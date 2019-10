Google donne accès aux raccourcis .new au reste du web : si les internautes pouvaient ouvrir un document Google Doc avec doc.new Playlist.new permet d'ajouter des chansons à sa playlist Spotify 0PARTAGES 6 0 Il y a un an, Google a déployé des liens .new qui fonctionnaient comme des raccourcis pour créer instantanément de nouveaux documents Google. Par exemple, vous pouvez taper doc.new pour créer un nouveau document Google Doc ou sheet.new pour créer une nouvelle feuille de calcul. Cette fois-ci, Google a annoncé qu'il apportait les nouveaux raccourcis au reste du Web. Désormais, toute entreprise ou organisation peut enregistrer son propre domaine .new afin de générer un raccourci .new fonctionnant avec sa propre application Web. Plusieurs l'ont déjà fait, y compris Microsoft, qui a maintenant word.new pour démarrer un nouveau document Word, ou Spotify, qui dispose de playlist.new pour commencer à ajouter des chansons à une nouvelle liste de lecture sur son application de diffusion en continu.



Les domaines sont conçus pour amener les utilisateurs directement à l'action. Autrement dit, au lieu de devoir vous rendre sur la page proposant un service, vous connecter, puis recherchez le bon menu ou la bonne fonction, les utilisateurs peuvent simplement aller à l'action désirée.



Cependant, certains des nouveaux domaines actuels ne sont pas aussi harmonieux que ceux de Google. La plupart des utilisateurs de Google Documents étant déjà connectés à Google, il est donc facile de passer directement à la création d'un nouveau document en ligne. Mais d’autres services ne sont pas utilisés aussi souvent. Par exemple story.new de Medium ne vous permet pas de commencer immédiatement à rédiger votre blog, à moins que vous ne soyez déjà connecté à Medium. Sinon, aller sur ce lien va vous emmener sur une page où vous serez inviter à vous inscrire ou à entrer vos identifiants. Autant se rendre sur Medium directement. Un meilleur cas d'utilisation aurait été de permettre à l'utilisateur de commencer à écrire, en enregistrant son texte sous un compte temporaire, puis de l'inviter à rejoindre Medium à la fin ou lorsqu'il clique sur Publier.



Il faut aussi noter que world.new de Microsoft, rival direct de doc.new de Google, n’a pas encore été résolu. Google a expliqué que certains raccourcis ne sont pas encore prêts, mais devraient l'être bientôt.





Les autres participants sont sell.new (eBay), canva.new et design.new (Canva), reservation.new (OpenTable), webex.new et letsmeet.new (création d’une salle de réunion Cisco WebEx), link.new (Bit.ly), invoice.new (tableau de bord de Stripe), api.new (lancement de nouveaux points de terminaison API Node.js à partir de RunKit), Coda.new (Coda), music.new (création d’illustrations de chansons personnalisées pour les éditions d’artistes OVO Sound et autres) et repo .new (GitHub).



Spotify a également récupéré podcast.new, qui vous emmène à Anchor, en plus de playlist.new.



Compte tenu de la composition, il est clair que la ruée vers l’or n’est pas aussi forte pour ces domaines fondés sur l’action que pour les autres domaines de niveau supérieur. Il existe quelques cas d’utilisation amusants, comme celui de Spotify, et pratiques, comme word.new, mais d’autres sont clairement moins intéressants, car ils vous laissent tomber sur les pages d’inscription / de connexion si vous ne les utilisez pas au quotidien.



Google indique que toute entreprise peut enregistrer ces domaines, qui sont tous sécurisés via des connexions HTTPS comme le sont les domaines .app, .page et .dev.



Jusqu'au 14 janvier 2020, les propriétaires de marques peuvent enregistrer leurs domaines .new. À partir du 2 décembre 2019, toute personne peut demander un domaine .new pendant la période d'enregistrement limité.



Politique d'enregistrement de domaine .new



Domaines d'action



Tous les noms de domaine .new doivent être utilisés pour la génération d'actions ou les flux de création en ligne.



La navigation vers un domaine .new doit amener un utilisateur directement dans le flux de génération d'action ou de création en ligne. La navigation ou la redirection vers une page d'accueil ou une page d'arrivée nécessitant que l'utilisateur effectue des opérations supplémentaires ou clique pour initier une action ou une création ne sera pas considérée comme conforme à cette stratégie. Une exception est fournie pour les services qui nécessitent la connexion d'un utilisateur. La navigation vers un domaine .new peut amener un utilisateur déconnecté à une page d'inscription ou de connexion. Une fois la connexion terminée et toute autre authentification requise, l'utilisateur doit être directement introduit dans le flux de génération d'actions ou de création en ligne. Un utilisateur déjà connecté doit être immédiatement ajouté au flux d'actions.



Les services d'abonnement qui nécessitent un compte pour accéder au contenu ou entreprendre des activités peuvent enregistrer des noms de domaine .new, à condition que, sur demande, Google Registry ou son mandataire bénéficie d'un accès gratuit pour vérifier le respect de cette stratégie.





Application des exigences du domaine d'action



Pour permettre aux inscrits de se conformer à la présente politique d'enregistrement de domaine, Google Registry renonce à appliquer les exigences de domaine d'action décrites ci-dessus pendant 100 jours à compter de la date d'enregistrement d'un domaine, à condition que ce domaine ne soit pas résolu.



Afin de garantir que les titulaires de marques puissent protéger leurs marques, Google Registry n'appliquera pas les exigences dans la section précédente à tous les domaines enregistrés pendant la période Sunrise (Sunrise Domains), à condition que ce domaine reste enregistré auprès du bureau d'enregistrement d'origine et ne soit pas résolu. Google Registry se réserve le droit d'appliquer les exigences de la première section à l'égard des Sunrise Domains transférés ou dont la propriété a été transférée à un bureau d'enregistrement autre que celui d'origine ou qui est utilisé d'une manière non conforme à cette stratégie.



Dans le contexte des noms de domaine, une période de sunrise est une période de temps après le lancement d'un nouveau domaine de premier niveau ou de second niveau au cours de laquelle les titulaires de marques peuvent enregistrer un nom de domaine contenant la marque détenue



Exigences HTTPS



.new est un espace de noms sécurisé qui requiert l’utilisation du protocole HTTPS sur tous les domaines .new afin que les domaines puissent fonctionner dans les navigateurs Web.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des raccourcis .new ?

Les avez-vous déjà utilisé ?

Si oui, pour quelles applications web ?

Si non, pourquoi ? Comptez-vous le faire ?

Les trouvez-vous pratiques ou superflues ?

Avec quelles applications web aimeriez-vous les utiliser ?

Allez-vous faire une demande pour votre application web personnelle ?



