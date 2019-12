Intel rachète l'entreprise israélienne Habana Labs spécialisée dans la conception de puces dédiées à l'IA Pour environ 2 milliards de dollars 0PARTAGES 3 0 Le géant Intel a récemment annoncé avoir conclu un accord pour le rachat de l’entreprise israélienne Habana Labs qui est spécialisée dans la conception de puces dédiées à l’intelligence artificielle (IA) et notamment la conception d’accélérateurs d’apprentissage profond programmables pour les centres de données. Habana a à son actif la paternité de Gaudi, une puce d’IA intégrant des fonctionnalités RDMA over Converged Ethernet qui est capable de fournir des capacités de calcul rivalisant avec l’offre concurrente de NVIDIA. Le montant de la transaction aurait été fixé à environ 2 milliards de dollars.



Comme l’a souligné Navin Shenoy, vice-président et DG de la division Data Platforms Group d’Intel : « Cette acquisition fait progresser notre stratégie en matière d’intelligence artificielle, qui consiste à fournir à nos clients des solutions répondant à tous les besoins de performance, depuis les frontières de l’intelligence jusqu’aux centres de données […] Nous savons que les clients recherchent la facilité de programmation avec des solutions d’intelligence artificielle spécialement conçues, ainsi qu’une performance supérieure et évolutive sur une grande variété de charges de travail et de topologies de réseau neuronal. C’est pourquoi nous sommes ravis d’avoir une équipe d’intelligence artificielle du calibre de Habana qui a fait ses preuves en matière d’exécution chez Intel ».





La stratégie d’Intel en matière d’intelligence artificielle repose sur la conviction que l’exploitation de la puissance de l’intelligence artificielle pour améliorer les résultats commerciaux nécessite un large éventail de technologies - matériel et logiciels - et un soutien complet de l’écosystème. Cette année, la firme de Redmond s’attend à générer plus de 3,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires lié à l’IA, soit une hausse de plus de 20 % en glissement annuel, sur un marché des puces d’IA évalué à plus de 25 milliards de dollars d’ici 2024.



Habana Labs restera une division indépendante dirigée par son équipe de direction actuelle et son président, Avigdor Willenz, a accepté de devenir conseiller Senior de la division commerciale d'Intel. Avec cinq acquisitions majeures à son compteur, Intel a déjà une présence significative en Israël. Le fondeur de Santa Clara a transféré son siège social des technologies automobiles à Jérusalem après avoir acheté Mobileye pour 15 milliards de dollars en 2017. Intel a également investi 11 milliards de dollars pour agrandir son usine locale de puces et lancé un accélérateur technologique en Israël en juin dernier.



Rappelons que Robert (Bob) Holmes Swan, l’actuel CEO de la firme de Santa Clara, s’est exprimé plus tôt ce mois lors de la conférence annuelle du Crédit Suisse sur les nouvelles technologies. Au cours de cet évènement, il a déploré le fait que son entreprise se soit tant focalisée sur le marché des CPU, aveuglée par le monopole (90 % de parts de marché) qu’elle y a conservé pendant plusieurs années. D’après lui, cet état des choses a empêché la société de se développer sur d’autres marchés pourtant très prometteurs et d’innover. Swan a dit vouloir en finir avec la perception qu’ont les employés d’Intel de leur propre entreprise, celle d’une entité focalisée majoritairement sur le marché des processeurs traditionnels, afin de prendre un nouveau départ. Cette nouvelle acquisition pourrait éventuellement s’inscrire dans la nouvelle stratégie de diversification du géant américain.



