Avec plus de 90 000 compétences à son actif, Alexa, l’assistant personnel virtuel d’Amazon occupe une place de choix parmi les assistants vocaux disponibles sur le marché. Que ce soit à travers les télévisions, les haut-parleurs, les tablettes, les automobiles, etc., les compétences de l’assistant vocal sont sollicitées pour diverses raisons. Dans les maisons uniquement, Amazon avance qu’Alexa est intégré à plus de 60 000 appareils intelligents. Et sur ses propres appareils, Amazon Echo (l’enceinte connectée d’Amazon), Alexa permet à plus de 100 millions d’appareils de fonctionner en répondant aux préoccupations quotidiennes des utilisateurs.Malgré le succès d’Alexa auprès des utilisateurs, Amazon vient d’annoncer le renforcement des capacités de son assistant vocal. « Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles fonctionnalités Alexa qui aideront à créer une expérience vocale plus naturelle et intuitive pour vos clients », a déclaré Amazon sur sa page dédiée aux développeurs. Nous soulignons que jusqu’alors Alexa présentait une voix facilement distinguable à cause du ton robotique émis par l’assistant. Mais depuis hier, Amazon annonce qu’il est maintenant possible de « permettre à Alexa de réagir avec un ton joyeux/excité ou déçu/empathique aux États-Unis ». L’idée pour Amazon est de permettre aux utilisateurs d’avoir une expérience de conversation qui se rapproche le plus possible de celle qui se fait entre les hommes.Pour traduire les nouvelles émotions dans la voix d’Alexa, Amazon explique qu’elle a eu recours à sa technologie de synthèse vocale (Neural TTS) qui favorise une parole plus naturelle. Cela signifie que selon que l’on se trouve particulièrement dans les catégories du jeu ou du sport, Alexa s’adapte pour faire ressortir de l’émotion à travers sa voix. En guise d’exemple, Amazon soutient que lorsque vous demandez à Alexa de réagir avec déception/empathie lorsqu’une personne demande le score d’un match et que son équipe favorite a perdu, cela donne ça :À contrario, si vous lui demandez le score d’un match et que votre équipe a gagné, voici la réaction d’Alexa :En plus du fait qu’Alexa est maintenant capable d’exprimer différents types d’émotions à travers l’intonation de sa voix, Amazon ajoute que l’assistant vocal est également capable d’adapter sa voix à celle d’un journaliste selon que la conversation se rapporte à l’actualité ou à la musique. Ainsi si la conversation est liée à la musique ou à l’actualité, Alexa adaptera sa voix au contenu respectif de chaque style de conversation « en modifiant des aspects de la parole tels que l’intonation, les mots accentués et le minutage des pauses ». Aux USA, cette fonctionnalité est déjà disponible. En l’activant, la voix d’Alexa qui ressemble plus à une voix de journaliste donne ceci:Dans des conversations relatives à la musique, la voix d’Alexa ressemble à ça :Pour les développeurs, il est possible d’intégrer ces nouvelles fonctionnalités en utilisant les styles d’émotion et de parole avec les balises SSML. Pour ce faire, il suffit d’envelopper la réponse d’Alexa avec le tag SSML approprié (« excité » ou « déçu ») et le niveau d’intensité avec lequel l’émotion doit être appliquée à la réponse (« faible », « moyen » ou « élevé »). Les deux paramètres (type d’émotion et intensité) doivent être spécifiés pour que la balise SSML fonctionne correctement. Ci-après un exemple de code.Pour ce qui concerne les styles de conversation, il va falloir utiliser la syntaxe associée au style de conversation approprié comme ici :Au-delà des États-Unis, Amazon annonce qu’il est également possible d’activer en Australie la voix de journaliste spécifiquement liée à l’actualité.Source : Amazon Comment trouvez-vous les nouvelles voix d’Alexa ? Êtes-vous convaincu par ces nouvelles fonctionnalités ?Comparé aux autres assistants vocaux, Alexa est-il meilleur selon vous ?