deux entreprises sur le long terme, car il aide les personnes que nous voulons servir ».



Dorsey a également promis de ne pas s’arrêter juste après les efforts du de secours Covid-19. Start Small se concentrera sur la santé et l'éducation des filles, et autres. « Quand nous aurons désamorcé cette pandémie, l'argent sera redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi que le revenu universel », explique l’homme d’affaires dans un tweet.



Selon Dorsey, le revenu universel et la santé et l'éducation des femmes « représentent les meilleures solutions à long terme aux problèmes existentiels auxquels le monde est confronté », et l'UBI nécessite le financement d'expériences pour tester son efficacité dans le monde réel. Il a aussi expliqué pourquoi Start Small est structuré comme une LLC au lieu d'utiliser une structure philanthropique plus traditionnelle comme une association à but non lucratif telle que la Fondation Bill et Melinda Gates.





Pourquoi le fonds de Dorsey intervient maintenant ?



« Les besoins sont de plus en plus urgents, et je veux en voir l'impact de mon vivant », a tweeté le PDG de Square Dorsey dans le dernier message de son fil de discussion. « J'espère que cela inspirera d'autres personnes à faire quelque chose de similaire. La vie est trop courte, alors faisons tout ce que nous pouvons aujourd'hui pour aider les gens maintenant », a-t-il ajouté.



Avant le don de Jack Dorsey, d’autres patrons de la Silicon Valley ont aussi fait parler leur cœur dans le cadre de la propagation du Covid-19. Le mois dernier, Mark Zuckerberg a fait don de 25 millions de dollars qui serviront à la recherche d'un traitement contre le virus, a rapporté Business Insider. Le don a été effectué via l'entreprise philanthropique du patron de Facebook et de sa femme, Priscilla Chan, The Chan Zuckerberg Initiative (CZI). Le don a été reversé au "COVID-19 Therapeutics Accelerator", un fonds mis en place par la fondation Bill et Melinda Gates, portant ainsi le total des dons reçus à 125 millions de dollars. Selon le site Web d’information, c'est le plus gros don de CZI à une autre organisation caritative.



Selon d’autres rapports, Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche au monde, aurait annoncé sur Instagram, il y a quelques jours, qu'il donnerait 100 millions de dollars aux banques alimentaires américaines. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de sa filiale Google, a annoncé le 27 mars la distribution de plus de 800 millions de dollars « pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les organismes de santé et les gouvernements, et les agents de santé en première ligne de cette pandémie mondiale ». 600 millions du don seront offerts en crédits publicitaires. Les géants de la technologie rivalisent également de dons en natures, tels que les masques et autres protections, au personnel hospitalier qui fait face à une pénurie dramatique.





Le dont de Jack Dorsey a été massivement commenté par les internautes, d’aucuns souhaitant, comme Dorsey lui-même, que les autres patrons de la Silicon Valley, comme Jeff Bezos et autres, emboitent le pas au PDG de Twitter en faisant des dons d’un montant aussi faramineux. Et vous, que pensez-vous de l’initiative de Jack Dorsey ?



Sources : Google docs



Et vous ?



Que pensez-vous du don de Jack Dorsey ?

Que pensez-vous des initiatives des magnats de la technologie en général dans le cadre de l’aide Covid-19 ?



