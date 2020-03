Une « légère » baisse en 2019, selon Gartner



Ventes mondiales de smartphones au 4T19



Ventes mondiales de smartphones sur toute l'année 2019

La baisse va se poursuivre en 2020 à cause du coronavirus



Prévisions de ventes de smartphones sur toute l'année 2020



Prévisions de ventes de smartphones pour 2020 et 2021

Au quatrième trimestre de l'année dernière, les ventes mondiales de smartphones ont connu une baisse de 0,4 % par rapport à la même période de 2018. Et sur toute l'année écoulée, les ventes ont diminué de 1 % sur un an, d'après l'entreprise américaine de conseil et de recherche Gartner. L'épidémie de coronavirus qui continue sa progression devra même entraîner une baisse encore plus importante cette année, de 2,3 % selon les prévisions de l'International Data Corporation (IDC).Dans un communiqué de presse, Gartner indique qu'un peu moins de 407 000 smartphones ont été achetés au quatrième trimestre 2019, soit une légère baisse de 0,4 % sur un an. Ce trimestre a été notamment marqué par une hausse de 7,8 % des ventes d'iPhone après quatre trimestres consécutifs de baisse, portée notamment par les livraisons en Chine (+39 %). De plus, « une légère baisse des prix de la série iPhone 11, par rapport à l'iPhone XR, et d'autres réductions de prix pour les modèles d'iPhone de la génération précédente, ont accru la demande », explique Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner.D’ailleurs, 32 447 smartphones Xiaomi ont été vendus au 4T19, lui permettant de se placer en quatrième position, avec 8 % de parts de marché. « Le prix et les performances des modèles Redmi ont stimulé la croissance des ventes de smartphones de Xiaomi, et la société a particulièrement bien réussi dans les pays émergents d'Asie/Pacifique », d'après Anshul Gupta, analyste chez Gartner.Sur toute l'année 2019, 1,54 milliard de smartphones ont été écoulés, soit 1 % de moins par rapport à l'année précédente. Sans surprise, c'est Samsung qui se place en pole position, avec 296 000 smartphones vendus, et 19,2 % de parts de marché. Le lancement des Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite en début janvier 2019 ont contribué à cette belle performance, explique Gartner.La deuxième place revient à Huawei, qui dépasse ainsi Apple. En effet, malgré la bonne performance enregistrée au 4T19, la firme de Cupertino a connu une baisse de ses ventes en 2019. De son côté, « Huawei a connu la plus forte croissance en 2019 avec une augmentation annuelle globale de 18,6 % », d'après Gartner, et ce malgré les sanctions américaines à son encontre.Malgré le déploiement progressif de la 5G, les ventes mondiales de smartphones ne devraient pas connaître une croissance cette année à cause du coronavirus qui continue de se propager jusqu'à présent. « Pour l'avenir, alors que l'épidémie de COVID-19 aura un impact négatif sur la demande de smartphones en Chine au premier trimestre 2020, nous ne nous attendons pas à une contraction de la demande sur le marché international des smartphones au cours de cette période », indique Annette Zimmerman. Sur toute l'année 2020, le marché devrait même reculer de 2,3 %, d'après l'IDC, qui ajoute que rien que sur le premier semestre de 2020, les ventes mondiales devraient baisser de 10,6 % sur un an.Pour Sangeetika Srivastava, analyste chez IDC, « COVID-19 est devenu une autre raison de prolonger la tendance actuelle à la contraction du marché des smartphones, ce qui a freiné la croissance au premier semestre de l'année. Alors que la Chine, le plus grand marché de smartphones, subira le plus grand coup, d'autres grandes géographies ressentiront le coup de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les pénuries de composants, les fermetures d'usines, les mandats de mise en quarantaine, la logistique et les restrictions de voyage créeront des obstacles pour les vendeurs de smartphones pour produire des combinés et déployer de nouveaux appareils ».Par ailleurs, si les fabricants présentent généralement leurs nouveaux modèles au mois de mars, ils sont contraints de revoir leur calendrier à cause du coronavirus. Si le marché devait renouer avec la croissance à partir du troisième trimestre 2020, avec les lancements des nouveaux modèles, ce retard aura un impact sur les ventes à moyen terme, et même à long terme, prédit l’IDC.Source : Gartner Que pensez-vous de ces prévisions ?