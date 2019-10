Adobe va finalement rembourser ses clients du Venezuela qui verront leurs comptes désactivés Et leur accés aux services en ligne payant du groupe bloqué à cause de l'embargo américain visant Caracas 0PARTAGES 5 0 Les clients d’Adobe au Venezuela, qui ont été informés par courriel ce lundi que leur compte serait désactivé à la fin du mois en raison de sanctions américaines pesant sur leur pays, pourront en fin de compte être remboursés. L’entreprise technologique américaine avait initialement justifié sa décision de suspendre l’ensemble de ses activités au pays de Nicolas Maduro et de fermer les comptes de ses clients dans ce pays sans procéder à des remboursements par la nécessité de se conformer au décret exécutif 13884 en vigueur aux États-Unis, précisant que d’éventuels transferts d’argent vers ce pays violeraient les sanctions américaines. Les changements prévus par l’éditeur de Photoshop prendront effet le 29 octobre prochain.





Adobe a récemment mis à jour son communiqué et indique désormais que les clients qui ont acheté directement chez Adobe obtiendront un remboursement d’ici la fin du mois. L’entreprise ajoute que les utilisateurs du Venezuela auront accès à sa plateforme Behance qui propose un service gratuit en ligne permettant de se créer un portfolio personnel ou d’entreprise dans une communauté créative, alors que précédemment, elle avait déclaré que l’interdiction aurait également une incidence sur les services gratuits.



« Afin de se conformer à ce décret, Adobe désactivera tous les comptes au Venezuela le 29 octobre 2019, à l’exception de Behance. Les clients qui ont acheté leurs produits directement chez Adobe seront remboursés avant la fin du mois », a écrit Adobe sur son site.



L’administration Trump a imposé des sanctions de plus en plus sévères à Caracas au cours des deux dernières années afin de forcer M. Maduro à quitter le pouvoir. Bien que les difficultés économiques du Venezuela soient antérieures à ces mesures, elles ont exacerbé la situation sur le terrain. Malgré les sanctions, l’administration Maduro, qui bénéficie toujours du soutien financier de la Russie, de la Chine et vraisemblablement de la majeure partie de la population locale, a refusé de démissionner.



