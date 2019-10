Le mois dernier, Richard Matthew Stallman (rms), père du projet GNU et initiateur du mouvement du logiciel libre, a décidé de quitter le CSAIL , le laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT, suite à ses commentaires sur l’affaire Jeffrey Epstein. Le même jour, il a aussi cédé son siège à la présidence de la Free Software Foundation (FSF) et au conseil d’administration de l’organisation. rms a malgré tout conservé sa place à la tête du projet GNU.Récemment, la FSF et le projet GNU qui ont tous deux été lancés par Richard M. Stallman ont fait des communiqués distincts afin de clarifier leur position respective vis-à-vis de rms, d’une part, et de leur collaboration (FSF-projet GNU) future, d’autre part.Dans son communiqué, la FSF qui est une organisation américaine à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la liberté des utilisateurs d’ordinateurs a indiqué :« La Free Software Foundation (FSF) et le projet GNU ont tous deux été lancés par Richard M. Stallman (RMS), et il a été à la tête des deux jusqu’à récemment. Pour cette raison, la relation entre la FSF et GNU a été harmonieuse.Dans le cadre de notre engagement à soutenir le développement et la distribution de systèmes d’exploitation entièrement libres, la FSF fournit à GNU des services tels que le parrainage fiscal, l’infrastructure technique, la promotion, la cession des droits d’auteur et la gestion des bénévoles.La prise de décision de GNU a été en grande partie entre les mains de la direction de GNU. Depuis que RMS a démissionné de son poste de président de la FSF, mais pas de celui de chef de GNU (“Chief GNUisance”), la FSF travaille maintenant avec la direction de GNU à une compréhension commune de la relation pour l’avenir. Dans ce cadre, nous invitons les membres de la communauté du logiciel libre à nous faire part de leurs commentaires. »De son côté, le projet GNU, un projet collaboratif axé autour du logiciel libre, a rendu public un communiqué signé par 22 membres expliquant :« Nous, les responsables et développeurs soussignés de GNU, avons une dette de gratitude envers Richard Stallman pour ses décennies de travail important dans le mouvement du logiciel libre. Stallman a inlassablement souligné l’importance de la liberté des utilisateurs d’ordinateurs et a jeté les bases de sa vision pour qu’elle devienne une réalité en commençant le développement du système d’exploitation GNU. Pour cela, nous vous en sommes vraiment reconnaissants.Cependant, nous devons également reconnaître que le comportement de Stallman au fil des ans a sapé une valeur fondamentale du projet GNU : l’autonomisation de tous les utilisateurs d’ordinateurs. GNU ne remplit pas sa mission quand le comportement de son leader aliène une grande partie de ceux que nous voulons atteindre.Nous pensons que Richard Stallman ne peut pas représenter tout GNU. Nous pensons qu’il est maintenant temps pour les responsables GNU de décider collectivement de l’organisation du projet. Le projet GNU que nous voulons construire est un projet en lequel chacun peut avoir confiance pour défendre sa liberté. »Que signifie l’annonce du projet GNU ? rms pourrait-il à l’avenir être poussé à démissionner de son poste à la tête du projet GNU ? Qu’est-ce qui le maintient encore aux commandes de ce dernier ? Quelles appréciations faites-vous des éléments qui lient ou qui dissocient la FSF et GNU ? Au vu de ses éléments pensez-vous qu’on puisse dire FSF = GNU = RMS ?Sources : FSF Que pensez-vous de ces déclarations, notamment du surnom « Chief GNUisance » attribué par la FSF à rms ?Pensez-vous qu’il soit préférable pour le FSF et GNU de se créer une nouvelle image (autre que celle véhiculée par rms) et une nouvelle direction ?