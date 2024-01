86 DOS est un marqueur des humbles débuts des systèmes d’exploitation qui finiront par animer les ordinateurs de type PC tels que nous les connaissons aujourd’hui. C’est le fruit du travail du développeur Tim Paterson pour une société appelée Seattle Computer Products.La version 0.1 de 86 DOS disponible en ligne peut être exécutée à l'aide de l'émulateur SIMH. La version la plus ancienne jusque-là connue était la 0.34. 86 DOS est rudimentaire, même selon les normes des DOS du début des années 80 et ne comprend qu'une poignée d'utilitaires, un jeu d'échecs en mode texte et la documentation de ce jeu d'échecs. Mais aussi précoce qu'il soit, il reste essentiellement reconnaissable comme le DOS qui a fini par ouvrir la voie à Microsoft sur l’ensemble du marché des PC.Selon l'historique des versions, 86 DOS 0.1 remonterait à peu près au mois d'août 1980, peu de temps après avoir perdu le nom de QDOS. À la fin de l'année 1980, SCP partageait la version 0.3x du logiciel avec Microsoft, et au début de l'année 1981, il était développé en tant que système d'exploitation principal de l'ordinateur personnel secret d'IBM à l'époque. Au milieu de l'année 1981, environ un an après les débuts de 86-DOS sous le nom de QDOS, Microsoft a racheté le logiciel et l'a rebaptisé MS-DOS.Microsoft et IBM ont continué à développer MS DOS en tandem pendant de nombreuses années. La version qu'IBM a vendue sous licence sur ses PC s'appelait PC DOS, bien que les deux produits aient été identiques pendant la plus grande partie de leur histoire. Microsoft a également conservé la possibilité de vendre le logiciel sous licence à d'autres fabricants d'ordinateurs sous le nom de MS DOS, ce qui a contribué à l'essor d'un marché de clones de PC pour la plupart interopérables.Le marché des PC tel que nous le connaissons aujourd'hui ressemble encore plus ou moins au marché des PC compatibles du milieu et de la fin des années 1980, même si les composants sont nettement plus rapides et plus performants. Les bases de code ont également pris des proportions immenses. En effet, un ingénieur de Microsoft fait savoir que l'arborescence complète du code source (le code de test et tout ce qui constitue le code source Windows 10) a une taille de plus d'un demi-téraoctet. Pour aller plus loin, il explique que cela regroupe plus d’un demi-million de dossiers contenant le code de chaque composant, plus de 4 millions de fichiers, ainsi que des d’outils et des kits de développement associés.Source : Archive.org Quel est le tournant de l’histoire de l’ordinateur de type PC le plus marquant pour vous ? Pour quelles raisons ?