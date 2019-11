Pornographie en ligne : Macron donne un délai de six mois aux fournisseurs d'accès à internet pour appliquer le contrôle parental par défaut Afin d'en limiter l'accès aux mineurs 0PARTAGES 6 0 Comme chaque année, ce 20 novembre a marqué la journée internationale des droits de l’enfant. À la faveur de cette journée spéciale qui constitue le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le président français Emmanuel Macron s’est exprimé à la tribune de l’UNESCO devant 400 jeunes et a déroulé son plan d’action pour la protection des enfants.



Alors que le président s’est étendu sur plusieurs mesures que le gouvernement français compte mettre en place pour protéger les enfants, c’est celui sur la protection des enfants contre la pornographie en ligne qui a retenu notre attention.



Devant les jeunes de différentes catégories d’âges, Macron n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer l’exposition des enfants à des contenus pornographiques en ligne. En France, la moyenne d’âge à partir de laquelle les enfants sont exposés à la pornographie est de 13 ans. Pour Macron, les parents devraient veiller à ce que ces enfants n’aient pas accès à ce type de contenus sur la toile. « On n’emmène pas un enfant dans un sex-shop à 13 ans », a martelé le président Macron. Aussi souhaite-t-il que les parents reprennent davantage la main sur l’utilisation du numérique par leurs enfants. Pour cela, il invite les acteurs du numérique à trouver des solutions robustes pour éviter que les enfants aient accès volontairement ou involontairement aux contenus pornographiques. Si dans 6 mois, aucune solution n’est trouvée, le président appliquera sa propre solution en faisant voter une loi qui imposera aux opérateurs télécoms d’appliquer le contrôle parental automatiquement.





Actuellement, ce contrôle parental est appliqué dans « une démarche volontaire ». Mais pour Macron, dans la plupart des cas ce n’est pas suffisant ». Bien évidemment, « cela peut être contraignant pour les opérateurs numériques », et opposé à la liberté, a rappelé le président. Mais pour le président, la liberté n’existe pas s’il n’y a pas d’ordre public. Le numérique ne doit pas être un espace où tout est permis, où l’Etat devrait détourner son regard, et où la liberté n’aurait plus en quelque sorte d’ordre public, a souligné Macron. C’est pourquoi il a lancé un ultimatum aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en déclarant ceci : « dès maintenant, nous préparons la loi. Si dans 6 mois nous n’avons pas de solutions, nous passerons une loi pour le contrôle parental automatique ».



Dans son désir de renforcer les mesures de protection des enfants, Macron compte s’attaquer également à la responsabilité des sites web qui proposent des contenus pornographiques. Avec un projet de loi audiovisuel qui sera voté, Macron explique qu’il sera maintenant précisé dans le Code pénal français « que le fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l’accès à la pornographie des mineurs de moins de 15 ans ». Cette nouvelle loi exigera également de la part des sites web la mise en place de dispositifs de vérification d’âge efficaces sur ces sites pornographiques. Contrairement à la solution envisagée en janvier dernier par le Secrétaire d’État au numérique Cédric O, et qui consistait en la présentation d’une carte pour accéder au contenu pornographique, Macron précise ici que le choix des moyens sera laissé à l’appréciation des sites pourvus qu’ils soient efficaces et réels.



Sur ce sujet, il faut savoir que la France n’est pas le premier pays à vouloir mettre en place des mesures pour limiter l’accès aux contenus pornographiques par les mineurs. Au Royaume-Uni, le gouvernement a dans un premier temps pensé à imposer la vérification de l’âge avec des documents officiels d’identification pour l’accès à ces contenus adultes,



Bien que ces pistes de solutions soient louables, des moyens de contournement peuvent être utilisés par les jeunes pour avoir accès aux contenus en ligne. Pour ce qui concerne le parental contrôle par défaut qui est attendu des FAI, les enfants peuvent utiliser des VPN pour passer au travers les filtres. Et si une carte de vérification d’âge venait à voir le jour, les jeunes peuvent toujours utiliser la carte d’un tiers pour accéder à ces contenus adultes.



Enfin, Macron a annoncé dans son plan d’action des sanctions pour les contrevenants aux différentes lois qui seront votées. Pour les plateformes qui ne respecteraient pas ces lois, un blocage pourra être appliqué par les juges. De même, pouvoir sera également donné au CSA (l’autorité de régulation de l’audiovisuel) pour sanctionner les plateformes qui ne respecteront pas ces lois. En ce qui concerne les personnes qui seraient prises en train de consulter des images pédopornographiques, une peine d’emprisonnement de 5 ans est prévue et leurs noms seront désormais inscrits automatiquement dans le fichier judiciaire national.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur les solutions proposées par Macron pour lutter contre l’accès aux contenus pornographiques par les mineurs ?



Selon vous, quelles solutions pourraient véritablement régler ce problème ?



Voir aussi



Le Royaume-Uni voudrait contraindre les sites offrant du contenu pornographique à vérifier l’âge de visiteurs avant de permettre l’accès au contenu

Le Royaume-Uni abandonne le projet de loi visant à contraindre les sites web pornographiques à vérifier l’âge des visiteurs, d’après un communiqué officiel

Grande-Bretagne : Theresa May veut créer un nouvel Internet contrôlé et réglementé par le gouvernement

Les outils de filtrage Internet sont inefficaces et n’empêchent pas les adolescents à continuer de voir du contenu pornographique

L’Australie veut utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier l’âge pour la pornographie en ligne, mais qu’est-ce qui pourrait ne pas marcher ? Comme chaque année, ce 20 novembre a marqué la journée internationale des droits de l’enfant. À la faveur de cette journée spéciale qui constitue le 30anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le président français Emmanuel Macron s’est exprimé à la tribune de l’UNESCO devant 400 jeunes et a déroulé son plan d’action pour la protection des enfants.Alors que le président s’est étendu sur plusieurs mesures que le gouvernement français compte mettre en place pour protéger les enfants, c’est celui sur la protection des enfants contre la pornographie en ligne qui a retenu notre attention.Devant les jeunes de différentes catégories d’âges, Macron n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer l’exposition des enfants à des contenus pornographiques en ligne. En France, la moyenne d’âge à partir de laquelle les enfants sont exposés à la pornographie est de 13 ans. Pour Macron, les parents devraient veiller à ce que ces enfants n’aient pas accès à ce type de contenus sur la toile. « On n’emmène pas un enfant dans un sex-shop à 13 ans », a martelé le président Macron. Aussi souhaite-t-il que les parents reprennent davantage la main sur l’utilisation du numérique par leurs enfants. Pour cela, il invite les acteurs du numérique à trouver des solutions robustes pour éviter que les enfants aient accès volontairement ou involontairement aux contenus pornographiques. Si dans 6 mois, aucune solution n’est trouvée, le président appliquera sa propre solution en faisant voter une loi qui imposera aux opérateurs télécoms d’appliquer le contrôle parental automatiquement.Actuellement, ce contrôle parental est appliqué dans « une démarche volontaire ». Mais pour Macron, dans la plupart des cas ce n’est pas suffisant ». Bien évidemment, « cela peut être contraignant pour les opérateurs numériques », et opposé à la liberté, a rappelé le président. Mais pour le président, la liberté n’existe pas s’il n’y a pas d’ordre public. Le numérique ne doit pas être un espace où tout est permis, où l’Etat devrait détourner son regard, et où la liberté n’aurait plus en quelque sorte d’ordre public, a souligné Macron. C’est pourquoi il a lancé un ultimatum aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en déclarant ceci : « dès maintenant, nous préparons la loi. Si dans 6 mois nous n’avons pas de solutions, nous passerons une loi pour le contrôle parental automatique ».Dans son désir de renforcer les mesures de protection des enfants, Macron compte s’attaquer également à la responsabilité des sites web qui proposent des contenus pornographiques. Avec un projet de loi audiovisuel qui sera voté, Macron explique qu’il sera maintenant précisé dans le Code pénal français « que le fait de déclarer son âge en ligne ne constitue pas une protection suffisante contre l’accès à la pornographie des mineurs de moins de 15 ans ». Cette nouvelle loi exigera également de la part des sites web la mise en place de dispositifs de vérification d’âge efficaces sur ces sites pornographiques. Contrairement à la solution envisagée en janvier dernier par le Secrétaire d’État au numérique Cédric O, et qui consistait en la présentation d’une carte pour accéder au contenu pornographique, Macron précise ici que le choix des moyens sera laissé à l’appréciation des sites pourvus qu’ils soient efficaces et réels.Sur ce sujet, il faut savoir que la France n’est pas le premier pays à vouloir mettre en place des mesures pour limiter l’accès aux contenus pornographiques par les mineurs. Au Royaume-Uni, le gouvernement a dans un premier temps pensé à imposer la vérification de l’âge avec des documents officiels d’identification pour l’accès à ces contenus adultes, mais cette solution a été abandonnée pour les raisons évidentes d’atteinte à la vie privée . En France, au-delà du fait que pour l’instant les moyens sont laissés aux sites pour vérifier l’âge des personnes ayant accès aux contenus pornographiques, il est rapporté dans l’édition 2019 de « l’état de la menace liée au numérique » qui vient de paraître que l’on peut avoir « des protocoles qui permettent, par exemple si vous passez votre carte sur un lecteur, juste pour savoir si vous êtes majeur ou pas, sans dire votre identité ». L’Etat français ne compte donc pas s’en remettre uniquement au bon vouloir des sites web.Bien que ces pistes de solutions soient louables, des moyens de contournement peuvent être utilisés par les jeunes pour avoir accès aux contenus en ligne. Pour ce qui concerne le parental contrôle par défaut qui est attendu des FAI, les enfants peuvent utiliser des VPN pour passer au travers les filtres. Et si une carte de vérification d’âge venait à voir le jour, les jeunes peuvent toujours utiliser la carte d’un tiers pour accéder à ces contenus adultes.Enfin, Macron a annoncé dans son plan d’action des sanctions pour les contrevenants aux différentes lois qui seront votées. Pour les plateformes qui ne respecteraient pas ces lois, un blocage pourra être appliqué par les juges. De même, pouvoir sera également donné au CSA (l’autorité de régulation de l’audiovisuel) pour sanctionner les plateformes qui ne respecteront pas ces lois. En ce qui concerne les personnes qui seraient prises en train de consulter des images pédopornographiques, une peine d’emprisonnement de 5 ans est prévue et leurs noms seront désormais inscrits automatiquement dans le fichier judiciaire national.Source : Twitter Quel est votre avis sur les solutions proposées par Macron pour lutter contre l’accès aux contenus pornographiques par les mineurs ?Selon vous, quelles solutions pourraient véritablement régler ce problème ?