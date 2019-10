Paypal décide de se retirer du projet Libra de Facebook et devient le premier membre du consortium à l'avoir fait S'acheminerait-on vers la mort du projet ? 24PARTAGES 8 0 Décidément, le projet Libra de Facebook n’est pas au bout de ses peines. Ce projet devrait à terme permettre à ses deux milliards d’utilisateurs d’acheter des biens ou d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message instantané. Depuis l’annonce de ce projet, Facebook s’est mis à la recherche de partenaires financiers tels que PayPal, Visa, MasterCard et d’autres. Mais les difficultés rencontrées avec les régulateurs sceptiques du monde entier, ont récemment poussé certains de ses partenaires à reconsidérer leur soutien à ce projet. C’est ainsi que vendredi dernier, Paypal, la société américaine de traitement de paiements, a décidé de se retirer de la liste des entreprises qui soutenaient ce projet.



Ce retrait de Paypal, fait donc de la société, le premier membre ayant quitté l’association Libra de Facebook. La société n’a pas donné de raisons particulières pouvant expliquer son retrait de ce projet. Mais d’après certains médias, Paypal avait déjà commencé à prendre ses distances avec ce projet à cause de certains points d’ordre règlementaire sur lesquels la société avait des inquiétudes. Notamment la manière dont la plateforme luttera contre le blanchiment d’argent, et la requête qu’elle a reçue du Trésor américain à ce sujet, a sans doute précipité sa décision.





Toutefois, la société Paypal a fait savoir que Facebook reste pour elle un partenaire stratégique et qu’à ce titre, elle continuera à le soutenir à divers titres. En réponse à tout ceci, Dante Disparte, responsable des politiques et des communications de l’Association Libra, a tout simplement fait savoir que l’association était consciente des défis qui l’attendent dans son projet de reconfiguration du système financier : « Le voyage sera long et difficile. Le type de changement qui reconfigurera le système financier en fonction des personnes, et non des institutions qui les servent, sera difficile. L'engagement dans cette mission est plus important pour nous que toute autre chose. Il vaut mieux connaître ce manque d'engagement maintenant plutôt que plus tard ».



Parmi les opposants au projet Libra, on peut citer Tim Cook, le PDG d’Apple. Au cours d’une récente interview, il a clairement affiché son désaccord en ces termes : « Je pense vraiment qu'une monnaie devrait rester entre les mains des pays. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'un groupe privé créant une devise concurrente. Une entreprise privée ne devrait pas chercher à gagner du pouvoir de cette façon ». Il parle du pouvoir que gagnerait Facebook et c’est compréhensible. Surtout quand on sait qu’en cas de succès, cette monnaie permettra à Facebook d’exercer une force influente dans la vie quotidienne de milliards d’utilisateurs dans le monde.



La perte de Paypal comme partenaire, est quoiqu’on dise un grand coup que vient de subir le projet Libra, car il s’agissait d’un acteur financier majeur au même titre que Mastercard et Visa. Cette perte ne signifie pas nécessairement la fin du projet, mais il est clair que cela ne présage rien de bon pour l’avenir. Il ne reste plus pour Facebook qu’à espérer que les autres partenaires ne fassent pas pareil.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous?

Pensez-vous que ce projet puisse survivre au départ de Paypal ?

Partagez-vous l’avis du PDG d’Apple sur le pouvoir que cette monnaie donnerait à Facebook ?



Voir aussi :



PayPal, Visa et Mastercard pourraient reconsidérer leur soutien au projet Libra de Facebook Pour éviter d'attirer vers eux l'attention des régulateurs financiers

Facebook aurait menti à propos de Libra ? Un expert de la blockchain en est convaincu Car c'est une cryptomonnaie centralisée dédiée aux plus riches

Seulement 5 % des Américains font confiance à Libra, la cryptomonnaie de Facebook, Selon une enquête de CivicScience Décidément, le projet Libra de Facebook n’est pas au bout de ses peines. Ce projet devrait à terme permettre à ses deux milliards d’utilisateurs d’acheter des biens ou d’envoyer de l’argent aussi facilement qu’un message instantané. Depuis l’annonce de ce projet, Facebook s’est mis à la recherche de partenaires financiers tels que PayPal, Visa, MasterCard et d’autres. Mais les difficultés rencontrées avec les régulateurs sceptiques du monde entier, ont récemment poussé certains de ses partenaires à reconsidérer leur soutien à ce projet. C’est ainsi que vendredi dernier, Paypal, la société américaine de traitement de paiements, a décidé de se retirer de la liste des entreprises qui soutenaient ce projet.Ce retrait de Paypal, fait donc de la société, le premier membre ayant quitté l’association Libra de Facebook. La société n’a pas donné de raisons particulières pouvant expliquer son retrait de ce projet. Mais d’après certains médias, Paypal avait déjà commencé à prendre ses distances avec ce projet à cause de certains points d’ordre règlementaire sur lesquels la société avait des inquiétudes. Notamment la manière dont la plateforme luttera contre le blanchiment d’argent, et la requête qu’elle a reçue du Trésor américain à ce sujet, a sans doute précipité sa décision.Toutefois, la société Paypal a fait savoir que Facebook reste pour elle un partenaire stratégique et qu’à ce titre, elle continuera à le soutenir à divers titres. En réponse à tout ceci, Dante Disparte, responsable des politiques et des communications de l’Association Libra, a tout simplement fait savoir que l’association était consciente des défis qui l’attendent dans son projet de reconfiguration du système financier : « Le voyage sera long et difficile. Le type de changement qui reconfigurera le système financier en fonction des personnes, et non des institutions qui les servent, sera difficile. L'engagement dans cette mission est plus important pour nous que toute autre chose. Il vaut mieux connaître ce manque d'engagement maintenant plutôt que plus tard ».Parmi les opposants au projet Libra, on peut citer Tim Cook, le PDG d’Apple. Au cours d’une récente interview, il a clairement affiché son désaccord en ces termes : « Je pense vraiment qu'une monnaie devrait rester entre les mains des pays. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'un groupe privé créant une devise concurrente. Une entreprise privée ne devrait pas chercher à gagner du pouvoir de cette façon ». Il parle du pouvoir que gagnerait Facebook et c’est compréhensible. Surtout quand on sait qu’en cas de succès, cette monnaie permettra à Facebook d’exercer une force influente dans la vie quotidienne de milliards d’utilisateurs dans le monde.La perte de Paypal comme partenaire, est quoiqu’on dise un grand coup que vient de subir le projet Libra, car il s’agissait d’un acteur financier majeur au même titre que Mastercard et Visa. Cette perte ne signifie pas nécessairement la fin du projet, mais il est clair que cela ne présage rien de bon pour l’avenir. Il ne reste plus pour Facebook qu’à espérer que les autres partenaires ne fassent pas pareil.Source : Reuters Qu’en pensez-vous?Pensez-vous que ce projet puisse survivre au départ de Paypal ?Partagez-vous l’avis du PDG d’Apple sur le pouvoir que cette monnaie donnerait à Facebook ?