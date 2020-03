Le coronavirus (COVID-19), une fois de plus, a eu le dessus sur un autre évènement de taille pour les communautés de développeurs : après celle du Mobile World Congress, de la conférence F8 de Facebook, et du Game Developper Conference, on vient d’annoncer également l’annulation de l’édition 2020 de la conférence Google I/O pour les développeurs. La géante d’Android et du moteur de recherche explique qu’elle doit aussi se conformer aux directives sanitaires du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et de l’OMS pour toute rencontre physique susceptible de répandre l’épidémie. Mais, Google promet de trouver une alternative à ce rendez-vous annuel qui devrait réunir près de 5 000 personnes au Shoreline Amphitheatre, en Californie :« Dans les prochaines semaines, nous explorerons d'autres moyens pour faire évoluer Google I/O pour mieux se connecter avec notre communauté de développeurs » a déclaré la firme dans un communiqué, faisant probablement allusion à une alternative online. Tous ceux qui ont réservé une place pour cette édition 2020 seront remboursés jusqu’au 13 mars, et ils auront automatiquement la possibilité d’obtenir leurs tickets d’entrée pour Google I/O 2021.Cette rencontre qui aurait dû avoir lieu les 12, 13 et 14 mai devrait pourtant révéler plusieurs surprises au public. En effet, c’est aussi l’occasion pour Google de dévoiler ses nouvelles perspectives, notamment concernant ses produits et services et les prochaines mises à jour qui se préparent. L’on s’attend par exemple à la sortie de la nouvelle gamme de smartphones Google Pixel 4A et peut-être également d’une XL. Les développeurs espéraient sans doute de connaitre un peu plus sur Android 11, à propos de Nearby Share en l’occurrence. L’on se demande certainement ce que Google va de nouveau proposer en matière d’intelligence artificielle. De même, Google aura probablement quelque chose à dire sur l'avenir de Stadia, et nécessairement concernant Fuchsia.L’annulation de Google I/O 2020 constitue peut-être un coup dur pour la firme qui a également été obligée, il y a juste quelques jours de cela, d'abandonner son évènement Cloud Next ‘20 qui aurait dû avoir lieu en avril à San Francisco. Finalement, Cloud Next ’20 tiendra place dans le cadre de la 14e édition du Digital First en octobre, en Belgique.La question sanitaire devient une préoccupation de premier ordre pour Google : « La santé et le bien-être des clients, partenaires, employés de Google Cloud et de l'ensemble de la communauté est notre priorité absolue ». On rappelle que de nouveaux cas de coronavirus ont été appréhendés en dehors de la Chine, avec plus de 10 000 cas identifiés hors de la ville de Wuhan. Pratiquement tous les secteurs d’activité sont touchés, de près ou de loin, par les directives sanitaires à observer dans la lutte contre ce virus.Source : Google Qu'en pensez-vous ?