Cloudfare met fin à son contrat avec 8chan après une fusillade aux USA L'auteur y avait posté un manifeste raciste peu avant de tuer 20 personnes 28PARTAGES 21 0 Peu avant la fusillade meurtrière d'El Paso samedi au cours de laquelle 20 personnes ont perdu la vie, le tireur, un homme blanc identifié par les médias comme Patrick Crusius, aurait posté sur 8chan un manifeste raciste évoquant une « invasion hispanique » du Texas et faisant l'éloge du massacre en mars de 51 personnes dans deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande.



L'auteur du massacre de Christchurch avait fait part de ses intentions sur la section politique du forum 8chan. Il avait ensuite diffusé son attaque en direct sur Facebook Live durant 17 minutes avant que la retransmission ne soit désactivée.



Au cours des derniers mois, 8chan est devenu une ressource de choix pour les extrémistes violents. Trois fusillades au moins cette année (dont les massacres de mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande et la fusillade dans la synagogue à Poway en Californie) ont été annoncées à l'avance sur le site, souvent accompagnées d'écrits racistes qui semblent conçus pour devenir viraux sur Internet. Aussi, Cloudflare a estimé que c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. L’américain a décidé de mettre fin à son contrat avec ce site.



Ce n'est pas la première fois que le fournisseur de services coupe ses liens avec l'un de ses clients pour avoir diffusé un contenu offensant. En 2017, la société a décidé de fermer le site Web prônant la suprématie blanche, The Daily Stormer. Ce dernier est revenu en ligne après une brève interruption en passant à un autre service.





Les explications du patron de Cloudfare



Dans un billet de blog, le patron de Cloudflare Matthew Prince a qualifié dimanche le forum de « havre de paix pour les propos haineux » car il ne modère pas les contenus.



Et d’expliquer que « les fusillades à El Paso (Texas) et à Dayton (Ohio) sont d’horribles tragédies. Dans le cas de la fusillade à El Paso, le terroriste présumé aurait été inspiré par un forum du site Web connu sous le nom de 8chan. D'après les éléments de preuve que nous avons vus, il semble qu'il ait posté un manifeste sur le site immédiatement avant de commencer son attaque terrifiante sur le Walmart El Paso, tuant 20 personnes.



« Malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. Une chose similaire s’est produite le 8 janvier avant l’attaque terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le tireur d'El Paso a fait spécifiquement référence à l'incident de Christchurch et semble avoir été inspiré par les discussions en grande partie non modérées de 8chan qui ont glorifié le massacre précédent. Dans une tragédie séparée, le tueur présumé de la fusillade dans la synagogue de Poway, en Californie, a également publié une “lettre ouverte” haineuse sur 8chan. »



8chan a l’intention de passer à un autre service



Par la suite, il a indiqué que Cloudfare allait mettre fin à sa relation avec 8chan :



« 8chan fait partie des 19 millions de propriétés Internet qui utilisent le service de Cloudflare. Nous venons d'envoyer un avis indiquant que nous supprimons 8chan en tant que client à compter de minuit ce soir, heure du Pacifique. Le raisonnement est simple: ils ont prouvé qu'ils étaient sans foi ni loi et cette attitude a causé de nombreuses morts tragiques. Même si 8chan n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer sa communauté haineuse, il a créé un environnement propice à la violation de son esprit.





Matthew Prince, PDG de Cloudfare

« Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cloudflare est un fournisseur de réseau. Dans la poursuite de notre objectif d’aider à construire un meilleur Internet, nous avons jugé important de fournir nos services de sécurité de manière large afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre possible d’utilisateurs, afin de rendre les cyberattaques moins attrayantes, quel que soit le contenu de ces sites. Beaucoup de nos clients exploitent leurs propres plateformes en plus de notre réseau. Si nos politiques sont plus conservatrices que les leurs, cela compromet leur capacité à gérer leurs services et à définir leurs propres politiques. Nous tolérons à contrecœur les contenus que nous trouvons répréhensibles, mais nous établissons une distinction entre les plateformes qui ont démontré qu’elles inspiraient directement des événements tragiques et qu’elles étaient, par nature, sans loi. 8chan a franchi cette ligne. Il ne sera donc plus autorisé à utiliser nos services ».



Lundi matin, 8chan n'était pas accessible en ligne. Son administrateur a tweeté qu'il migrait vers un nouveau service après la décision de Cloudflare. Celle-ci signifie que 8chan se retrouve notamment dépourvu de cybersécurité.



8chan est un mégaphone pour les tireurs de masse. « Fermez le site », demande son créateur.



Fredrick Brennan se préparait pour l'église chez lui aux Philippines lorsque la nouvelle d'un tir de masse à El Paso est arrivée. Sa réponse fut immédiate et instinctive.



« Chaque fois que j'entends parler d'un tir de masse, je me dis qu’il faut rechercher s'il existe une connexion à 8chan », a-t-il déclaré à propos de la plateforme qu'il avait créé en 2013.



Brennan explique qu’à ses débuts, la plateforme était destinée à être un îlot pour la liberté d'expression. Mais maintenant, 8chan s'apparente à autre chose : un mégaphone pour les tireurs de masse et une plateforme de recrutement pour les nationalistes blancs violents.



Et il est devenu un point central pour ceux qui cherchent à perturber les voies de l'extrémisme en ligne. Dimanche, des critiques ont qualifié le site de terrain propice à la violence et ont fait pression sur les fournisseurs de services du site pour qu'il soit déconnecté. Un de ces fournisseurs, Cloudflare, un service qui protège les sites Web contre les cyberattaques, a annoncé qu’il cesserait de travailler avec 8chan. Et Brennan, qui a cessé de travailler avec le propriétaire actuel du site l’année dernière, a appelé à ce que ce dernier soit déconnecté avant que cela ne dégénère en violence.



« Fermez le site », a déclaré Brennan dans un entretien. « Il n’apporte rien de bien au monde. Il a un impact totalement négatif total pour tout le monde, à l’exception des utilisateurs présents. Et, vous savez quoi, c’est un point négatif pour eux aussi. Ils ne le réalisent tout simplement pas ».





Fredrick Brennan a lancé 8chan en 2013 Fredrick Brennan a lancé 8chan en 2013

Depuis GamerGate, 8chan est devenu un site Web fourre-tout pour les communautés Internet dont le comportement les fait expulser de sites mainstream. Il accueille l'un des plus grands rassemblements de partisans de QAnon, qui prétendent qu'il existe une bureaucratie internationale qui complote contre l'administration Trump. Et c’est un foyer en ligne pour les « incels », les hommes qui se plaignent d’être des « célibataires involontaires » et pour d’autres mouvements marginaux.



« 8chan est presque comme un tableau d'affichage où les pires délinquants vont partager leurs idées terribles », a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de la Ligue anti-diffamation. « C’est devenu une caisse de résonance où les gens partagent des idées, où ce type d’idéologies est amplifié et développé, et finalement, les gens sont radicalisés ».



Brennan a donné le contrôle de 8chan à Jim Watkins, un ancien combattant de l'armée des États-Unis. Le site n’a pratiquement pas été modéré, et son engagement à maintenir le discours le plus violent en a fait un lieu de rencontre idéal pour les extrémistes, pour tester des idées, partager de la littérature violente et encourager les auteurs d’assassinats massifs. Les utilisateurs de 8chan mettent fréquemment les tirs de masse sur un piédestal, se référant au décompte de morts comme des « scores élevés » et créant des mèmes à l’effigie des tueurs.



Et si le problème n'était pas 8chan, mais plutôt ses utilisateurs ?



La fermeture du site a peu de chances d’éradiquer cette nouvelle culture extrémiste, car 8chan est partout. Déconnectez 8chan, il apparaîtra ailleurs, quelle que soit la langue qui l'accueillera. En réalité, la plateforme en elle-même n’a rien de spécial. Elle n’est pas une prouesse technologique, une merveilleuse représentation de l’art. Non ! La seule chose qui radicalise les utilisateurs de 8chan sont les autres utilisateurs de 8chan.



« Si 8chan est fermé, voici ce qui se passera: quelqu'un d'autre créera une nouvelle imageboard, par exemple 20chan. Les gens vont courir vers elle », a déclaré News Andrew Torba, le fondateur de Gab.ai, un réseau de médias sociaux d'extrême droite populaire auprès des personnes déplacées par Twitter. « Quelqu'un pourrait créer un canal de télégramme 8chan, un groupe de 8chan Gab, un serveur 8chan Gab Social hébergé par quelqu'un d'autre. Ils pourraient même retourner à 4chan ».



En fait, ce processus est déjà en cours. Un groupe d’utilisateurs a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était désormais courant que les gros threads 4chan migrent sur des serveurs Discord avant la fermeture. .



« Rappelez-vous que 8chan a pris son essor à la suite de la censure des fils de Gamergate sur 4chan », a déclaré Torba. « Les gens n’ont eu aucun mal à trouver 8chan et à s’y installer quand cela s’est passé. Il est clar qu’ils feront de même si 8chan venait à être déconnecté ».



Sources : réaction de Fredrick Brennan



Et vous ?



Que pensez-vous de la décision de Cloudfare ?

Supprimer un contenu extrémiste d'une plateforme peut-il l'empêcher de se répandre ou est-ce une mesure trop légère ? Pourquoi ?

8chan est qualifié de mégaphone pour les tireurs de masse, de havre de paix pour les propos haineux, le problème viendrait-il de 8chan ?

Pouvez-vous envisager une autre façon d'empêcher la prolifération de telles idées sur internet ?

Quelle devrait être, selon vous, la limite à apporter à la liberté d'expression ?



Voir aussi :



Microsoft appelle à un plan de modération sectoriel après la fusillade de la Nouvelle-Zélande et explique comment le mettre en place

USA : les entreprises de la tech désapprouvent le réseau social Gab, après une fusillade menée par un utilisateur antisémite dans une synagogue

Un gamer vaincu déclenche une fusillade lors d'un tournoi, laisse des personnes sur le carreau et relance le débat sur la dangerosité des jeux vidéo

USA : La police a identifié une femme comme étant à l'origine de la fusillade au siège de YouTube, frustrée par les nouvelles règles de la plateforme Peu avant la fusillade meurtrière d'El Paso samedi au cours de laquelle 20 personnes ont perdu la vie, le tireur, un homme blanc identifié par les médias comme Patrick Crusius, aurait posté sur 8chan un manifeste raciste évoquant une « invasion hispanique » du Texas et faisant l'éloge du massacre en mars de 51 personnes dans deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande.L'auteur du massacre de Christchurch avait fait part de ses intentions sur la section politique du forum 8chan. Il avait ensuite diffusé son attaque en direct sur Facebook Live durant 17 minutes avant que la retransmission ne soit désactivée.Au cours des derniers mois, 8chan est devenu une ressource de choix pour les extrémistes violents. Trois fusillades au moins cette année (dont les massacres de mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande et la fusillade dans la synagogue à Poway en Californie) ont été annoncées à l'avance sur le site, souvent accompagnées d'écrits racistes qui semblent conçus pour devenir viraux sur Internet. Aussi, Cloudflare a estimé que c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. L’américain a décidé de mettre fin à son contrat avec ce site.Ce n'est pas la première fois que le fournisseur de services coupe ses liens avec l'un de ses clients pour avoir diffusé un contenu offensant. En 2017, la société a décidé de fermer le site Web prônant la suprématie blanche, The Daily Stormer. Ce dernier est revenu en ligne après une brève interruption en passant à un autre service.Dans un billet de blog, le patron de Cloudflare Matthew Prince a qualifié dimanche le forum de « havre de paix pour les propos haineux » car il ne modère pas les contenus.Et d’expliquer que « les fusillades à El Paso (Texas) et à Dayton (Ohio) sont d’horribles tragédies. Dans le cas de la fusillade à El Paso, le terroriste présumé aurait été inspiré par un forum du site Web connu sous le nom de 8chan. D'après les éléments de preuve que nous avons vus, il semble qu'il ait posté un manifeste sur le site immédiatement avant de commencer son attaque terrifiante sur le Walmart El Paso, tuant 20 personnes.« Malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. Une chose similaire s’est produite le 8 janvier avant l’attaque terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le tireur d'El Paso a fait spécifiquement référence à l'incident de Christchurch et semble avoir été inspiré par les discussions en grande partie non modérées de 8chan qui ont glorifié le massacre précédent. Dans une tragédie séparée, le tueur présumé de la fusillade dans la synagogue de Poway, en Californie, a également publié une “lettre ouverte” haineuse sur 8chan. »Par la suite, il a indiqué que Cloudfare allait mettre fin à sa relation avec 8chan :« 8chan fait partie des 19 millions de propriétés Internet qui utilisent le service de Cloudflare. Nous venons d'envoyer un avis indiquant que nous supprimons 8chan en tant que client à compter de minuit ce soir, heure du Pacifique. Le raisonnement est simple: ils ont prouvé qu'ils étaient sans foi ni loi et cette attitude a causé de nombreuses morts tragiques. Même si 8chan n'a peut-être pas violé les textes de loi en refusant de modérer sa communauté haineuse, il a créé un environnement propice à la violation de son esprit.« Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cloudflare est un fournisseur de réseau. Dans la poursuite de notre objectif d’aider à construire un meilleur Internet, nous avons jugé important de fournir nos services de sécurité de manière large afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre possible d’utilisateurs, afin de rendre les cyberattaques moins attrayantes, quel que soit le contenu de ces sites. Beaucoup de nos clients exploitent leurs propres plateformes en plus de notre réseau. Si nos politiques sont plus conservatrices que les leurs, cela compromet leur capacité à gérer leurs services et à définir leurs propres politiques. Nous tolérons à contrecœur les contenus que nous trouvons répréhensibles, mais nous établissons une distinction entre les plateformes qui ont démontré qu’elles inspiraient directement des événements tragiques et qu’elles étaient, par nature, sans loi. 8chan a franchi cette ligne. Il ne sera donc plus autorisé à utiliser nos services ».Lundi matin, 8chan n'était pas accessible en ligne. Son administrateur a tweeté qu'il migrait vers un nouveau service après la décision de Cloudflare. Celle-ci signifie que 8chan se retrouve notamment dépourvu de cybersécurité.Fredrick Brennan se préparait pour l'église chez lui aux Philippines lorsque la nouvelle d'un tir de masse à El Paso est arrivée. Sa réponse fut immédiate et instinctive.« Chaque fois que j'entends parler d'un tir de masse, je me dis qu’il faut rechercher s'il existe une connexion à 8chan », a-t-il déclaré à propos de la plateforme qu'il avait créé en 2013.Brennan explique qu’à ses débuts, la plateforme était destinée à être un îlot pour la liberté d'expression. Mais maintenant, 8chan s'apparente à autre chose : un mégaphone pour les tireurs de masse et une plateforme de recrutement pour les nationalistes blancs violents.Et il est devenu un point central pour ceux qui cherchent à perturber les voies de l'extrémisme en ligne. Dimanche, des critiques ont qualifié le site de terrain propice à la violence et ont fait pression sur les fournisseurs de services du site pour qu'il soit déconnecté. Un de ces fournisseurs, Cloudflare, un service qui protège les sites Web contre les cyberattaques, a annoncé qu’il cesserait de travailler avec 8chan. Et Brennan, qui a cessé de travailler avec le propriétaire actuel du site l’année dernière, a appelé à ce que ce dernier soit déconnecté avant que cela ne dégénère en violence.« Fermez le site », a déclaré Brennan dans un entretien. « Il n’apporte rien de bien au monde. Il a un impact totalement négatif total pour tout le monde, à l’exception des utilisateurs présents. Et, vous savez quoi, c’est un point négatif pour eux aussi. Ils ne le réalisent tout simplement pas ».Depuis GamerGate, 8chan est devenu un site Web fourre-tout pour les communautés Internet dont le comportement les fait expulser de sites mainstream. Il accueille l'un des plus grands rassemblements de partisans de QAnon, qui prétendent qu'il existe une bureaucratie internationale qui complote contre l'administration Trump. Et c’est un foyer en ligne pour les « incels », les hommes qui se plaignent d’être des « célibataires involontaires » et pour d’autres mouvements marginaux.« 8chan est presque comme un tableau d'affichage où les pires délinquants vont partager leurs idées terribles », a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de la Ligue anti-diffamation. « C’est devenu une caisse de résonance où les gens partagent des idées, où ce type d’idéologies est amplifié et développé, et finalement, les gens sont radicalisés ».Brennan a donné le contrôle de 8chan à Jim Watkins, un ancien combattant de l'armée des États-Unis. Le site n’a pratiquement pas été modéré, et son engagement à maintenir le discours le plus violent en a fait un lieu de rencontre idéal pour les extrémistes, pour tester des idées, partager de la littérature violente et encourager les auteurs d’assassinats massifs. Les utilisateurs de 8chan mettent fréquemment les tirs de masse sur un piédestal, se référant au décompte de morts comme des « scores élevés » et créant des mèmes à l’effigie des tueurs.La fermeture du site a peu de chances d’éradiquer cette nouvelle culture extrémiste, car 8chan est partout. Déconnectez 8chan, il apparaîtra ailleurs, quelle que soit la langue qui l'accueillera. En réalité, la plateforme en elle-même n’a rien de spécial. Elle n’est pas une prouesse technologique, une merveilleuse représentation de l’art. Non ! La seule chose qui radicalise les utilisateurs de 8chan sont les autres utilisateurs de 8chan.« Si 8chan est fermé, voici ce qui se passera: quelqu'un d'autre créera une nouvelle imageboard, par exemple 20chan. Les gens vont courir vers elle », a déclaré News Andrew Torba, le fondateur de Gab.ai, un réseau de médias sociaux d'extrême droite populaire auprès des personnes déplacées par Twitter. « Quelqu'un pourrait créer un canal de télégramme 8chan, un groupe de 8chan Gab, un serveur 8chan Gab Social hébergé par quelqu'un d'autre. Ils pourraient même retourner à 4chan ».En fait, ce processus est déjà en cours. Un groupe d’utilisateurs a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était désormais courant que les gros threads 4chan migrent sur des serveurs Discord avant la fermeture. .« Rappelez-vous que 8chan a pris son essor à la suite de la censure des fils de Gamergate sur 4chan », a déclaré Torba. « Les gens n’ont eu aucun mal à trouver 8chan et à s’y installer quand cela s’est passé. Il est clar qu’ils feront de même si 8chan venait à être déconnecté ».Sources : Cloudfare Que pensez-vous de la décision de Cloudfare ?Supprimer un contenu extrémiste d'une plateforme peut-il l'empêcher de se répandre ou est-ce une mesure trop légère ? Pourquoi ?8chan est qualifié de mégaphone pour les tireurs de masse, de havre de paix pour les propos haineux, le problème viendrait-il de 8chan ?Pouvez-vous envisager une autre façon d'empêcher la prolifération de telles idées sur internet ?Quelle devrait être, selon vous, la limite à apporter à la liberté d'expression ?