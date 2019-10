Après la guerre commerciale ouverte entre Washington et Pékin, c’est autour du Venezuela de souffrir des excentricités du gouvernement américain. En effet, le président des États-Unis, Donald Trump, avait signé en mai un décret limitant la collaboration des firmes américaines avec Huawei. Une mesure qui interdit l’achat ou l’utilisation de toute technologie de communication produite par des entités contrôlées par « un adversaire étranger » et susceptible de créer un « risque de sabotage indu » des systèmes de communication américains ou des « effets catastrophiques » sur l’infrastructure américaine.Suite aux élections présidentielles organisées en mai de cette année, le président Nicolás Maduro, a remporté un second mandat à la présidence du Venezuela. Les responsables des élections ont déclaré que M. Maduro, l'héritier politique d’Hugo Chavez, avait recueilli 5,8 millions de votes. Ce qui représentait près de 68 % des suffrages exprimés. Les États-Unis qui ont qualifié cette élection comme étant injuste et antidémocratique avant même que cela se produise ont menacé de sanctionner le pays.Plutôt ce mois, le gouvernement américain a publié le décret 13884, qui a pour effet pratique d'interdire la quasi-totalité des transactions et des services entre entreprises, entités et particuliers américains au Venezuela. Pour se conformer à ce décret, Adobe avait désactivé tous les comptes d'utilisateurs au Venezuela , affirmant que cette action visait à respecter le décret émis par le président Donald Trump. Après des discussions avec le gouvernement américain, Adobe Inc., l’entreprise informatique éditant des logiciels graphiques a obtenu une licence pour fournir tous ses produits et services au Venezuela. En effet, le gouvernement américain a donné la permission à Adobe de continuer à offrir ses services Creative Cloud, y compris Photoshop et Illustrator, aux clients du Venezuela, selon une nouvelle annonce publiée sur le site Web d'Adobe.« Nous partageons le fait que les utilisateurs peuvent continuer à accéder au portefeuille de Creative Cloud et de Document Cloud, ainsi qu’à leur contenu, comme ils le faisaient auparavant. Si vous perdez l'accès aux services premium, ils seront rétablis dans un délai d'une semaine », a indiqué Chris Hall, vice - président et directeur général chez Adobe. La société avait précédemment annoncé qu'elle supprimerait tous les comptes d'utilisateurs du Venezuela et n'offrirait pas de remboursement. « Nous ne pouvons pas effectuer de remboursement. Le décret 13884, ordonne la cessation de toutes activités, y compris les ventes, le support, le remboursement, et le crédit », a déclaré Adobe.Cette annonce fait suite à un nouveau rapport publié ce mois, indiquant que les informations de près de 7,5 millions d’utilisateurs d’Adobe Creative Cloud avaient été compromises . Les mots de passe ne faisaient pas partie de la violation, mais les pirates informatiques ont obtenu des identifiants de membre et des informations sur les abonnements utiles pour les attaques du type hameçonnage. « Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, nous avons entendu parler directement de vous, nos utilisateurs au Venezuela, de votre passion pour le travail que vous faites », a déclaré Hall. « Vous avez partagé des commentaires sur l'importance de nos produits dans vos projets innovants. »Source : Adobe Quel est votre avis sur le sujet ?Pourquoi ce revirement de situation avec Adobe ?Comprenez-vous la mesure adoptée par Trump contre le Venezuela ?