L’unification de ces plateformes risque donc de ne pas se faire puisqu’il semblerait que la Federal Trade Commission (FTC) envisage de demander une injonction préliminaire pour bloquer cette action de Facebook. C’est en tout cas ce qu’a rapporté le Wall Street Journal le 13 décembre dernier. Seulement quelques heures après l’annonce de cette nouvelle les actions de Facebook ont connu une chute d'environ 3 %. Il est important de rappeler que Facebook fait déjà l’objet d’une enquête antitrust de la part de la FTC qui passe en revue les acquisitions de la société et examine sa position dominante dans le secteur des médias sociaux et la publicité en ligne.





« Demander une intervention d'un tribunal, même temporairement, aurait du sens pour les régulateurs préoccupés par la façon dont les fusions antérieures de Facebook ont pu affecter la concurrence. », c'est en ces termes que s’est exprimé Kimmelman, un ancien responsable antitrust du ministère de la Justice. Certains vont jusqu’à dire que cette action de la FTC arrive même un peu en retard et que le mieux aurait été d’agir plus tôt en empêchant Facebook d’acquérir ces autres entreprises (Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014). La commission constituée de 5 membres devrait voter pour poursuivre l'injonction, puis intenter une action devant un tribunal fédéral. La FTC devra également prouver que Facebook a enfreint la loi antitrust.



La FTC n'est pas la seule à sonder Facebook pour d'éventuelles violations du droit de la concurrence. Les enquêteurs travaillant pour le Comité judiciaire de la Chambre ont demandé à la société de fournir des réponses dans le cadre d'un examen antitrust de grande envergure de la Silicon Valley. Le ministère de la Justice a lui aussi indiqué qu'il examinait de manière approfondie la recherche en ligne et les réseaux sociaux. La FTC n’essaie généralement pas d'annuler les fusions qui ont déjà eu lieu, mais cette ordonnance qu’elle demande du tribunal pourrait laisser croire qu’on s’achemine vers cela.



