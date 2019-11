Le volume de ventes de smartphones dans le monde est toujours en baisse au troisième trimestre 2019. Huawei réalise une croissance à deux chiffres et se rapproche de plus en plus de Samsung 0PARTAGES 3 0 Le volume de ventes de smartphones dans le monde a continué à baisser au troisième trimestre de 2019, se contractant de 0,4 % par rapport au troisième trimestre de 2018, selon le baromètre Gartner.



« Pour la majorité des utilisateurs de smartphones, le désir de posséder le smartphone le moins cher s'est éloigné. L’utilisateur de smartphone d’aujourd’hui opte pour des smartphones de taille moyenne plutôt que de qualité supérieure, car ils offrent un meilleur rapport qualité-prix », a déclaré Anshul Gupta, directeur de la recherche chez Gartner. « En outre, en attendant que la couverture réseau 5G augmente dans un plus grand nombre de pays, les utilisateurs de smartphones retardent leurs décisions d'achat jusqu'en 2020 ».



Cette évolution a amené des marques telles que Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo à renforcer leurs portefeuilles d’entrée de gamme et de taille moyenne. Cette stratégie a contribué à la croissance de Huawei, Samsung et OPPO au troisième trimestre de 2019. En revanche, Apple a enregistré une autre baisse des ventes à deux chiffres, d'une année à l'autre.





Une situation qui a même des répercussions sur d'autres marchés. En effet, Porsche va devoir revoir sa stratégie pour ses futurs modèles : en Chine, nombreux sont les propriétaires de Porsche possédant des smartphones sous iOS (iPhone) qui ont décidé de passer à des téléphones sous Android. De ce fait Android Auto va devoir faire son apparition dans les modèles Porsche aux côtés d’Apple CarPlay afin de s’adapter au marché. C'est pendant le salon automobile de Los Angeles 2019 que Klaus Zellmer, président-directeur général de Porsche en Amérique du Nord, a noté qu’environ 80 % des propriétaires de Porsche en Chine possédaient également un iPhone, mais environ 40 % étaient prêts à changer de voiture. Un changement qui peut être lié à l’arrivée de la 5G que ne propose pas encore Apple sur ces appareils mobiles et qui peut aussi s'expliquer par la poussée nationaliste dans le différend opposant Huawei aux USA.





Du côté des constructeurs



Huawei enregistre une croissance des ventes à deux chiffres dans un marché en perte de vitesse pour les smartphones



Huawei a été le seul des cinq plus grands fournisseurs mondiaux de smartphones à enregistrer une croissance à deux chiffres de ses ventes de smartphones au troisième trimestre de 2019. La société a vendu 65,8 millions de smartphones, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente. Les performances de Huawei en Chine ont été le principal moteur de la croissance de ses ventes mondiales de smartphones. Elle a vendu 40,5 millions de smartphones en Chine et augmenté sa part de marché de près de 15 points de pourcentage.



Alors que l’interdiction imposée à Huawei d’accéder à des technologies américaines clés n’a pas encore été pleinement mise en œuvre



Samsung demeure numéro un mondial



Samsung a maintenu sa position de numéro un mondial au troisième trimestre de 2019 en augmentant ses ventes de smartphones de 7,8 % d'une année sur l'autre. « La réorganisation agressive du portefeuille de Samsung, axée sur les segments intermédiaire et débutant, a renforcé sa position concurrentielle », a déclaré Gupta.



Apple n'arrive toujours pas à remonter la pente



Les ventes d’iPhone ont continué de reculer au troisième trimestre de 2019. Apple a vendu 40,8 millions d’iPhone, ce qui représente une baisse de 10,7 % d’une année à l’autre. « Bien qu'Apple ait poursuivi ses promotions et remises sur divers marchés, cela ne suffisait pas à stimuler la demande au niveau mondial », a déclaré Gupta. « Sur le marché de la Grande Chine, les ventes d’iPhone ont continué de s’améliorer, mais cela fait suite à une baisse à deux chiffres enregistrée au début de l’année. Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont connu une bonne adoption initiale, ce qui laisse supposer que les ventes pourraient être positives au cours du trimestre restant ».



Le Black Friday (29 novembre aux USA) et le Cyber Monday



À l'approche du Black Friday et du Cyber ​​Monday, les offres de smartphones vont probablement stimuler la demande des consommateurs au quatrième trimestre de 2019. Des vendeurs tels que Google et Samsung vont probablement proposer des promotions de prix agressives non seulement pour leurs anciens smartphones, mais également pour les nouveaux appareils tels que Google Pixel 4 et Samsung Galaxy Note 10.



Gartner pense que la concurrence entre les fabricants de téléphones mobiles se concentrera de plus en plus sur les smartphones plus intelligents. Ces appareils fourniront un contenu et des services de plus en plus personnalisés qui s’appuieront sur les contextes et les préférences des utilisateurs. « Pour offrir des expériences personnalisées pertinentes, les fabricants devront améliorer l'intégration de l'intelligence artificielle dans les smartphones et rendre les capacités de sécurité et la confidentialité essentielles à leurs marques », a déclaré Roberta Cozza, directrice de la recherche chez Gartner.



À une époque d'innovation technologique limitée, Gartner estime que les chefs de produit devraient s'attacher à proposer le plus rapidement possible des fonctionnalités attrayantes à bas prix. Pour le baromètre, en offrant un meilleur rapport qualité-prix, ils peuvent augmenter la demande en smartphones.



Source :



Et vous ?



Quel smartphone utilisez-vous ?

Le jour ou les smartphones auront une durée de vie trop réduite j'arrêterais d'utiliser un portable. Je l'avais déjà fait lors de l'époque des 3 ripoux parce que leurs tarifs était clairement abusif, j'en ai repris un en 2012 quand Free à mis un coup de pied dans la fourmilière.

Asus Zenfone 2

Qu'il ne fonctionne plus.

Le jour ou les smartphones auront une durée de vie trop réduite j'arrêterais d'utiliser un portable. Je l'avais déjà fait lors de l'époque des 3 ripoux parce que leurs tarifs était clairement abusif, j'en ai repris un en 2012 quand Free à mis un coup de pied dans la fourmilière.

Si je juge qu'un smartphone a une durée de vie trop courte, que mon numéro a fuité et que je me tape du démarchage téléphonique je m'en repasserai.

