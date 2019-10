La filiale d’Alphabet Google serait en pourparlers avec Fitbit, une entreprise américaine fondée en 2007 qui conçoit, développe et commercialise des moniteurs d’activité physique et des « wearables » (dispositifs portables pouvant rentrer dans la catégorie des « prêts-à-porter électroniques »), en vue d’un éventuel rachat de cette dernière, a récemment rapporté Reuters. La société Fibit est cotée en bourse depuis juin 2015 et serait valorisée à plus de 3 milliards de dollars.Les détails des négociations ne sont pas encore connus. Il faut néanmoins rappeler que Google s’est beaucoup impliqué dans le marché des wearables avec son système d’exploitation Wear OS qui était censé rivaliser avec la solution maison d’Apple WatchOS. Malgré le soutien de nombreux fabricants tels que LG, Fossil ou encore TicWatch, le projet n’a pas eu la réussite escomptée.L’éditeur d’Android a décidé en 2011 de racheter l’entreprise Motorola pour 12,5 milliards USD dans le but de satisfaire ses ambitions matérielles avant de revendre cette société au chinois Lenovo pour 2,9 milliards USD en 2014. En 2017, Google a racheté une grande partie des activités hardware de la société HTC . En janvier, Google a payé 40 millions de dollars pour acquérir ce que nous présumons être une sorte de technologie de surveillance intelligente développée par Fossil.Cette acquisition, si elle venait à être confirmée, permettrait à la filiale d’Alphabet de surmonter certains des défis stratégiques majeurs en favorisant notamment une intégration plus poussée entre les composants matériels et logiciels de ses produits à l’image de ce que fait Apple avec ses iPhone et iOS ou ses Apple Watch et watchOS. Google pourrait ainsi se relancer à la fois sur le plan matériel et logiciel sur un marché en pleine effervescence.: ReutersQu’en pensez-vous ?