8chan revient brièvement en ligne mais est de nouveau déconnecté Suite à une action du fournisseur IaaS Voxility 0PARTAGES 19 0 Dans un billet de blog, le patron de Cloudflare Matthew Prince a qualifié 8chan dimanche de « havre de paix pour les propos haineux » car il ne modère pas les contenus. Par la suite, il a indiqué que Cloudfare allait mettre fin à sa relation avec 8chan :



« 8chan fait partie des 19 millions de propriétés Internet qui utilisent le service de Cloudflare. Nous venons d'envoyer un avis indiquant que nous supprimons 8chan en tant que client à compter de minuit ce soir, heure du Pacifique. Le raisonnement est simple: ils ont prouvé qu'ils étaient sans foi ni loi et cette attitude a causé de nombreuses morts tragiques. Même si 8chan n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer sa communauté haineuse, il a créé un environnement propice à la violation de son esprit.



« Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cloudflare est un fournisseur de réseau. Dans la poursuite de notre objectif d’aider à construire un meilleur Internet, nous avons jugé important de fournir nos services de sécurité de manière large afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre possible d’utilisateurs, afin de rendre les cyberattaques moins attrayantes, quel que soit le contenu de ces sites. Beaucoup de nos clients exploitent leurs propres plateformes en plus de notre réseau. Si nos politiques sont plus conservatrices que les leurs, cela compromet leur capacité à gérer leurs services et à définir leurs propres politiques. Nous tolérons à contrecœur les contenus que nous trouvons répréhensibles, mais nous établissons une distinction entre les plateformes qui ont démontré qu’elles inspiraient directement des événements tragiques et qu’elles étaient, par nature, sans loi. 8chan a franchi cette ligne. Il ne sera donc plus autorisé à utiliser nos services ».



Lundi matin, 8chan n'était pas accessible en ligne. Son administrateur a tweeté qu'il migrait vers un nouveau service après la décision de Cloudflare : « Tous nos domaines ont été supprimés de cloudflare, nous allons donc passer à un autre service dès que possible. Veuillez excuser les temps morts lors de la migration vers le nouveau service ».





Une décision qui a été bien accueillie par la communauté, un utilisateur appelant même les critiques à éviter la voie de la facilité : « Merci ! C'est tellement stupide. 8Chan n'a pas lancé cette attaque. L'existence de 8Chan n'a rien à voir avec des attaques. Il est temps que les gens commencent à assumer la responsabilité de leurs propres actes. Arrêtez de blâmer la Russie. Arrêtez de blâmer le président. Arrêtez de blâmer les films. Arrêtez de blâmer les jeux vidéo. Arrêtez de blâmer Internet ».





« Attendez-vous à quelques minutes de temps mort au cours de la prochaine heure lorsque nous basculerons vers @bitmitigate » a écrit Watkins dans un tweet ultérieur. Quelques heures plus tard, Watkins écrivait que « 8chan revient en ligne à travers le monde à mesure que le dns se propage. S'il vous plaît, signalez-moi tout bogue ou étrangeté afin que je puisse effectuer une correction ».





Une victoire de courte durée



La reprise a été de courte durée, car le fournisseur d'infrastructure cloud de BitMitigate a déclaré qu'il avait fermé le service de cette société. En effet, le directeur de l'Observatoire Internet de Stanford, Alex Stamos, a souligné que BitMitigate louait principalement du matériel à Voxility au lieu d'utiliser le sien : « Au cas où vous vous le demanderiez, il semble que le nouvel hôte de 8chan et de Daily Stormer sera effectivement @voxility. Il semble que Epik / Bitmitigate ne possède que très peu de leur propre matériel et loue plutôt les serveurs et AS de Voxility ».





Ce à quoi le compte Twitter de Voxility a répondu en promettant que « tout le contenu serait bloqué sous peu ». Voxility est un fournisseur d'infrastructure en tant que service. Et d'ajouter : « Nous fournissons des services aux FAI et aux revendeurs d'hébergement. En tant que telco, nous n'avons pas accès aux sites Web hébergés par les clients de nos clients. Nous ne pouvons pas gérer les sites Web directement, mais nous travaillons actuellement à la suppression du revendeur du réseau ».





Peu de temps après ces tweets, les sites Web 8chan, Daily Stormer et BitMitigate ont tous été déconnectés.



BitMitigate et Epik



BitMitigate est similaire à Cloudflare en ce qu'il offre une protection contre les attaques DDoS ainsi qu'un réseau de distribution de contenu et des services DNS. Mais bien que Cloudflare ait fait plusieurs exceptions à son engagement en faveur de la liberté d'expression, BitMitigate a été ravi de fournir des services à n'importe quel site Web, quel que soit son contenu.



En 2017, lorsque Cloudflare a déconnecté The Daily Stormer, un site Web néo-nazi et suprématiste blanc, BitMitigate a aidé le site à se remettre en ligne. Le fondateur de BitMitigate, Nicholas Lim, a expliqué la décision prise à l'époque dans un article intitulé « Un engagement pour la liberté ». Lim a écrit:



« BitMitigate a décidé de continuer à offrir la protection DDoS à The Daily Stormer en dépit de nos convictions extrêmement contrastées en ce qui concerne le contenu qu'ils produisent. Il est important de garder à l'esprit que nous n'approuvons pas, ne créons pas, voire n'hébergeons pas le contenu de The Daily Stormer, mais protégeons plutôt leur site Web afin qu'il ne soit pas mis hors ligne en signe de protestation via des méthodes telles que les attaques par déni de service. La question n'est pas de savoir si le contenu de The Daily Stormer devrait exister, mais plutôt s'il incombe aux entreprises technologiques de faire preuve de cohérence dans la défense du droit à la liberté d'expression inscrit dans notre constitution. »



Par la suite, Lim a vendu BitMitigate à Epik, un fournisseur d’hébergement proposant une approche tout aussi absolue de la liberté d’expression.



L’année dernière, Epik a commencé à fournir des services à Gab, un « réseau social de libre expression » autoproclamé qui a attiré de nombreux utilisateurs antisémites. Gab a perdu plusieurs de ses fournisseurs de services en 2018 lorsqu'il s'est avéré que l'un des auteurs de la fusillade en masse dans une synagogue de Pittsburgh était un utilisateur habituel de Gab.





Rob Monster, fondateur et PDG d'Epik

BitMitigate a maintenu la même approche sous son nouveau propriétaire. « BitMitigate applique une politique d'utilisation extrêmement libérale », indique la société sur son site Web. « Tant que cela est légal, nous vous fournirons nos services. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'application de la loi, d'ailleurs nous ne tentons pas de l'être. Nous laissons cela aux experts et nous n'interromprons les services d'aucun de nos clients, à moins d'une ordonnance judiciaire définitive ».



Epik assure ne pas avoir sollicité de faire des affaires avec 8chan



Voici la déclaration complète du PDG Rob Monster :



« La liberté de parole et d'expression est un droit fondamental dans une société libre. Nous entrons dans une pente glissante lorsque nous commençons à limiter le discours qui nous met mal à l'aise. La censure que nous avons vue récemment sur les plateformes mainstream de médias sociaux a créé un vide. Nos services répondent au besoin sans cesse croissant d'un fournisseur de services neutre qui ne résiliera pas les comptes en raison d'un raisonnement arbitraire ou de pressions politiques. Notre philosophie est la suivante : si le client n'enfreint pas la loi, il est protégé par nos services.



« Parlant des sites "Chan", Epik n’a pas sollicité de faire des affaires avec eux. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive quant à la fourniture des services d'atténuation des attaques DDoS ou de livraison de contenu. Nous allons évaluer cela dans les prochains jours. D'après ce que nous savons jusqu'ici, les Chans ne sont pas sans loi et ont une modération, en particulier en ce qui concerne le DMCA et son contenu qui est illégal aux États-Unis. En fin de compte, nous pensons que le meilleur désinfectant pour les ténèbres doit toutefois absolument se produire dans les limites de la loi ».



Cloudflare, au contraire, a déclaré que même si 8chan « n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer leur communauté haineuse, il a créé un environnement qui se vante d'en violer l'esprit ». Cloudflare a noté qu'il était peu probable que ses actions puissent garder 8chan hors ligne, mais Voxility l'a au moins temporairement fait.



Sources : modération 8chan (2, BitMitigate, déclaration de Rob Monster



Et vous ?



Que pensez-vous de la réaction de Voxility ?

Que pensez-vous de la déclaration de l'utilisateur : « L'existence de 8Chan n'a rien à voir avec des attaques. Il est temps que les gens commencent à assumer la responsabilité de leurs propres actes. Arrêtez de blâmer la Russie. Arrêtez de blâmer le président. Arrêtez de blâmer les films. Arrêtez de blâmer les jeux vidéo. Arrêtez de blâmer Internet » ?

Un fournisseur IaaS ou PaaS devrait-il avoir une politique extrêmement libéral tant que le contenu publié par ses clients ne viole pas la loi ?



Voir aussi :



Microsoft appelle à un plan de modération sectoriel après la fusillade de la Nouvelle-Zélande et explique comment le mettre en place

USA : les entreprises de la tech désapprouvent le réseau social Gab, après une fusillade menée par un utilisateur antisémite dans une synagogue

Un gamer vaincu déclenche une fusillade lors d'un tournoi, laisse des personnes sur le carreau et relance le débat sur la dangerosité des jeux vidéo

USA : La police a identifié une femme comme étant à l'origine de la fusillade au siège de YouTube, frustrée par les nouvelles règles de la plateforme Dans un billet de blog, le patron de Cloudflare Matthew Prince a qualifié 8chan dimanche de « havre de paix pour les propos haineux » car il ne modère pas les contenus. Par la suite, il a indiqué que Cloudfare allait mettre fin à sa relation avec 8chan :« 8chan fait partie des 19 millions de propriétés Internet qui utilisent le service de Cloudflare. Nous venons d'envoyer un avis indiquant que nous supprimons 8chan en tant que client à compter de minuit ce soir, heure du Pacifique. Le raisonnement est simple: ils ont prouvé qu'ils étaient sans foi ni loi et cette attitude a causé de nombreuses morts tragiques. Même si 8chan n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer sa communauté haineuse, il a créé un environnement propice à la violation de son esprit.« Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cloudflare est un fournisseur de réseau. Dans la poursuite de notre objectif d’aider à construire un meilleur Internet, nous avons jugé important de fournir nos services de sécurité de manière large afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre possible d’utilisateurs, afin de rendre les cyberattaques moins attrayantes, quel que soit le contenu de ces sites. Beaucoup de nos clients exploitent leurs propres plateformes en plus de notre réseau. Si nos politiques sont plus conservatrices que les leurs, cela compromet leur capacité à gérer leurs services et à définir leurs propres politiques. Nous tolérons à contrecœur les contenus que nous trouvons répréhensibles, mais nous établissons une distinction entre les plateformes qui ont démontré qu’elles inspiraient directement des événements tragiques et qu’elles étaient, par nature, sans loi. 8chan a franchi cette ligne. Il ne sera donc plus autorisé à utiliser nos services ».Lundi matin, 8chan n'était pas accessible en ligne. Son administrateur a tweeté qu'il migrait vers un nouveau service après la décision de Cloudflare : « Tous nos domaines ont été supprimés de cloudflare, nous allons donc passer à un autre service dès que possible. Veuillez excuser les temps morts lors de la migration vers le nouveau service ».Une décision qui a été bien accueillie par la communauté, un utilisateur appelant même les critiques à éviter la voie de la facilité : « Merci ! C'est tellement stupide. 8Chan n'a pas lancé cette attaque. L'existence de 8Chan n'a rien à voir avec des attaques. Il est temps que les gens commencent à assumer la responsabilité de leurs propres actes. Arrêtez de blâmer la Russie. Arrêtez de blâmer le président. Arrêtez de blâmer les films. Arrêtez de blâmer les jeux vidéo. Arrêtez de blâmer Internet ».« Attendez-vous à quelques minutes de temps mort au cours de la prochaine heure lorsque nous basculerons vers @bitmitigate » a écrit Watkins dans un tweet ultérieur. Quelques heures plus tard, Watkins écrivait que « 8chan revient en ligne à travers le monde à mesure que le dns se propage. S'il vous plaît, signalez-moi tout bogue ou étrangeté afin que je puisse effectuer une correction ».La reprise a été de courte durée, car le fournisseur d'infrastructure cloud de BitMitigate a déclaré qu'il avait fermé le service de cette société. En effet, le directeur de l'Observatoire Internet de Stanford, Alex Stamos, a souligné que BitMitigate louait principalement du matériel à Voxility au lieu d'utiliser le sien : « Au cas où vous vous le demanderiez, il semble que le nouvel hôte de 8chan et de Daily Stormer sera effectivement @voxility. Il semble que Epik / Bitmitigate ne possède que très peu de leur propre matériel et loue plutôt les serveurs et AS de Voxility ».Ce à quoi le compte Twitter de Voxility a répondu en promettant que « tout le contenu serait bloqué sous peu ». Voxility est un fournisseur d'infrastructure en tant que service. Et d'ajouter : « Nous fournissons des services aux FAI et aux revendeurs d'hébergement. En tant que telco, nous n'avons pas accès aux sites Web hébergés par les clients de nos clients. Nous ne pouvons pas gérer les sites Web directement, mais nous travaillons actuellement à la suppression du revendeur du réseau ».Peu de temps après ces tweets, les sites Web 8chan, Daily Stormer et BitMitigate ont tous été déconnectés.BitMitigate est similaire à Cloudflare en ce qu'il offre une protection contre les attaques DDoS ainsi qu'un réseau de distribution de contenu et des services DNS. Mais bien que Cloudflare ait fait plusieurs exceptions à son engagement en faveur de la liberté d'expression, BitMitigate a été ravi de fournir des services à n'importe quel site Web, quel que soit son contenu.En 2017, lorsque Cloudflare a déconnecté The Daily Stormer, un site Web néo-nazi et suprématiste blanc, BitMitigate a aidé le site à se remettre en ligne. Le fondateur de BitMitigate, Nicholas Lim, a expliqué la décision prise à l'époque dans un article intitulé « Un engagement pour la liberté ». Lim a écrit:« BitMitigate a décidé de continuer à offrir la protection DDoS à The Daily Stormer en dépit de nos convictions extrêmement contrastées en ce qui concerne le contenu qu'ils produisent. Il est important de garder à l'esprit que nous n'approuvons pas, ne créons pas, voire n'hébergeons pas le contenu de The Daily Stormer, mais protégeons plutôt leur site Web afin qu'il ne soit pas mis hors ligne en signe de protestation via des méthodes telles que les attaques par déni de service. La question n'est pas de savoir si le contenu de The Daily Stormer devrait exister, mais plutôt s'il incombe aux entreprises technologiques de faire preuve de cohérence dans la défense du droit à la liberté d'expression inscrit dans notre constitution. »Par la suite, Lim a vendu BitMitigate à Epik, un fournisseur d’hébergement proposant une approche tout aussi absolue de la liberté d’expression.L’année dernière, Epik a commencé à fournir des services à Gab, un « réseau social de libre expression » autoproclamé qui a attiré de nombreux utilisateurs antisémites. Gab a perdu plusieurs de ses fournisseurs de services en 2018 lorsqu'il s'est avéré que l'un des auteurs de la fusillade en masse dans une synagogue de Pittsburgh était un utilisateur habituel de Gab.BitMitigate a maintenu la même approche sous son nouveau propriétaire. « BitMitigate applique une politique d'utilisation extrêmement libérale », indique la société sur son site Web. « Tant que cela est légal, nous vous fournirons nos services. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'application de la loi, d'ailleurs nous ne tentons pas de l'être. Nous laissons cela aux experts et nous n'interromprons les services d'aucun de nos clients, à moins d'une ordonnance judiciaire définitive ».Voici la déclaration complète du PDG Rob Monster :« La liberté de parole et d'expression est un droit fondamental dans une société libre. Nous entrons dans une pente glissante lorsque nous commençons à limiter le discours qui nous met mal à l'aise. La censure que nous avons vue récemment sur les plateformes mainstream de médias sociaux a créé un vide. Nos services répondent au besoin sans cesse croissant d'un fournisseur de services neutre qui ne résiliera pas les comptes en raison d'un raisonnement arbitraire ou de pressions politiques. Notre philosophie est la suivante : si le client n'enfreint pas la loi, il est protégé par nos services.« Parlant des sites "Chan", Epik n’a pas sollicité de faire des affaires avec eux. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive quant à la fourniture des services d'atténuation des attaques DDoS ou de livraison de contenu. Nous allons évaluer cela dans les prochains jours. D'après ce que nous savons jusqu'ici, les Chans ne sont pas sans loi et ont une modération, en particulier en ce qui concerne le DMCA et son contenu qui est illégal aux États-Unis. En fin de compte, nous pensons que le meilleur désinfectant pour les ténèbres doit toutefois absolument se produire dans les limites de la loi ».Cloudflare, au contraire, a déclaré que même si 8chan « n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer leur communauté haineuse, il a créé un environnement qui se vante d'en violer l'esprit ». Cloudflare a noté qu'il était peu probable que ses actions puissent garder 8chan hors ligne, mais Voxility l'a au moins temporairement fait.Sources : modération 8chan ( 1 3 ), Alex Stamos , Voxility ( 1 2 ), Epik Que pensez-vous de la réaction de Voxility ?Que pensez-vous de la déclaration de l'utilisateur : « L'existence de 8Chan n'a rien à voir avec des attaques. Il est temps que les gens commencent à assumer la responsabilité de leurs propres actes. Arrêtez de blâmer la Russie. Arrêtez de blâmer le président. Arrêtez de blâmer les films. Arrêtez de blâmer les jeux vidéo. Arrêtez de blâmer Internet » ?Un fournisseur IaaS ou PaaS devrait-il avoir une politique extrêmement libéral tant que le contenu publié par ses clients ne viole pas la loi ?