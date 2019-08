Les ventes de smartphones à l'échelle mondiale diminueront de 2,5 % en 2019 D'après les prévisions de Gartner 14PARTAGES 7 0 Les smartphones, ces appareils devenus presque indispensables ces dernières années, sont en train de passer par des moments très difficiles. Un peu plus tôt cette année, l’agence de recherche nommée Gartner nous faisait déjà savoir à travers un de ses rapports que les ventes mondiales de smartphones avaient stagné au quatrième trimestre de 2018, et son dernier rapport publié jeudi dernier, prévoit que les ventes de smartphones à l’échelle mondiale diminueront de 2,5 % en 2019, passant de 1,55 milliard d'unités vendues en 2018 à 1,52 milliard d’unités vendues d'ici la fin de cette année.



Le rapport de Gartner présente le Japon, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, comme les zones dans lesquelles seront enregistrées les plus fortes baisses en cette année 2019. Le japon occupera la tête de ce classement en enregistrant une baisse d’environ 6,5 %, ensuite suivra l’Europe de l’ouest avec une baisse de 5,3 % et enfin l’Amérique du Nord viendra avec une baisse de 4,4 %. Ce rapport indique d’autre part que ces ventes connaîtront une légère hausse en Afrique subsaharienne (+1,5%), en Eurasie (+1,2%) ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (+0,9%).



Ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux par région, dans le monde 2018-2020 (en milliers d'unités)



Des experts de Gartner tentent d’expliquer cette baisse. C’est le cas d’Annette Zimmermann , vice-présidente de la recherche chez Gartner qui a déclaré : « L'allongement des cycles de remplacement des smartphones et l'interdiction faite à Huawei d'accéder à la technologie de fournisseurs américains ont affaibli la demande de smartphones au premier semestre 2019. Nous prévoyons que la demande sera encore plus faible au second semestre, car le remplacement des smartphones haut, bas et milieu de gamme continue de ralentir ».



Bien que l’année 2019 risque se terminer avec des chiffres pas du tout satisfaisants, le rapport de Gartner prévoit un rebond des ventes de smartphones en 2020, plus précisément des téléphones 5G. Ceci s’expliquerait par l’intérêt que porteront les utilisateurs sur ces téléphones d’ici l’année 2020. Etant donné que pour le moment cette technologie n’est pas disponible partout, on imagine qu’en 2020, la couverture 5G sera plus grande et donc que les utilisateurs seront plus enclins à se procurer un téléphone 5G.



