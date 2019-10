Google déploie Chrome 78 qui s'accompagne de l'API Native File System Et améliore le mode sombre dans ses déclinaisons mobiles 0PARTAGES 3 0 Google a lancé Chrome 78 pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Cette version inclut l'API Propriétés et valeurs CSS, l'API Native File System, les nouveaux tests Origin et les améliorations du mode sombre sur Android et iOS. Vous pouvez désormais effectuer la mise à jour vers la dernière version à l'aide du programme de mise à jour intégré de Chrome ou le télécharger directement sur la vitrine de Google.



Sur desktop, Chrome se dote d’un nouveau menu de personnalisation. En cliquant sur le bouton « Personnaliser » dans le coin inférieur droit de la page Nouvel onglet, vous accéderez comme toujours à une galerie ou vous pouvez télécharger une image en guise d’arrière-plan. Le navigateur vous laisse désormais choisir dans une palette de couleurs pour un fond uni ou dégradé. Vous pouvez aussi choisir vos raccourcis (les sites qui sont listés sous la barre de recherche de Google) manuellement ou laisser Chrome choisir à votre place en fonction de vos habitudes de navigation.



La version desktop de Chrome 78 dispose désormais du Password Checkup directement intégré. Cet outil scanne directement les identifiants et mots de passe enregistrés dans votre compte Google. Si votre mot de passe a été compromis par des pirates, Google va vous demander de le changer.



Propriétés et valeurs CSS



Les propriétés personnalisées CSS, également appelées variables CSS, vous permettent de définir vos propres propriétés dans CSS et d'utiliser leurs valeurs dans l'ensemble de votre CSS. Bien qu'incroyablement utiles aujourd'hui, elles présentent des lacunes qui peuvent les rendre difficiles à utiliser: elles peuvent prendre n'importe quelle valeur, donc elles peuvent être écrasées par quelque chose d'inattendu, elles héritent toujours de leurs valeurs de leurs parents et vous ne pouvez pas les transformer. Grâce à l'API de niveau 1 Propriétés et valeurs CSS de Houdini, désormais disponible dans Chrome 78, ces lacunes sont transcendées, ce qui confère aux propriétés personnalisées CSS une puissance incroyable!



Qu'est-ce que Houdini ?



Avant de parler de la nouvelle API, parlons rapidement de Houdini. Le groupe de travail CSS-TAG Houdini, mieux connu sous le nom de CSS Houdini ou simplement Houdini, existe pour « développer des fonctionnalités qui expliquent la "magie" du style et de la présentation sur le Web ». La collection de spécifications Houdini est conçue pour accroître la puissance du moteur de rendu du navigateur, permettant à la fois de mieux comprendre nos styles et d'étendre notre moteur de rendu.





Propriétés et valeurs CSS API niveau 1



Le niveau 1 de l'API Propriétés et valeurs CSS (Houdini Props and Vals) nous permet de structurer nos propriétés personnalisées. Voici la situation actuelle lors de l'utilisation de propriétés personnalisées:



Code CSS : Sélectionner tout 1

2

3

.thing { --my-color: green ; }

Les propriétés personnalisées n'ayant pas de types, elles peuvent être remplacées de manière inattendue. Par exemple, considérons ce qui se passe si vous définissez --my-color avec une URL.



Code CSS : Sélectionner tout 1

2

3

4

.thing { --my-color: url ( ‘not-a-color’ ) ; color : var ( --my-color ) ; }

Ici, parce que --my-color n'est pas typé, il ne sait pas qu'une URL n'est pas une valeur de couleur valide ! Lorsque nous l'utilisons, il revient aux valeurs par défaut (noir pour la couleur, transparent pour l'arrière-plan). Avec Houdini Props et Vals, les propriétés personnalisées peuvent être enregistrées pour que le navigateur sache ce qu'elles devraient être!



Maintenant, la propriété personnalisée --my-color est enregistrée en tant que couleur! Cela indique au navigateur quels types de valeurs sont autorisés et comment il peut typer et traiter cette propriété.



Google explique que « Houdini fait son bonhomme de chemin pour une adoption par les navigateurs, et avec lui, de nouvelles façons de travailler avec et d'étendre les CSS. Avec l’API Paint déjà livrée et maintenant Custom Props and Vals, notre boîte à outils de création s’étoffe et nous permet de définir des propriétés CSS typées et de les utiliser pour créer et animer de nouveaux modèles intéressants ».





L'API Native File System



La nouvelle API Native File System, permet aux développeurs de créer de puissantes applications Web qui interagissent avec les fichiers du périphérique local de l’utilisateur, tels que les IDE, les éditeurs de photo et de vidéo, les éditeurs de texte, etc. Une fois qu'un utilisateur a accordé l'accès, cette API permet aux applications Web de lire ou d'enregistrer les modifications directement dans les fichiers et les dossiers du périphérique de l'utilisateur. Tout cela en appelant les propres boîtes de dialogue d'ouverture et de sauvegarde de la plateforme. L'image ci-dessous montre une page Web appelée à l'aide de la boîte de dialogue ouverte sur Mac.





Pour montrer la puissance et l'utilité réelle de cette API, Pete LePage, Developer Advocate, a écrit un script qui vous permet d'ouvrir un fichier texte, de le modifier, de sauvegarder les modifications sur le disque ou de lancer un nouveau fichier et de sauvegarder les modifications sur le disque. Bien que cet exemple soit plutôt simpliste, LePage estime qu'il est suffisant pour vous aider à comprendre les concepts.



Lire un fichier du système de fichiers local



Le premier cas d'utilisation qu'il voulait aborder était de demander à l'utilisateur de choisir un fichier, puis de l'ouvrir et de le lire à partir du disque.



Demander à l'utilisateur de choisir un fichier à lire



Le point d'entrée de l'API Native File System est window.chooseFileSystemEntries() . Lorsqu'il est appelé, il affiche une boîte de dialogue de sélection de fichiers et invite l'utilisateur à sélectionner un fichier. Après avoir sélectionné un fichier, l'API renvoie un descripteur au fichier. Un paramètre facultatif d'options vous permet d'influencer le comportement du sélecteur de fichiers, par exemple en permettant à l'utilisateur de sélectionner plusieurs fichiers, répertoires ou différents types de fichiers. Sans aucune option spécifiée, le sélecteur de fichiers permet à l'utilisateur de sélectionner un seul fichier, ce qui est suffisant pour l'éditeur de texte de LePage.



Comme beaucoup d'autres API puissantes, l'appel de ChooseFileSystemEntries() doit être effectué dans un contexte sécurisé et doit être appelé à partir d'un geste de l'utilisateur.



Code JavaScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

let fileHandle; butOpenFile. addEventListener ( 'click' , async ( e ) => { fileHandle = await window . chooseFileSystemEntries ( ) ; // Do something with the file handle } ) ;

Une fois que l'utilisateur a sélectionné un fichier, chooseFileSystemEntries() va renvoyer un descripteur, dans ce cas un FileSystemFileHandle contenant les propriétés et les méthodes nécessaires pour interagir avec le fichier.



Il est utile de conserver une référence au descripteur de fichier afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement. Il sera nécessaire pour enregistrer les modifications dans le fichier ou pour effectuer toute autre opération sur le fichier. Au cours des prochaines étapes, les Progressive Web Apps installées pourront également enregistrer le descripteur sur IndexedDB et conserver l'accès au fichier lors du rechargement de page.



Origin Trials



Chrome 77, publié en septembre, a introduit Origin Trial, qui vous permet d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de fournir des informations en matière de convivialité, de fonctionnalité et d'efficacité à la communauté des standards Web. Cette version de Chrome apporte de nouvelles fonctionnalités dans cette catégorie comme l'API SMS Receiver.



Les sites Web utilisent des messages SMS pour vérifier les numéros de téléphone en envoyant un mot de passe à utilisation unique pour la saisie manuelle dans un formulaire (ou pour le copier-coller). Les plateformes natives offrent une API qui donne un accès programmatique à ces messages et permet aux utilisateurs de ne pas interagir manuellement avec le formulaire. L'API du récepteur SMS permet aux sites Web d'accéder aux messages SMS remis au téléphone de l'utilisateur, spécifiquement adressés à l'origine (via une convention de formatage particulière).





Chrome 78 inclut également quelques fonctionnalités qui se développent progressivement. Par exemple, les utilisateurs de Chrome pourront bientôt mettre en surbrillance un lien de numéro de téléphone dans Chrome, faire un clic droit et transférer l'appel vers leur appareil Android. Certains utilisateurs peuvent également voir une option permettant de partager le contenu de leur presse-papiers entre leurs ordinateurs et leurs appareils Android. Le partage du presse-papier nécessite que Chrome soit connecté sur les deux appareils avec le même compte et que Chrome Sync soit activé. Google indique que le texte est chiffré de bout en bout et que la société ne peut pas en voir le contenu.



Chrome bénéficie également de l'intégration de Google Drive. Dans la barre d’adresse de Chrome, vous pourrez rechercher les fichiers Google Drive auxquels vous avez accès. Encore une fois, si vous ne voyez aucune de ces options dans Chrome 78, ne vous inquiétez pas ; elles seront déployées progressivement.



L'essentiel des modifications de Chrome 78 pour Android se résume en un seul point : « le thème sombre pour les menus, les paramètres et les surfaces de Chrome. Trouvez-le dans Paramètres> Thèmes ».



Sur iOS, Chrome 78 apporte trois améliorations, notamment :

la possibilité de faire passer Chrome en mode sombre si votre appareil a été mis à niveau vers iOS 13.

Les signets, l'historique, les onglets récents et la liste de lecture sont désormais présentés sous forme de cartes sur iOS 13.

La possibilité d'ajouter une nouvelle carte de crédit directement dans Chrome à partir de la page des paramètres.

Clairement, Google s'est concentré sur le mode sombre pour les versions mobiles de son navigateur.



Autres fonctionnalités orientées développeurs



Appliquer une opacité pour le style par défaut de l'espace réservé INPUT / TEXTAREA



Chrome 78 ajoute la prise en charge des icônes pouvant être masquées, permettant aux développeurs Web de spécifier une icône adaptative en ajoutant "purpose": "maskable" à l'objet icon . Google recommande d’utiliser une icône 108dp si vous désirez effectuer cette opération.



Appliquer une opacité pour le style par défaut de l'espace réservé INPUT / TEXTAREA



Change le style par défaut pour ::placeholder de #757575 en rgba (0, 0, 0, 0.54) .



Ne pas autoriser les popups pendant un évènement unload sur une page



L'événement unload est appelé lorsque le document ou une ressource enfant est en train d'être déchargé. Les pages ne peuvent plus utiliser la méthode window.open() pour ouvrir une nouvelle page lors de cet évènement. Le bloqueur de popups l'interdit déjà, mais il est maintenant interdit de l'activer ou non. Pour le moment, les entreprises peuvent utiliser l'indicateur de stratégie AllowPopupsDuringPageUnload pour autoriser les fenêtres contextuelles lors du déchargement. Google prévoit de supprimer ce drapeau dans Chrome 82.



HasEnrolledInstrument() plus restrictif pour les instruments à remplissage automatique



Améliore l’autorisation des transactions en exigeant des cartes non expirées et une adresse de facturation. Cela améliore la qualité des données de remplissage automatique et augmente les chances que PaymentRequest.hasEnrolledInstrument() renvoie true . Cela améliore l'expérience utilisateur sur les transactions qui utilisent des données de remplissage automatique.



PaymentResponse.prototype.retry()



Dans les cas où quelque chose ne va pas avec les données de la réponse de paiement (par exemple, l'adresse de livraison est une boîte postale), la méthode retry() d'une instance PaymentResponse vous permet désormais de demander à un utilisateur de réessayer un paiement.



Télécharger Chrome 78



Source :



Et vous ?



Quel(s) navigateur(s) Web utilisez-vous ? Sur quel système d'exploitation ?

Pourquoi continuez-vous de l'utiliser (habitude, ergonomie, outils développeurs, un choix imposé par votre direction, etc.) ?

Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ?



Voir aussi :



Google va exécuter l'expérience DNS-over-HTTPS (DoH) dans Google Chrome, à partir de la version 78 du navigateur dont le lancement est prévu pour fin octobre prochain

Google annonce qu'il rendra le support FTP dans Chrome obsolète et procédera à sa suppression définitive à partir de Chrome 82 qui sera disponible en 2020

La moitié de toutes les extensions de Chrome ont moins de 16 installations, 87% de toutes les extensions Chrome ont moins de 1000 installations

Chrome 76 : Google poursuit avec le masquage de www dans la barre d'adresse et fournit un plugin pour afficher l'URL en entier Google a lancé Chrome 78 pour Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Cette version inclut l'API Propriétés et valeurs CSS, l'API Native File System, les nouveaux tests Origin et les améliorations du mode sombre sur Android et iOS. Vous pouvez désormais effectuer la mise à jour vers la dernière version à l'aide du programme de mise à jour intégré de Chrome ou le télécharger directement sur la vitrine de Google.Sur desktop, Chrome se dote d’un nouveau menu de personnalisation. En cliquant sur le bouton « Personnaliser » dans le coin inférieur droit de la page Nouvel onglet, vous accéderez comme toujours à une galerie ou vous pouvez télécharger une image en guise d’arrière-plan. Le navigateur vous laisse désormais choisir dans une palette de couleurs pour un fond uni ou dégradé. Vous pouvez aussi choisir vos raccourcis (les sites qui sont listés sous la barre de recherche de Google) manuellement ou laisser Chrome choisir à votre place en fonction de vos habitudes de navigation.La version desktop de Chrome 78 dispose désormais du Password Checkup directement intégré. Cet outil scanne directement les identifiants et mots de passe enregistrés dans votre compte Google. Si votre mot de passe a été compromis par des pirates, Google va vous demander de le changer.Les propriétés personnalisées CSS, également appelées variables CSS, vous permettent de définir vos propres propriétés dans CSS et d'utiliser leurs valeurs dans l'ensemble de votre CSS. Bien qu'incroyablement utiles aujourd'hui, elles présentent des lacunes qui peuvent les rendre difficiles à utiliser: elles peuvent prendre n'importe quelle valeur, donc elles peuvent être écrasées par quelque chose d'inattendu, elles héritent toujours de leurs valeurs de leurs parents et vous ne pouvez pas les transformer. Grâce à l'API de niveau 1 Propriétés et valeurs CSS de Houdini, désormais disponible dans Chrome 78, ces lacunes sont transcendées, ce qui confère aux propriétés personnalisées CSS une puissance incroyable!Avant de parler de la nouvelle API, parlons rapidement de Houdini. Le groupe de travail CSS-TAG Houdini, mieux connu sous le nom de CSS Houdini ou simplement Houdini, existe pour « développer des fonctionnalités qui expliquent la "magie" du style et de la présentation sur le Web ». La collection de spécifications Houdini est conçue pour accroître la puissance du moteur de rendu du navigateur, permettant à la fois de mieux comprendre nos styles et d'étendre notre moteur de rendu.Le niveau 1 de l'API Propriétés et valeurs CSS (Houdini Props and Vals) nous permet de structurer nos propriétés personnalisées. Voici la situation actuelle lors de l'utilisation de propriétés personnalisées:Les propriétés personnalisées n'ayant pas de types, elles peuvent être remplacées de manière inattendue. Par exemple, considérons ce qui se passe si vous définissezavec une URL.Ici, parce quen'est pas typé, il ne sait pas qu'une URL n'est pas une valeur de couleur valide ! Lorsque nous l'utilisons, il revient aux valeurs par défaut (noir pour la couleur, transparent pour l'arrière-plan). Avec Houdini Props et Vals, les propriétés personnalisées peuvent être enregistrées pour que le navigateur sache ce qu'elles devraient être!Maintenant, la propriété personnaliséeest enregistrée en tant que couleur! Cela indique au navigateur quels types de valeurs sont autorisés et comment il peut typer et traiter cette propriété.Google explique que « Houdini fait son bonhomme de chemin pour une adoption par les navigateurs, et avec lui, de nouvelles façons de travailler avec et d'étendre les CSS. Avec l’API Paint déjà livrée et maintenant Custom Props and Vals, notre boîte à outils de création s’étoffe et nous permet de définir des propriétés CSS typées et de les utiliser pour créer et animer de nouveaux modèles intéressants ».La nouvelle API Native File System, permet aux développeurs de créer de puissantes applications Web qui interagissent avec les fichiers du périphérique local de l’utilisateur, tels que les IDE, les éditeurs de photo et de vidéo, les éditeurs de texte, etc. Une fois qu'un utilisateur a accordé l'accès, cette API permet aux applications Web de lire ou d'enregistrer les modifications directement dans les fichiers et les dossiers du périphérique de l'utilisateur. Tout cela en appelant les propres boîtes de dialogue d'ouverture et de sauvegarde de la plateforme. L'image ci-dessous montre une page Web appelée à l'aide de la boîte de dialogue ouverte sur Mac.Pour montrer la puissance et l'utilité réelle de cette API, Pete LePage, Developer Advocate, a écrit un script qui vous permet d'ouvrir un fichier texte, de le modifier, de sauvegarder les modifications sur le disque ou de lancer un nouveau fichier et de sauvegarder les modifications sur le disque. Bien que cet exemple soit plutôt simpliste, LePage estime qu'il est suffisant pour vous aider à comprendre les concepts.Le premier cas d'utilisation qu'il voulait aborder était de demander à l'utilisateur de choisir un fichier, puis de l'ouvrir et de le lire à partir du disque.Le point d'entrée de l'API Native File System est. Lorsqu'il est appelé, il affiche une boîte de dialogue de sélection de fichiers et invite l'utilisateur à sélectionner un fichier. Après avoir sélectionné un fichier, l'API renvoie un descripteur au fichier. Un paramètre facultatif d'options vous permet d'influencer le comportement du sélecteur de fichiers, par exemple en permettant à l'utilisateur de sélectionner plusieurs fichiers, répertoires ou différents types de fichiers. Sans aucune option spécifiée, le sélecteur de fichiers permet à l'utilisateur de sélectionner un seul fichier, ce qui est suffisant pour l'éditeur de texte de LePage.Comme beaucoup d'autres API puissantes, l'appel dedoit être effectué dans un contexte sécurisé et doit être appelé à partir d'un geste de l'utilisateur.Une fois que l'utilisateur a sélectionné un fichier,va renvoyer un descripteur, dans ce cas uncontenant les propriétés et les méthodes nécessaires pour interagir avec le fichier.Il est utile de conserver une référence au descripteur de fichier afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement. Il sera nécessaire pour enregistrer les modifications dans le fichier ou pour effectuer toute autre opération sur le fichier. Au cours des prochaines étapes, les Progressive Web Apps installées pourront également enregistrer le descripteur suret conserver l'accès au fichier lors du rechargement de page.Chrome 77, publié en septembre, a introduit Origin Trial, qui vous permet d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de fournir des informations en matière de convivialité, de fonctionnalité et d'efficacité à la communauté des standards Web. Cette version de Chrome apporte de nouvelles fonctionnalités dans cette catégorie comme l'API SMS Receiver.Les sites Web utilisent des messages SMS pour vérifier les numéros de téléphone en envoyant un mot de passe à utilisation unique pour la saisie manuelle dans un formulaire (ou pour le copier-coller). Les plateformes natives offrent une API qui donne un accès programmatique à ces messages et permet aux utilisateurs de ne pas interagir manuellement avec le formulaire. L'API du récepteur SMS permet aux sites Web d'accéder aux messages SMS remis au téléphone de l'utilisateur, spécifiquement adressés à l'origine (via une convention de formatage particulière).Chrome 78 inclut également quelques fonctionnalités qui se développent progressivement. Par exemple, les utilisateurs de Chrome pourront bientôt mettre en surbrillance un lien de numéro de téléphone dans Chrome, faire un clic droit et transférer l'appel vers leur appareil Android. Certains utilisateurs peuvent également voir une option permettant de partager le contenu de leur presse-papiers entre leurs ordinateurs et leurs appareils Android. Le partage du presse-papier nécessite que Chrome soit connecté sur les deux appareils avec le même compte et que Chrome Sync soit activé. Google indique que le texte est chiffré de bout en bout et que la société ne peut pas en voir le contenu.Chrome bénéficie également de l'intégration de Google Drive. Dans la barre d’adresse de Chrome, vous pourrez rechercher les fichiers Google Drive auxquels vous avez accès. Encore une fois, si vous ne voyez aucune de ces options dans Chrome 78, ne vous inquiétez pas ; elles seront déployées progressivement.L'essentiel des modifications de Chrome 78 pour Android se résume en un seul point : « le thème sombre pour les menus, les paramètres et les surfaces de Chrome. Trouvez-le dans Paramètres> Thèmes ».Sur iOS, Chrome 78 apporte trois améliorations, notamment :Clairement, Google s'est concentré sur le mode sombre pour les versions mobiles de son navigateur.Chrome 78 ajoute la prise en charge des icônes pouvant être masquées, permettant aux développeurs Web de spécifier une icône adaptative en ajoutantà l'objet. Google recommande d’utiliser une icône 108dp si vous désirez effectuer cette opération.Change le style par défaut pourdeenL'événementest appelé lorsque le document ou une ressource enfant est en train d'être déchargé. Les pages ne peuvent plus utiliser la méthodepour ouvrir une nouvelle page lors de cet évènement. Le bloqueur de popups l'interdit déjà, mais il est maintenant interdit de l'activer ou non. Pour le moment, les entreprises peuvent utiliser l'indicateur de stratégiepour autoriser les fenêtres contextuelles lors du déchargement. Google prévoit de supprimer ce drapeau dans Chrome 82.Améliore l’autorisation des transactions en exigeant des cartes non expirées et une adresse de facturation. Cela améliore la qualité des données de remplissage automatique et augmente les chances querenvoie. Cela améliore l'expérience utilisateur sur les transactions qui utilisent des données de remplissage automatique.Dans les cas où quelque chose ne va pas avec les données de la réponse de paiement (par exemple, l'adresse de livraison est une boîte postale), la méthoded'une instancevous permet désormais de demander à un utilisateur de réessayer un paiement.Source : note de version Quel(s) navigateur(s) Web utilisez-vous ? Sur quel système d'exploitation ?Pourquoi continuez-vous de l'utiliser (habitude, ergonomie, outils développeurs, un choix imposé par votre direction, etc.) ?Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ?