Huawei a dépassé Apple en termes de vente de smartphones sur une année entière La peur du coronavirus en Chine aura des implications potentielles sur les chaînes d'approvisionnements 0PARTAGES 5 0 Huawei a dépassé Apple pour devenir le deuxième fabricant de smartphones qui a le plus vendu au monde en 2019, selon les rapports de Strategy Analytics, Counterpoint Research et Canalys. Au cours de l'année, le fabricant chinois aurait livré environ 240 millions de téléphones, contre un peu moins de 200 millions pour Apple. Samsung a conservé son avance confortable en première place, livrant un peu moins de 300 millions d'appareils. Xiaomi et Oppo ont complété la liste des cinq principaux fabricants.



Un écart particulièrement intéressant étant donné la présence de Huawei sur une liste noire aux États-Unis qui empêche la société d'installer des applications et des services de Google sur ses nouveaux appareils, ce qui limite leur attrait en dehors de la Chine. En conséquence, la principale force de Huawei est venue de son pays d'origine. Counterpoint Research affirme que la Chine a représenté 60% de ses ventes, ce qui a permis à ses livraisons dans le monde d'augmenter de 17% entre 2018 et 2019 - mais pas spécifiquement au quatrième trimestre.



Cependant, les tensions avec les États-Unis ont toujours eu un effet. Canalys note que 2019 aurait pu être l'année où Huawei a défié Samsung pour la place de numéro un dans la vente de smartphones, mais finalement ce défi ne s'est jamais concrétisé. On ne sait pas quand la situation pourrait changer à l’avenir.



Huawei creuse l'écart le séparant d'Apple depuis un certain temps. En 2017, Huawei a d'abord dépassé Apple dans la vente de smartphones au cours des mois de juin et juillet, et l'année suivante, IDC a annoncé que le chinois avait vendu plus de téléphones qu'Apple au deuxième trimestre de l'année. Mais en 2019, la société a dépassé Apple sur la vente de smartphones tout au long de l'année.



Bien qu'il ait perdu sur la deuxième place pour 2019 dans son ensemble, Apple a connu un quatrième trimestre très solide, comme c'est souvent le cas pour la société. Les trois sociétés d’analystes de marché ont convenu que les ventes d'Apple avaient réussi à surpasser Samsung au cours du dernier trimestre, les ventes étant notamment tirées par la baisse des prix de l’iPhone 11. Les analystes ont déclaré que les ventes de téléphones d'Apple avaient augmenté de 7 à 11% au quatrième trimestre 2019 par rapport au même trimestre en 2018.





Comme l'a noté Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, « les ventes d'iPhone d'Apple ont augmenté de 7% par an, passant de 65,9 millions d'unités dans le monde au quatrième trimestre 2018 à 70,7 millions au quatrième trimestre 2019. Il s'agit de la meilleure performance de croissance d'Apple depuis 2015. La part de marché mondiale des smartphones d'Apple est passée de 18 à 19 pour cent au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison des prix moins chers de l'iPhone 11 et d'une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord. Samsung a livré 68,8 millions de smartphones dans le monde au quatrième trimestre 2019, en baisse de 1% par an contre 69,3 millions au quatrième trimestre 2018. La part de marché mondiale de Samsung est restée stable à 18%, au même niveau qu'il y a un an. Samsung continue de fonctionner relativement bien dans toutes les gammes de prix, du niveau d'entrée aux modèles haut de gamme tels que le Galaxy Note 10+ 5G. En année pleine, Samsung reste numéro un avec 21% de part de marché en 2019 ».



Samsung devrait rebondir ce trimestre avec le lancement de sa série phare Galaxy S20. Apple est également susceptible de recevoir un coup de pouce du lancement de son successeur de longue date à l'iPhone SE plus abordable, qui pourrait être populaire sur les marchés sensibles aux prix comme l'Inde.



La peur du coronavirus en Chine aura des implications potentielles sur les chaînes d'approvisionnement en 2020



Woody Oh, directeur de Strategy Analytics, a indiqué : « Huawei a vendu 56,0 millions de smartphones dans le monde au quatrième trimestre 2019, en baisse de 7% par an de 60,5 millions au quatrième trimestre 2018. La part de marché mondiale de Huawei est passée de 16% à 15% au cours de la dernière année. Malgré de fortes ventes de 5G, Huawei ralentit chez lui en Chine et fait face à une concurrence accrue à l'étranger sur des marchés clés comme l'Europe »



Linda Sui, directrice de Strategy Analytics, a ajouté: « Xiaomi a conservé la quatrième place, avec une part de marché mondiale de 9% pour les smartphones au quatrième trimestre 2019, en forte hausse par rapport à seulement 7% il y a un an. Xiaomi a connu un excellent trimestre en Europe occidentale et s'est maintenue sur son plus grand marché, l'Inde. Xiaomi fait de gros efforts dans la catégorie des smartphones 5G et ce sera un domaine de croissance solide pour le vendeur en 2020. OPPO a occupé la cinquième position avec 8% de part de marché mondiale des smartphones au quatrième trimestre 2019, restant au même niveau qu'il y a un an. OPPO se développe fortement en Europe occidentale, avec de nouveaux modèles comme le Reno 5G, mais il reste sous la pression persistante du géant Huawei chez lui en Chine ».



Malgré les gains individuels, les trois rapports s'accordent à dire que l'industrie a vendu moins de téléphones en 2019 qu'en 2018. Counterpoint Research note que c'est la première fois que le marché des smartphones baisse depuis deux ans de suite. Alors que les guerres commerciales des États-Unis se poursuivent et que la peur des coronavirus en Chine a des implications potentielles pour les chaînes d'approvisionnement, 2020 pourrait être une autre année difficile.



En effet, Linda Sui, directrice de Strategy Analytics, a déclaré: « les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de zéro pour cent par an, passant de 376,0 millions d'unités au quatrième trimestre 2018 à 374,5 millions au quatrième trimestre 2019. La demande mondiale de smartphones reste mitigée pour l'instant, avec de fortes baisses en Chine compensées par une forte croissance à travers l'Inde et l'Afrique. Les ventes de smartphones en année pleine ont atteint 1,41 milliard en 2019, en baisse de 1% par rapport à 1,43 milliard en 2018, en raison de la légère augmentation des stocks au deuxième semestre. Pour l'avenir, les guerres commerciales américaines et la peur des coronavirus en Chine seront parmi les obstacles à la croissance des smartphones en 2020 ».



Source :



Et vous ?



Quelle analyse faites-vous de cette situation ?

Seriez-vous prêt à acheter un smartphone Huawei sans les applications de Google ?

Le fait de ne pas disposer de la vitrine de téléchargement Google Play peut-il être un argument qui pousse les utilisateurs à ne pas acheter un smartphone ?

Avez-vous déjà songé à développer des applications pour App Galery, la vitrine de téléchargement d'Huawei ? Huawei a dépassé Apple pour devenir le deuxième fabricant de smartphones qui a le plus vendu au monde en 2019, selon les rapports de Strategy Analytics, Counterpoint Research et Canalys. Au cours de l'année, le fabricant chinois aurait livré environ 240 millions de téléphones, contre un peu moins de 200 millions pour Apple. Samsung a conservé son avance confortable en première place, livrant un peu moins de 300 millions d'appareils. Xiaomi et Oppo ont complété la liste des cinq principaux fabricants.Un écart particulièrement intéressant étant donné la présence de Huawei sur une liste noire aux États-Unis qui empêche la société d'installer des applications et des services de Google sur ses nouveaux appareils, ce qui limite leur attrait en dehors de la Chine. En conséquence, la principale force de Huawei est venue de son pays d'origine. Counterpoint Research affirme que la Chine a représenté 60% de ses ventes, ce qui a permis à ses livraisons dans le monde d'augmenter de 17% entre 2018 et 2019 - mais pas spécifiquement au quatrième trimestre.Cependant, les tensions avec les États-Unis ont toujours eu un effet. Canalys note que 2019 aurait pu être l'année où Huawei a défié Samsung pour la place de numéro un dans la vente de smartphones, mais finalement ce défi ne s'est jamais concrétisé. On ne sait pas quand la situation pourrait changer à l’avenir.Huawei creuse l'écart le séparant d'Apple depuis un certain temps. En 2017, Huawei a d'abord dépassé Apple dans la vente de smartphones au cours des mois de juin et juillet, et l'année suivante, IDC a annoncé que le chinois avait vendu plus de téléphones qu'Apple au deuxième trimestre de l'année. Mais en 2019, la société a dépassé Apple sur la vente de smartphones tout au long de l'année.Bien qu'il ait perdu sur la deuxième place pour 2019 dans son ensemble, Apple a connu un quatrième trimestre très solide, comme c'est souvent le cas pour la société. Les trois sociétés d’analystes de marché ont convenu que les ventes d'Apple avaient réussi à surpasser Samsung au cours du dernier trimestre, les ventes étant notamment tirées par la baisse des prix de l’iPhone 11. Les analystes ont déclaré que les ventes de téléphones d'Apple avaient augmenté de 7 à 11% au quatrième trimestre 2019 par rapport au même trimestre en 2018.Comme l'a noté Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, « les ventes d'iPhone d'Apple ont augmenté de 7% par an, passant de 65,9 millions d'unités dans le monde au quatrième trimestre 2018 à 70,7 millions au quatrième trimestre 2019. Il s'agit de la meilleure performance de croissance d'Apple depuis 2015. La part de marché mondiale des smartphones d'Apple est passée de 18 à 19 pour cent au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison des prix moins chers de l'iPhone 11 et d'une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord. Samsung a livré 68,8 millions de smartphones dans le monde au quatrième trimestre 2019, en baisse de 1% par an contre 69,3 millions au quatrième trimestre 2018. La part de marché mondiale de Samsung est restée stable à 18%, au même niveau qu'il y a un an. Samsung continue de fonctionner relativement bien dans toutes les gammes de prix, du niveau d'entrée aux modèles haut de gamme tels que le Galaxy Note 10+ 5G. En année pleine, Samsung reste numéro un avec 21% de part de marché en 2019 ».Samsung devrait rebondir ce trimestre avec le lancement de sa série phare Galaxy S20. Apple est également susceptible de recevoir un coup de pouce du lancement de son successeur de longue date à l'iPhone SE plus abordable, qui pourrait être populaire sur les marchés sensibles aux prix comme l'Inde.Woody Oh, directeur de Strategy Analytics, a indiqué : « Huawei a vendu 56,0 millions de smartphones dans le monde au quatrième trimestre 2019, en baisse de 7% par an de 60,5 millions au quatrième trimestre 2018. La part de marché mondiale de Huawei est passée de 16% à 15% au cours de la dernière année. Malgré de fortes ventes de 5G, Huawei ralentit chez lui en Chine et fait face à une concurrence accrue à l'étranger sur des marchés clés comme l'Europe »Linda Sui, directrice de Strategy Analytics, a ajouté: « Xiaomi a conservé la quatrième place, avec une part de marché mondiale de 9% pour les smartphones au quatrième trimestre 2019, en forte hausse par rapport à seulement 7% il y a un an. Xiaomi a connu un excellent trimestre en Europe occidentale et s'est maintenue sur son plus grand marché, l'Inde. Xiaomi fait de gros efforts dans la catégorie des smartphones 5G et ce sera un domaine de croissance solide pour le vendeur en 2020. OPPO a occupé la cinquième position avec 8% de part de marché mondiale des smartphones au quatrième trimestre 2019, restant au même niveau qu'il y a un an. OPPO se développe fortement en Europe occidentale, avec de nouveaux modèles comme le Reno 5G, mais il reste sous la pression persistante du géant Huawei chez lui en Chine ».Malgré les gains individuels, les trois rapports s'accordent à dire que l'industrie a vendu moins de téléphones en 2019 qu'en 2018. Counterpoint Research note que c'est la première fois que le marché des smartphones baisse depuis deux ans de suite. Alors que les guerres commerciales des États-Unis se poursuivent et que la peur des coronavirus en Chine a des implications potentielles pour les chaînes d'approvisionnement, 2020 pourrait être une autre année difficile.En effet, Linda Sui, directrice de Strategy Analytics, a déclaré: « les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de zéro pour cent par an, passant de 376,0 millions d'unités au quatrième trimestre 2018 à 374,5 millions au quatrième trimestre 2019. La demande mondiale de smartphones reste mitigée pour l'instant, avec de fortes baisses en Chine compensées par une forte croissance à travers l'Inde et l'Afrique. Les ventes de smartphones en année pleine ont atteint 1,41 milliard en 2019, en baisse de 1% par rapport à 1,43 milliard en 2018, en raison de la légère augmentation des stocks au deuxième semestre. Pour l'avenir, les guerres commerciales américaines et la peur des coronavirus en Chine seront parmi les obstacles à la croissance des smartphones en 2020 ».Source : Strategy Analytics Counterpoint Research , CanalysQuelle analyse faites-vous de cette situation ?Seriez-vous prêt à acheter un smartphone Huawei sans les applications de Google ?Le fait de ne pas disposer de la vitrine de téléchargement Google Play peut-il être un argument qui pousse les utilisateurs à ne pas acheter un smartphone ?Avez-vous déjà songé à développer des applications pour App Galery, la vitrine de téléchargement d'Huawei ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Concepteur projet / Fonctionnel (H/F) ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Montauban (82000) Architecte Logiciel WEB H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Technicien support (H/F) ↳ Maisons Pierre - Ile de France - Cesson (77240) Voir plus d'offres