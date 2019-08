Apple rachète la division modem d'Intel dédiée aux smarphones Pour 1 milliard de dollars 42PARTAGES 10 0 Intel n'est pas que fabriquant de processeur reposant sur l'architecture x86 : la firme américaine produit aussi les puces pour les communications sans fil (WiFi, 5G). La division dédiée aux smartphones vient d'être rachetée par Apple pour un montant d'un milliard de dollars. Le contrat devrait être conclu d'ici la fin de l'année 2019.



Ce rachat provoque la migration de 2 200 employés, des propriétés intellectuels et des équipements. De par ce fait, Apple détient dorénavant plus de 17 000 brevets autour des communications sans fil (protocoles, architecture des modems, mode opérationnel...). Intel ne garde que le droit de développer des modems pour les PC, les objets connectés ou encore, les véhicules autonomes. Évidemment, Intel ne doit pas entrer en compétition avec Apple et ne doit donc pas développer de solution pour les téléphones intelligents.



Intel déclare ainsi vouloir se concentrer sur le développement de la 5G.



Aussi, on remarquera que cette annonce fait suite à la perte d'Apple comme client d'Intel pour les modems des téléphones, face à Qualcomm. L'internalisation de l'activité modem permettra certainement à Apple de se débarrasser d'un intermédiaire, comme ils ont pu le faire pour les puces graphiques intégrant les iPhone.



