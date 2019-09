Seth Vargo, un travailleur dans la filière de la programmation informatique, a développé et publié en open source la bibliothèque Ruby Chef Sugar alors qu’il travaillait pour l’entreprise du nom Chef. Cette dernière a fait l’objet d’intégration au sein de la base de code d’un outil du même nom que l’entreprise. Les clients de Chef s’en servent pour la configuration des infrastructures de serveurs, machines virtuelles et autres dispositifs dans le nuage nuage.Plus tôt dans la semaine, un tweet a mis en lumière une connexion entre l’entreprise Chef et l’agence douanière des USA. En fait, Chef s’est appuyé sur un sous-traitant du gouvernement des États-Unis pour vendre l’équivalent de 950 000 $ de licences d’utilisation de l’outil Chef à l’agence douanière sous la tutelle de la direction de la Sécurité intérieure. C’est par le biais du canal Twitter que Vargo a été mis au courant et a réagi.« Le 17 septembre 2019 , il a été porté à mon attention que Chef a conclu un accord avec l'US Immigrations and Customs Enforcement (ICE), plus connu pour son traitement inhumain, son déni des droits humains fondamentaux et la détention d'enfants en cage. En réponse, j'ai retiré mon code de l'écosystème Chef. J'ai l'obligation morale et éthique d'empêcher que mon travail ne soit utilisée à des fins néfastes », a-t-il ajouté sur un GitHub dédié.L’intervention de Vargo intervient dans un contexte où l’agence douanière des USA est pointée du doigt pour les traitements qu’elle réserve aux familles qu’elle doit gérer aux frontières. Les rapports font notamment état de séparations entre parents et enfants ainsi que d’autres abus.La décision de retirer son code de l’écosystème Chef n’est pas passé inaperçue. En effet, dans un billet de blog y faisant suite, le CEO de Chef a indiqué que l’incident a eu un impact sur bon nombre de systèmes en production chez plusieurs clients. L'équipe Chef a corrigé le problème en s'appuyant sur d'anciennes bases de code et en les téléchargeant cette fois sur son propre compte GitHub.Sur les réseaux sociaux, ce qu’on peut qualifier de « méthode Vargo » a suscité des réactions d’autres développeurs et des positives à son égard. « Je suis très fier de Seth Vargo qui a retiré son code source de l’écosystème Chef après les révélations de connexion avec l’agence douanière des USA », lit-on.Désormais, l’équipe dirigeante de Chef est bombardée de requêtes d’abandon de son contrat avec l’agence douanière des USA, mais elle n’a pas l’intention d’aller dans ce sens comme le montre une réponse du CEO.« Bien que je comprenne que bon nombre d'entre vous et bon nombre des membres de notre communauté préféreraient que nous n'ayons aucune relation d'affaires avec l'agence douanière des USA, j'ai pris une décision de principe, avec l'appui de l'équipe de direction, de travailler avec les institutions de notre gouvernement, ce, que nous soyons ou non personnellement en accord avec leurs diverses politiques. Je tiens à préciser que cette décision ne porte pas sur la valeur du contrat, mais sur le maintien d'une approche commerciale cohérente et équitable en cette période de volatilité. Je ne crois pas qu'il soit approprié, pratique ou dans le cadre de notre mission d'examiner des projets gouvernementaux précis dans le but de choisir quels organismes américains avec lesquels nous devrions ou non faire affaire », écrit-il.Le CEO de Chef a ajouté qu'il n'est pas d'accord avec les pratiques de l'agence douanière qui consistent à séparer les familles et à détenir les enfants, mais que Chef en tant qu'entreprise transcende les administrations américaines.C’est une espèce de vent qui souffle sur l’industrie de la tech. étasunienne. En effet, à mi-parcours de l’année précédente, des employés de Google ont décidé de quitter la barque du géant de la technologie pour des raisons similaires. La douzaine de désormais ex-Googler protestait contre la participation de ce dernier à un projet en intelligence artificielle pour le compte du Pentagone – le projet Maven . Cette décision n’était pas sans précédent. En effet, depuis le mois de mars de la même année, l’équipe dirigeante de Google gérait des correspondances de protestations tant de son personnel que d’organisations de défense des libertés sur Internet. 3100 employés (minimum) de la firme avaient manifesté leur soutien pour son retrait dudit projet. Y faisant suite, l’Electronic Frontier Foundation (EFF) avait, de façon générale, appelé les entreprises de la technologie à s’extirper des collaborations dans le même genre. Google avait finalement dû laisser tomber son contrat avec le DoD pour préserver sa réputation . Les appels dans le genre se multiplient dans le milieu de la tech. aux États-Unis. Même Chez Amazon, des employés ont demandé à l’entreprise d’arrêter de vendre des systèmes de reconnaissance faciale aux forces de l’ordre. Ces derniers évoquaient les possibles dérives. Il convient de le préciser à nouveau : on parle d’éthique, de code moral des acteurs au premier plan dans la filière – les développeurs.Sources : GitHub Que pensez-vous de la décision de ce développeur ?Disposez-vous d’un code d'éthique qui régit vos développements ou vous-vous contentez de faire votre boulot et satisfaire votre employeur et les clients ?