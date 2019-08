La moitié de toutes les extensions de Chrome ont moins de 16 installations 87% de toutes les extensions Chrome ont moins de 1000 installations 7PARTAGES 21 0 Depuis le lancement du Chrome Web Store il y a 8 ans, le nombre d'extensions pouvant être installées par les utilisateurs est passé à environ 188 000 unités et le nombre d'extensions installées dépasse largement le milliard. Bien que la Chrome Web Store soit dépassée par d’autres plateformes de distribution telles que Google Play (2,7 millions d’applications) et Apple App Store (environ 2 millions d'applications), les extensions Chrome disposent d’un accès privilégié à un environnement sensible particulier, le navigateur de l’utilisateur. Les problèmes de sécurité que cela représente sont connus depuis de nombreuses années et ont été à l'origine du lancement de Extension Monitor.



Bien que vous puissiez penser que cela offre une grande variété de choix aux utilisateurs de Chrome, en réalité, la plupart de ces extensions sont des extensions « fantômes », très peu ayant des installations actives. Globalement, environ 50% de toutes les extensions Chrome ont moins de 16 installations, ce qui signifie que la moitié de son écosystème est plus une ville fantôme, selon une analyse récente de l'ensemble du Chrome Web Store réalisée par Extension Monitor.



En outre, 19 379 extensions (un peu plus de 10%) ont zéro installation et 25 540 extensions (13% du total) ont un seul utilisateur.



Une analyse a révélé que très peu d’extensions Chrome étaient parvenues à établir une base d’utilisateur dédiée. Selon Extension Monitor, environ 87% de toutes les extensions ont moins de 1 000 installations, nombre que de nombreux développeurs d'extension considéreraient comme un échec, compte tenu du fait que le navigateur Chrome compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois, ce qui représente un énorme marché potentiel pour tout développeur d'extension.



Seules 13 extensions Chrome ont plus de 10 millions d'utilisateurs, le seuil de comptage d'utilisateurs le plus élevé disponible sur le Chrome Web Store : « selon notre dernier décompte, le nombre d’extensions Chrome est de 188 620 et la limite inférieure des installations de 1 230 081 087 (1,2 milliard). Le nombre total d’installations est probablement beaucoup plus élevé, mais nous ne pouvons obtenir une limite inférieure car Google ne rapporte pas le nombre total d’utilisateurs pour les extensions de plus de 10 millions d’utilisateurs. Cet honneur est partagé entre seulement 13 extensions ».





Il s'agit notamment de

Cisco Webex Extension ;

Google Translate ;

Avast Online Security ;

Adobe Acrobat ;

Grammarly for Chrome ;

Adblock Plus - free ad blocker ;

Pinterest Save Button ;

Skype ;

AdBlock ;

Avast SafePrice ;

uBlock Origin ;

Honey ;

Tampermonkey.



Si nous examinons le prochain niveau d’extensions, celles comptant moins de 10 millions d’installations, nous pouvons avoir une idée de ce qui est le plus populaire: bloqueurs d’annonces, communications, bons de réduction, achats, sécurité, gestionnaires de mots de passe, etc. En voici les détails :

Google Photos, avec 9,288,594 installations

LastPass: Free Password Manager avec 9,173,056 installations

Text avec 9,043,745 installations

Avira Browser Safety avec 8,782,312 installations

Rung Rinh: Free Cash Back Shopping avec 8,538,120 installations

AVG SafePrice | Comparison, avec 8,363,869 installations

Video Downloader for Chrome avec 8,281,833 installations

Google Hangouts avec 7,711,927 installations

Hola Free VPN Proxy Unblocker avec 7,533,902 installations

Amazon Assistant for Chrome avec 6,805,387 installations.



À l’autre extrême, nous trouvons 19 379 extensions avec 0 installation. Cela représente un peu plus de 10% de toutes les extensions. 25 540 ont un utilisateur (un autre 13,5%). 50% ont moins de 16 installations.



« Nous avons examiné l'histogramme pour avoir une idée de la distribution de fréquence des extensions sur le nombre d'installations. Les données sont tellement inclinées vers la droite, c’est-à-dire que la plupart des extensions ont relativement peu d’installations, qu’il est très utile de les décomposer en quatre histogrammes », indique le baromètre. C'est ainsi qu'il a trouvé qu'environ 87% des extensions ont moins de 1 000 installations.



Quelques extensions se rapprochent du seuil des 10 millions, telles que celles énumérées ci-dessous, mais le nombre d'extensions avec plusieurs millions d'utilisateurs est encore assez faible, en particulier lorsque nous comparons les extensions Chrome à des applications Android, autre succès de Google. écosystème, avec également plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois.



La recherche Extension Monitor montre que l’écosystème d’extensions de Chrome est en grande partie composé de très grands acteurs, tandis que le reste des extensions vacille dans l’anonymat.



Un résumé des résultats de l'analyse du moniteur d'extension est présenté ci-dessous. La société a promis deux analyses futures qui incluront des détails sur les catégories d’extensions les plus peuplées et sur la manière dont elles gèrent les autorisations et la sécurité du contenu.

Nombre total d'extensions Chrome: 188 620

Nombre minimum d'installations d'extension Chrome: 1 230 081 087

Nombre d'extensions ayant atteint plus de 10 m d'installations: 13

19 379 extensions (10%) ont zéro installation

25 540 extensions (13,5%) ont une installation

50% des extensions ont moins de 16 installations

87% des extensions ont moins de 1 000 installations

Les extensions payantes représentent 8,9% de toutes les extensions de Chrome

Les extensions payées représentent 2,6% de toutes les installations

5 885 des 16 718 extensions payées (~ 35%) n'ont aucun utilisateur

L'extension la mieux payée, IE Tab, compte 4,1 millions d'installations

IE Tab représente 31,5% de toutes les installations d'extension payées

Les 5 meilleures extensions payantes représentent 48,5% de toutes les extensions installées

Source :



Et vous ?



Ces chiffres vous surprennent-ils ? Pourquoi ?

Quel navigateur utilisez-vous ?

Avez-vous déjà installé des extensions ?

Quelles sont celles que vous utilisez le plus ?

Qu'est-ce qui vous motive dans le choix d'une extension à la place par exemple de son alternative web ?



